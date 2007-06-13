Самарские бензоколонки ЮКОСа отдадут «Роснефти»

25–26 МАЯ президент «Роснефти» С. Богданчиков посетил недавно приобретенные самарские активы, ранее принадлежавшие ­ЮКОСу, – «Самаранефтегаз», «Самаранефтепродукт», а также Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызран­ский НПЗ.

Во время поездки его сопровождал губернатор К. Титов, в результате было подготовлено соглашение «Роснеф­ти» с Самарской областью. По официальной части этого сог­лашения «Роснефть» будет делать отчисления на социальное развитие области. По неофициальной – губернатор поддержит «Роснефть» на конкурсе по продаже оставшихся активов ЮКОСа (автозаправок и нефтебаз).



