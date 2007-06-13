Самарские бензоколонки ЮКОСа отдадут «Роснефти»
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
25–26 МАЯ президент «Роснефти» С. Богданчиков посетил недавно приобретенные самарские активы, ранее принадлежавшие ЮКОСу, – «Самаранефтегаз», «Самаранефтепродукт», а также Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.
Во время поездки его сопровождал губернатор К. Титов, в результате было подготовлено соглашение «Роснефти» с Самарской областью. По официальной части этого соглашения «Роснефть» будет делать отчисления на социальное развитие области. По неофициальной – губернатор поддержит «Роснефть» на конкурсе по продаже оставшихся активов ЮКОСа (автозаправок и нефтебаз).
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