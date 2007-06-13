ГЛАВНАЯ ТАЙНА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Еще на пресс-конференции 28 мая лидер «Единой России» (ЕР) Б. Грызлов заявил, что в первой тройке ЕР будут фамилии его самого и главы МЧС С. Шойгу, а еще одно место в тройке пока остается незанятым. А в начале июня сразу несколько источников в ЕР заявили «Аргументам неделi», что Б. Грызлов займет в списке второе, а С. Шойгу – третье места. Таким образом, незанятым остается самое главное, первое место, место нового лидера ЕР…

Володин перешел из Саратова в Москву

САМ Б. Грызлов, правда, ответил на вопрос о вакантном месте крайне расплывчато. «У нас много претендентов, и есть проблема выбора», – сказал лидер ЕР и назвал в числе кандидатов в тройку, в частности, генсека ЕР В. Володина и главу центрального исполкома ЕР А. Воробьева. Однако такой ответ мало кто воспринял всерьез. Ведь известно, что

г-на Володина первоначально планировалось поставить во главе саратовского списка ЕР («АН» писали об этом в №20 от 17.05.2007).

Но в Саратове слишком многие единороссы настроены против В. Володина (к числу его недругов относят даже губернатора П. Ипатова). Например, спикер гордумы О. Грищенко заявил в мае, что «имидж в Саратовской области В. Володина может ударить по имиджу партии из-за того, что он пытается руководить в Саратовской области. Один из политических игроков, не считаясь ни с чьим мнением, делает так, как нужно ему, пытаясь распространить свое влияние на политические и экономические процессы в области. Естественно, политическим элитам это не нравится, отсюда и нервозная обстановка в политических кругах». После этого было решено, что Саратовскую область разделят на три региональные группы (такое разделение официально подтвердил Б. Грызлов на пресс-конференции), и В. Володину дадут первое место лишь в одной из этих региональных групп. В случае очень низкого результата такое «лидерство» могло окончиться для генсека даже непрохождением в Думу. Тогда В. Володин заявил об уходе из всех саратовских списков, а дружественный ему мэр Москвы (г-н Володин ведь когда-то вместе с Ю. Лужковым состоял в «Отечестве») выделил генсеку ЕР второе место в москов­ском списке. Уходя из Саратова, В. Володин потребовал исключить из ЕР О. Грищенко, что единороссы и собираются сделать на этой неделе (правда, они могут и отказаться это сделать, а всего лишь не включат г-на Грищенко в предвыборный список).

Как видим, г-н Володин находится совсем не в той ситуации, чтобы претендовать на место в федеральной тройке ЕР, тем более на первое место… Да и упомянутый Б. Грызловым А. Воробьев, как заявили «Аргументам неделi» источники в ЕР, также займет второе место в одной из региональных групп – краснодарской (по которой избрался и в нынешнюю Думу). В любом случае его присутст­вие на первом месте в списке ЕР практически невероятно: г-н Воробьев, конечно, обладает известностью и популярностью у руководителей ЕР, но большинству россиян он совершенно неизвестен…

Иванов поддержал «суверенную демократию»

КТО ЖЕ тогда займет в списке ЕР первое место? В центральном исполкоме ЕР «Аргументам неделi» рассказали, что последнее время у них ходят разговоры о том, что первым номером станет… первый вице-премьер РФ С. Иванов. То есть именно

г-н Иванов будет главным «лицом партии» на будущих выборах. Косвенно такие слухи подтверждает и тот факт, что если раньше единороссы проводили встречи своего актива исключительно с Д. Медведевым, то теперь стали встречаться лишь с С. Ивановым. Например, 6 июня в «Александр-хаусе» прошла встреча молодых активистов ЕР с г-ном Ивановым, которую вел замруководителя Кремля В. Сурков. Один из активистов ЕР спросил С. Иванова о его отношении к термину «суверенная демократия» (которая стала главной идеологической основой программы ЕР). «Мне лично термин нравится. Ведь государства, где народ сам определяет свою судьбу, можно пересчитать на пальцах. Настоящая демократия – это когда в парламенте как минимум четыре, а не две партии, президента избирает народ, а не выборщики, поэтому нельзя все грести под гребенку англосаксонской модели», – заявил С. Иванов. «Хочу поблагодарить вас за поддержку, я узнал сегодня дополнительно, что такое суверенная демократия», – заявил в ответ В. Сурков. Такой обмен мнениями особенно примечателен, если вспомнить, что автором термина «суверенная демократия» является сам г-н Сурков. В то же время известно, что Д. Медведев ранее неоднократно критиковал эту идеологему: «Если к слову «демократия» приставляются какие-то определения, это создает странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной демократии. И сразу же задается определенный угол зрения. Особенно в комментариях некоторых наших зарубежных партнеров. Демократия и государственный суверенитет должны быть вместе. Но одно не должно подавлять другое», – говорил г-н Медведев.

Почему это остается тайной?

ТАКИМ образом, именно С. Иванов для ЕР – наиболее подходящий кандидат из числа возможных преемников, к тому же именно он является наиболее популярным и известным политиком из числа тех, кто мог бы возглавить список ЕР. Но почему же тогда возможное лидерство С. Иванова в списке ЕР так упорно скрывается, и о нем говорят лишь шепотом?

Ответ прост. И партии власти, и особенно С. Иванову надо еще успеть увеличить свои рейтинги до максимально возможных. Если официально огласить альянс ЕР – Иванов прямо сейчас, то это может как снизить популярность Ивано­ва среди сторонников других партий, так и оттолкнуть от ЕР тех, кто хотел бы видеть президентом Д. Медведева. Да и к последнему могут успеть «навести мосты» другие партии, предложить ему возглавить свои списки. В результате уже электорат партии власти может оказаться расколот. Пока все держится в секрете, проекту «ЕР во главе с Ивановым» ничто не угрожает.