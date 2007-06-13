В «Справедливую Россию» вступила Елена Драпеко

ПАРАЛЛЕЛЬНО с ростом популярности партии «Справедливая Россия» (СР) среди российских избирателей растет и число депутатов фракции СР в Госдуме. Старт этому росту дал С. Миронов в конце января 2007 г., когда заявил о переименовании фракции «Родина» в СР. В результате к имевшимся тогда во фракции 27 депутатам присоединились 9 новых народных избранников. То есть за какие-то 4 месяца фракция СР увеличилась на треть!

Первыми потянулись во фракцию СР независимые депутаты. В нее вступили популярный свердловский одномандатник и борец с наркомафией Е. Ройзман (возглавлявший список Партии жизни на выборах в Свердловскую облдуму), борец за права автомобилистов В. Похмелкин (опережающий по популярности в Перми местного губернатора), В. Зубов (бывший красноярский губернатор, возглавивший список СР на выборах в краевую думу).

А 20 февраля произошел первый переход в СР из другого оппозиционного объединения: покинул фракцию Семигина и вступил в СР популярный новосибирский одномандатник и тележурналист С. Насташевский.

В марте состоялся и первый переход из «Единой России» в СР (из партии власти выйти не так просто, так как это всегда грозит потерей ряда думских льгот и постов). Его совершил тульский одномандатник А. Самошин: «Я никогда не состоял в партии ЕР, а в 2004 г. возглавлял список «Родины» на выборах в Тульскую облдуму, поэтому мой уход из фракции ЕР вполне закономерен», – заявил он в интервью «Аргументам неделi».

В апреле, в связи с тем что Народная партия влилась в состав СР, два ее депутата – Г. Гудков и А. Аксаков – перешли из ЕР в СР. «В СР больше свободы, и она отвечает моим социал-демократическим взглядам», – пояснил «Аргументам неделi» г‑н Гудков.

А депутата Аксакова единороссы даже попытались «примерно наказать» за то, что он покинул партию власти: мол, чтобы другим неповадно было. Как только он в середине апреля уехал на зарубежный экономический симпозиум, его кабинет зампреда кредитно-финансового комитета Думы опечатали и отняли. Мол, получил пост зампреда комитета по квоте ЕР, и теперь вместе с выходом из ЕР должен потерять и пост. Сам А. Аксаков узнал об этом только дней через десять, когда вернулся в Москву. Однако С. Миронов своих не сдает: 6 июня ему удалось добиться, чтобы Аксаков снова получил пост зам­преда комитета, но уже по квоте СР (раньше «эсеры» не имели ни одного поста зампреда, хотя ЕР имела пост председателя и несколько зампредов).

В мае партия власти потеряла еще одного депутата: из ЕР в СР перешел одномандатник, бывший президент Коми Ю. Спиридонов, который возглавлял партсписок СР на выборах в Госсовет Коми. Но и это еще не все: «К сентябрю из ЕР в СР перейдут еще 10–12 депутатов, в основном одномандатники, причем бывших выдвиженцев «Народной партии» среди них будет даже не большинство», – заявил «Аргументам неделi» Г. Гудков. Фамилия одного из них уже извест­на: давно собирается перейти в СР депутат и председатель Национального резервного банка А. Лебедев, который также является зампредом думского комитета (поэтому ему надо сначала договориться о том, как перейти «без потерь»).

А 6 июня во фракцию СР вступила известная всей России депутат и киноактриса Е. Драпеко. За свою жизнь она сыграла в почти 60 фильмах, в том числе таких всемирно известных, как «А зори здесь тихие...», «Вечный зов», «Полынь – трава горькая»… Елена Григорьевна в 1999 г. занимала 11-е место в списке КПРФ. А в последние годы была главным лицом семигин­ской партии «Патриоты России»: именно она возглавляла списки семигинцев во многих регионах.

«В лице Елены Драпеко фракция получила не только всенародно любимую актрису, но и авторитетного и высокопрофессионального депутата», – заявил глава фракции СР А. Бабаков. А лидер СР С. Миронов заявил о том, что в ближайшем будущем в партию «волью­тся здоровые силы и КПРФ, и ЛДПР». Говорят, из последней хочет перейти в СР А. Митрофанов. Но в партии пока думают, принимать его или нет: ведь важно принимать только достойных, а не всех подряд…

«На выборы мы и КПРФ пойдем разными колоннами, но потом нас объединит совместная борьба против бюрократии ЕР и за социальные гарантии для простых людей. Если бы мы объединились уже сейчас, то на выборах в Госдуму наш блок одержал бы оглушительную победу», – уверен лидер СР С. Миронов.

Кстати, в ближайшее время ожидается приход во фракцию СР и самого популярного питерского одномандатника, бывшего министра труда РФ О. Дмитриевой, а также президента нескольких спортивных ассоциаций, тренера В. Путина по дзюдо В. Шестакова. Возглавляемая последним Социалистическая единая партия России (СЕПР) в мае влилась в состав СР.

Таким образом, вокруг С. Миронова уже объединились 5 партий: «Родина», «Пенсионеры», «Жизнь», Народная и СЕПР. И это, похоже, только начало.