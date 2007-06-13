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КТО ФИНАНСИРУЕТ ЛДПР И ПРАВЫХ?

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 В первой и второй частях нашего расследования мы уже писали о спонсорах «Единой России» (ЕР), КПРФ и «Справедливой России» (СР). У ЕР три крупных официальных спонсора – группы «Мечел», «Гута» и «Красный восток». 

 ВПРОЧЕМ, в официальном финотчете ЕР за 2006 г. встречаются и филиалы крупнейших монополий – «Газпрома», «Русала», «ЛУКойла» и ТНК-BP. У СР главный спонсор – глава ее фракции в Госдуме А. Бабаков, который возглавляет в РФ совет директоров ФК «ЦСКА» (с его именем также связывают рынок «Лужники»), в Латвии – Темпбанк, а на Украине владеет десятком облэнерго. КПРФ же – единст­венная среди партий, которая живет преимущественно на членские взносы и госфинансирование, которые составляют почти 60% поступлений в партийную кассу. Кроме того, помогают КПРФ и ее депутаты: например, депутаты Мосгордумы от КПРФ Н. Губенко, С. Никитин, В. Лакеев и В. Улас еще в декабре 2005 г. приняли решение отчислять партии 40% депутатской зарплаты и с тех пор неукоснительно его соблюдают.

Партию В. Жириновского финансируют все, кроме «Газпрома» и «Роснефти»

 ОСНОВНУЮ часть партийной кассы ЛДПР (104,4 млн. руб. за 2006 г.) пополнили всего 15 ЗАО и ООО. Но ни одно из этих юрлиц не обладает какой-либо известностью, к тому же и учреждены они никому не известными людьми (хотя и зачастую связанными между собой). Среди реальных спонсоров партии В. Жириновского есть «почти все крупные компании, за исключением «Газпрома» и «Роснефти».

Крупные бизнесмены уходят из ЛДПР?

 НА ВОПРОС, какие именно компании представлены среди «замаскированных спонсоров», источник ответил: «Вы посмотрите на тех, кто стал депутатом по списку ЛДПР: какие компании делегировали своих людей в список, те и финансируют партию до сих пор». Действительно, еще в 2003 г. по спискам ЛДПР прошли в Госдуму довольно солидные и известные персоны. Это заместители О. Дерипаски по его компаниям «Русал» и «Базовый элемент» Е. Иванов и В. Бобырев, бывший вице-президент «Альфа-банка» К. Ветров (впрочем, источник считает его не ставленником «Альфы», а выдвиженцем замглавы Кремля В. Суркова), владелец компании «Нафта-Москва» С. Керимов, зам­директора «ЛУКойл – Западная Сибирь» В. Тарасюк и бизнесмен А. Егиазарян.

 Однако к настоящему времени многие из бизнесменов перешли из ЛДПР в «Единую Россию» (ЕР): уже вступили в партию власти В. Бобырев, К. Ветров и С. Керимов, ухода из ЛДПР в «более солидную партию» не исключает и Е. Иванов. Еще в прошлом составе Думы из ЛДПР в ЕР перешли и братья М. и С. Гуцериевы, владеющие БИН-банком и «Русснефтью».

 Какие же спонсоры в таком случае остались в ЛДПР? Точно остается лесопромышленник Д. Шадаев, депутат Госдумы от ЛДПР. Его жена в марте прошла по списку ЛДПР в Ленинградскую облдуму.

 Есть среди спонсоров ЛДПР и две строительные компании из Ека­те­рин­бурга: «Уральско-Сибирская» и «Урал-Бай­кал». Владельцем последней является глава свердловской ЛДПР В. Тас­каев.

Чубайс перестал финансировать СПС?

 СПОНСОРЫ СПС – целый ряд бизнес-структур, среди которых нет не только РАО «ЕЭС», но даже ни одного обл­энерго. Впрочем, вряд ли это означает, что Чубайс перестал финансировать СПС, скорее всего, и здесь мы имеем дело с «маскировкой». Ведь самую крупную сумму в 5,9 млн. СПС получил от фонда «Поддержки демократического единства». А этот фонд в свою очередь возглавляет «чубайсовец» В. Некрутенко, работавший вместе с Чубайсом в начале 1990-х в Госкомимуществе.

 Еще немалую сумму (3 млн.) дал СПС переводными векселями ее хабаровский председатель бизнесмен А. Баржанов. Кстати, его жена М. Баржанова – депутат Госдумы от ЕР и заместитель координатора ЕР по Дальнему Востоку: раньше она была лидером хабаровских правых, а когда ушла в ЕР, передала председательство в СПС мужу.

Из партии М. Барщевского ушел главный спонсор

 ОСНОВНЫЕ пожертвования партии М. Барщевского «Гражданская сила» (еще недавно называвшейся «Свободной Россией») в 2006 г. внесли 5 бизнес-структур. Причем за ними стоят всего два бизнесмена. Из 13,6 млн. основатель партии и председатель ее политсовета свердловский бизнесмен А. Рявкин внес в кассу партии лишь 0,5 миллионов. А остальные 13,1 млн. в 2006 г. внесли структуры владельца «Ростсельмаша» К. Бабкина («Социальная инициатива», «Евростратегия» и др.). Причем, после того как г-н Бабкин внес эти деньги, он понял, что его «обвели вокруг пальца»: забрав деньги, г-н Рявкин тут же сместил К. Бабкина с поста главы исполкома партии. Теперь главный спонсор уверяет, что больше ни копейки не даст партии г-на Барщевского. 

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