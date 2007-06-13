Единороссы отставят спикеров в Пензе и Коми

КАК сообщают источники «Аргументов неделi» в руководстве «Единой России» (ЕР), партия власти рассматривает возможность отставок спикеров законодательных собраний Республики Коми М. Истиховской и Пензенской области В. Черушова. Только первую могут снять с руководства местной ЕР, а второго – с поста спикера.

В Коми инициатором такой смены считаются пол­пред президента РФ И. Клебанов и куратор единороссов по Северо-Западу А. Нелидов. Они будто бы решили сделать новым секретарем республиканского политсовета ЕР мэра Сыктывкара Р. Зенищева. Что должно привести к ослаблению в регионе позиций президента Коми В. Торлопова. Но в Москве пока не решили, стоит ли идти на такие перестановки перед выборами.

В Пензе же просто решили отправить на пенсию 71‑летнего спикера В. Черушова, тем более что он уже успел сделать депутатом своего сына C. Черушова. Новым спикером должен стать гендиректор ГУП «Пензенская областная агропромышленная корпорация» (в которую входит ряд рынков) и руководитель фракции ЕР в зак­собрании области В. Супиков. Последний считается другом и спонсором губернатора В. Бочкарева. К тому же 46-летний г-н Супиков – активный единоросс, в то время как отец и сын Черушовы не принимают участия в жизни партии и даже не входят в политсовет ЕР (хотя и состоят в ее фракции).