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С. Лавров – еще один преемник вместе с В. Якуниным?

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 Вокруг вопроса о преемнике Президента РФ появляются все новые слухи. Согласно самому последнему из них, преемником мог бы стать глава МИД С. Лавров, причем он будто бы заключил альянс с еще одним потенциальным преемником – главой РЖД В. Якуниным.

 В таком «тандеме» С. Лавров, скорее всего, займет пост президента РФ, на котором требуется знание вопросов внешней политики, а В. Якунин – пост премьер-министра, для занятия которого он обладает достаточным знанием хозяйственных вопросов.

 Их сторонники считают, что теперь В. Путин будет выбирать из двух «пар преемников», первая из которых «С. Иванов – Д. Медведев», вторая – «С. Лавров – В. Якунин».

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