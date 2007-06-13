//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

ГЛАВНАЯ ТАЙНА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Список партии власти может возглавить Сергей Иванов

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

ГЛАВНАЯ ТАЙНА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Сергей Иванов к бою готов

 Еще на пресс-конференции 28 мая лидер «Единой России» (ЕР) Б. Грызлов заявил, что в первой тройке ЕР будут фамилии его самого и главы МЧС С. Шойгу, а еще одно место в тройке пока остается незанятым. А в начале июня сразу несколько источников в ЕР заявили «Аргументам неделi», что Б. Грызлов займет в списке второе, а С. Шойгу – третье места. Таким образом, незанятым остается самое главное, первое место, место нового лидера ЕР…

Володин перешел из Саратова в Москву

 САМ Б. Грызлов, правда, ответил на вопрос о вакантном месте крайне расплывчато. «У нас много претендентов, и есть проблема выбора», – сказал лидер ЕР и назвал в числе кандидатов в тройку, в частности, генсека ЕР В. Володина и главу центрального исполкома ЕР А. Воробьева. Однако такой ответ мало кто воспринял всерьез. Ведь известно, что

г-на Володина первоначально  планировалось поставить во главе саратовского списка ЕР («АН» писали об этом в №20 от 17.05.2007).

 Но в Саратове слишком многие единороссы настроены против В. Володина (к числу его недругов относят даже губернатора П. Ипатова). Например, спикер гордумы О. Грищенко заявил в мае, что «имидж в Саратовской области В. Володина может ударить по имиджу партии из-за того, что он пытается руководить в Саратовской области. Один из политических игроков, не считаясь ни с чьим мнением, делает так, как нужно ему, пытаясь распространить свое влияние на политические и экономические процессы в области. Естественно, политическим элитам это не нравится, отсюда и нервозная обстановка в политических кругах». После этого было решено, что Саратовскую область разделят на три региональные группы (такое разделение официально подтвердил Б. Грызлов на пресс-конференции), и В. Володину дадут первое место лишь в одной из этих региональных групп. В случае очень низкого результата такое «лидерство» могло окончиться для генсека даже непрохождением в Думу. Тогда В. Володин заявил об уходе из всех саратовских списков, а дружественный ему мэр Москвы (г-н Володин ведь когда-то вместе с Ю. Лужковым состоял в «Отечестве») выделил генсеку ЕР второе место в москов­ском списке. Уходя из Саратова, В. Володин потребовал исключить из ЕР О. Грищенко, что единороссы и собираются сделать на этой неделе (правда, они могут и отказаться это сделать, а всего лишь не включат г-на Грищенко в предвыборный список).

 Как видим, г-н Володин находится совсем не в той ситуации, чтобы претендовать на место в федеральной тройке ЕР, тем более на первое место… Да и упомянутый Б. Грызловым А. Воробьев, как заявили «Аргументам неделi» источники в ЕР, также займет второе место в одной из региональных групп – краснодарской (по которой избрался и в нынешнюю Думу). В любом случае его присутст­вие на первом месте в списке ЕР практически невероятно: г-н Воробьев, конечно, обладает известностью и популярностью у руководителей ЕР, но большинству россиян он совершенно неизвестен…

Иванов поддержал «суверенную демократию»

 КТО ЖЕ тогда займет в списке ЕР первое место? В центральном исполкоме ЕР «Аргументам неделi» рассказали, что последнее время у них ходят разговоры о том, что первым номером станет… первый вице-премьер РФ С. Иванов. То есть именно

г-н Иванов будет главным «лицом партии» на будущих выборах. Косвенно такие слухи подтверждает и тот факт, что если раньше единороссы проводили встречи своего актива исключительно с Д. Медведевым, то теперь стали встречаться лишь с С. Ивановым. Например, 6 июня в «Александр-хаусе» прошла встреча молодых активистов ЕР с г-ном Ивановым, которую вел замруководителя Кремля В. Сурков. Один из активистов ЕР спросил С. Иванова о его отношении к термину «суверенная демократия» (которая стала главной идеологической основой программы ЕР). «Мне лично термин нравится. Ведь государства, где народ сам определяет свою судьбу, можно пересчитать на пальцах. Настоящая демократия – это когда в парламенте как минимум четыре, а не две партии, президента избирает народ, а не выборщики, поэтому нельзя все грести под гребенку англосаксонской модели», – заявил С. Иванов. «Хочу поблагодарить вас за поддержку, я узнал сегодня дополнительно, что такое суверенная демократия», – заявил в ответ В. Сурков. Такой обмен мнениями особенно примечателен, если вспомнить, что автором термина «суверенная демократия» является сам г-н Сурков. В то же время известно, что  Д. Медведев ранее неоднократно критиковал эту идеологему: «Если к слову «демократия» приставляются какие-то определения, это создает странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной демократии. И сразу же задается определенный угол зрения. Особенно в комментариях некоторых наших зарубежных партнеров. Демократия и государственный суверенитет должны быть вместе. Но одно не должно подавлять другое», – говорил г-н Медведев.

Почему это остается тайной?

 ТАКИМ образом, именно С. Иванов для ЕР – наиболее подходящий кандидат из числа возможных преемников, к тому же именно он является наиболее популярным и известным политиком из числа тех, кто мог бы возглавить список ЕР. Но почему же тогда возможное лидерство С. Иванова в списке ЕР так упорно скрывается, и о нем говорят лишь шепотом?

 Ответ прост. И партии власти, и особенно С. Иванову надо еще успеть увеличить свои рейтинги до максимально возможных. Если официально огласить альянс ЕР – Иванов прямо сейчас, то это может как снизить популярность Ивано­ва среди сторонников других партий, так и оттолкнуть от ЕР тех, кто хотел бы видеть президентом Д. Медведева. Да и к последнему могут успеть «навести мосты» другие партии, предложить ему возглавить свои списки. В результате уже электорат партии власти может оказаться расколот. Пока все держится в секрете, проекту «ЕР во главе с Ивановым» ничто не угрожает.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Политика

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

Соединенные Штаты назвали проект «Северный поток-2» опасным. Советник Трампа по безопасности Джон Болтон выступил с предостережением. Доводы кажутся в изрядной мере абсурдными.

//В мире

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться" после его резонансного заявления о том, что Россия должна "уйти" из Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

//Общество

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что 12-летняя девочка из России, которую засосало в трубу в бассейне в Турции, скончалась.

//Шоу-бизнес

Актриса Мария Миронова беременна вторым ребенком

Актриса Мария Миронова беременна вторым ребенком

Актриса театра и кино Мария Миронова беременна вторым ребенком. 46-летняя артистка сама написала о своем интересном положении. Ее старшему сыну Андрею Удалову сейчас 27 лет.

//Новости партнеров

//В мире

Премьер - министр Украины обратился к преемнику с наставлением

Премьер - министр Украины обратился к преемнику с наставлением

Владимир Гройсман покидает пост премьер - министра Украины. Он пожелал будущему премьеру "сил, терпения и удачи" на новом посту. Об этом политик сообщил в прощальном видеообращении к своему преемнику в Facebook.

//Политика

США "выкручивают руки" заказчикам оружия, считает глава ФСВТС

США "выкручивают руки" заказчикам оружия, считает глава ФСВТС

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС заявил, что Соединённые Штаты "выкручивают руки" иностранным заказчикам российского оружия, ссылаясь на санкции.

//Новости СМИ2

//Спорт

Начальник спорткоманды ЦСКА по самбо и дзюдо: «Кубок двух морей» – праздник для всех любителей самбо»

Начальник спорткоманды ЦСКА по самбо и дзюдо: «Кубок двух морей» – праздник для всех любителей самбо»

В городе-герое Керчь проходит крупнейший юношеский турнир по самбо в России. На «Кубок двух морей» приехали 600 самбистов из разных уголков страны.

//Происшествия

Женщина погибла после удаления зуба

Женщина погибла после удаления зуба

В Свердловской области в городе Полевское женщина погибла на операционном столе после удаления зуба. Согласно источнику, 31 - летняя мать троих детей пострадала из-за ошибки пьяных врачей.

//Общество

Разрыв между политиками и народом опасен для России, считают эксперты

Разрыв между политиками и народом опасен для России, считают эксперты

Эксперты заявили, что современная российская тенденция к «новой сословности», когда политики теряют связь с населением страны, является серьезной опасностью для развития России.

//В мире

Латвия: аферистка снимала «родовое проклятие» за золото и колбасу

Латвия: аферистка снимала «родовое проклятие» за золото и колбасу

В латвийском городе Екабпилс местный суд приговорил аферистку, которая представилась «колдуньей» и обокрала несовершеннолетнюю девушку. Теперь «даме» придется повкалывать принудительно.

//Происшествия

Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке из-за сильных дождей. Отмечается, что к среде здесь выпало две месячных нормы осадков.

//Интервью

Раймонд Паулс: о джазе и счастье

Раймонд Паулс: о джазе и счастье

Беседовать с Раймондом Паулсом невероятно интересно. Даже несколько фраз Маэстро запоминаются на долгое время. Ведь главное в этих беседах – юмор, мудрость и четкое понимание действительности.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Сюткин рассказал, зачем пришёл на шоу «Голос»

Сюткин рассказал, зачем пришёл на шоу «Голос»

Певец Валерий Сюткин признался, ради чего решил стать наставником в восьмом сезоне музыкального телепроекта «Голос». Музыкант отметил, что до сих пор ни один из участников шоу не стал большим артистом.

//Здоровье

Ученые: вино помогает худеть и улучшает работу кишечника

Ученые: вино помогает худеть и улучшает работу кишечника

Научная группа из Англии и Бельгии изучила влияние алкогольным напитком, таких как сидр, пиво и вино на организм. Исследование показало, что вино помогает улучшить работу кишечника и способствует снижению веса.

//Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали "скорую" во время светского мероприятия

Лере Кудрявцевой вызвали "скорую" во время светского мероприятия

Известной телеведущей Лере Кудрявцевой вызвали машину скорой помощи во время музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи. Знаменитости стало плохо в ресторане на одной из вечеринок.

//Политика

Президент Грузии ответила, когда Тбилиси пойдёт на сближение с Москвой

Президент Грузии ответила, когда Тбилиси пойдёт на сближение с Москвой

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси пойдёт на восстановление отношений с Россией только в том случае, если Кремль изменит свою позицию.

//Происшествия

В московской квартире погиб человек из-за пожара

В московской квартире погиб человек из-за пожара

В среду, 28 августа, в Москве на Переведеновском переулке произошёл пожар многоквартирном жилом доме. Уточняется, что возгорание замечено в квартире на пятом этаже. Проводится тщательная проверка.

//Общество

Разин жёстко всех предупредил по поводу репертуара «Ласкового мая»

Разин жёстко всех предупредил по поводу репертуара «Ласкового мая»

Разин жёстко всех предупредил по поводу репертуара «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что никто без разрешения организации «честная музыка» не имеет право исполнять песни "Ласкового мая" .

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
2

Мороженщица специального назначения для первых лиц государств или в каком звании дамочка?
3

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
4

Врачи бегут, министры хорошеют
5

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры