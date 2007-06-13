Что стоит за болезнью А. Миллера
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
ОТСУТСТВИЕ председателя правления «Газпрома» А. Миллера на XI Международном Петербургском экономическом форуме наблюдатели трактуют по-разному. Согласно официальной версии, г-н Миллер был «госпитализирован из-за болезни почек в тяжелом состоянии. Возникли осложнения, и какое-то время глава «Газпрома» должен находиться под присмотром врачей».
Некоторые же эксперты считают нынешнюю болезнь А. Миллера «политической» и обращают внимание на то, что недавно А. Миллер стал еще и руководителем пенсионного фонда «Газфонд», видя в этом подготовку к «мягкой отставке» с поста главы «Газпрома».
Впрочем, другие наблюдатели считают, что глава «Газпрома» не первый раз отсутствует по болезни во время каких-либо важных событий. И это еще никогда не мешало ему возвращаться на свой пост по выздоровлении.
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