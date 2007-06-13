КТО ФИНАНСИРУЕТ ЛДПР И ПРАВЫХ?
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
В первой и второй частях нашего расследования мы уже писали о спонсорах «Единой России» (ЕР), КПРФ и «Справедливой России» (СР). У ЕР три крупных официальных спонсора – группы «Мечел», «Гута» и «Красный восток».
ВПРОЧЕМ, в официальном финотчете ЕР за 2006 г. встречаются и филиалы крупнейших монополий – «Газпрома», «Русала», «ЛУКойла» и
Партию В. Жириновского финансируют все, кроме «Газпрома» и «Роснефти»
ОСНОВНУЮ часть партийной кассы ЛДПР (104,4 млн. руб. за 2006 г.) пополнили всего 15 ЗАО и ООО. Но ни одно из этих юрлиц не обладает
Крупные бизнесмены уходят из ЛДПР?
НА ВОПРОС, какие именно компании представлены среди «замаскированных спонсоров», источник ответил: «Вы посмотрите на тех, кто стал депутатом по списку ЛДПР: какие компании делегировали своих людей в список, те и финансируют партию до сих пор». Действительно, еще в 2003 г. по спискам ЛДПР прошли в Госдуму довольно солидные и известные персоны. Это заместители О. Дерипаски по его компаниям «Русал» и «Базовый элемент» Е. Иванов и В. Бобырев, бывший
Однако к настоящему времени многие из бизнесменов перешли из ЛДПР в «Единую Россию» (ЕР): уже вступили в партию власти В. Бобырев, К. Ветров и С. Керимов, ухода из ЛДПР в «более солидную партию» не исключает и Е. Иванов. Еще в прошлом составе Думы из ЛДПР в ЕР перешли и братья М. и С. Гуцериевы, владеющие
Какие же спонсоры в таком случае остались в ЛДПР? Точно остается лесопромышленник Д. Шадаев, депутат Госдумы от ЛДПР. Его жена в марте прошла по списку ЛДПР в Ленинградскую облдуму.
Есть среди спонсоров ЛДПР и две строительные компании из Екатеринбурга:
Чубайс перестал финансировать СПС?
СПОНСОРЫ СПС – целый ряд
Еще немалую сумму (3 млн.) дал СПС переводными векселями ее хабаровский председатель бизнесмен А. Баржанов. Кстати, его жена М. Баржанова – депутат Госдумы от ЕР и заместитель координатора ЕР по Дальнему Востоку: раньше она была лидером хабаровских правых, а когда ушла в ЕР, передала председательство в СПС мужу.
Из партии М. Барщевского ушел главный спонсор
ОСНОВНЫЕ пожертвования партии М. Барщевского «Гражданская сила» (еще недавно называвшейся «Свободной Россией») в 2006 г. внесли 5
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