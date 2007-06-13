Кремль задумал ВТО-2
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ, Петербург ]
Итоги работы XI Петербургского экономического форума оказались впечатляющими. Было заключено инвестиционных соглашений на 13,5 млрд. долларов. На иностранные компании пришлось около четверти этой суммы.
МИНИСТР экономического развития Герман Греф не скрывал своего удовлетворения: по его словам, организаторы рассчитывали привлечь лишь 3–4 млрд. долларов. В целом на нынешнем форуме было гораздо больше политики, чем обычно. Самым звонким местом в речи Владимира Путина была критика ВТО: по словам президента, эта организация архаична, неповоротлива и неэффективна, к тому же, на словах осуждая протекционизм, потворствует воле ведущих мировых держав. Путин высказал идею создания евразийского аналога ВТО, центры принятия решений которого могли бы находиться в России. А глава Внешторгбанка Андрей Костин предложил сделать все пространство СНГ зоной рублевой торговли.
Наделало шуму заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева о совместном использовании США и Россией радиолокационной станции в Габале. Будто бы согласованы уже все детали, включая программу реконструкции РЛС.
Хотя в целом иностранные гости говорили о России в положительном ключе (наша страна наравне с Индией, Китаем и Бразилией является одной из самых многообещающих в плане инвестиций стран мира), не обошлось без шпилек.
Экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон упорно говорил «большая семерка» вместо «восьмерка». А один из китайских бизнесменов заявил, что главная проблема для развития России – это постсоветский менталитет граждан, а место проведения форума называл Ленинградом.
Инвестиционная комиссия отобрала четыре проекта, которые получат господдержку: создание инфраструктуры для разработки месторождений полезных ископаемых на Урале (инвестиции составят 6,5 млрд. руб.), строительство трассы Москва – Петербург с 58-го по 684-й километр (11,7 млрд. руб.), создание скоростной железнодорожной магистрали Петербург – Хельсинки (25 млрд. руб.) и комплексное развитие Южной Якутии (6,5 млрд. рублей.). Как ожидалось, подписано соглашение о строительстве под Петербургом завода «Судзуки» на 3 млрд. рублей.
А к неожиданностям можно отнести подписание «Аэрофлотом» контракта на поставку 22 самолетов «Боинг 787 Дримлайнер», которые поступят к авиаперевозчику в 2014–2016 годах. Удивил и приход в Россию концерна «Пежо-Ситроен». Французам предложено пять «точек» под строительство автозавода, назвать которые Герман Греф категорически отказался. Известно лишь, что инвестиции в проект составят 300 млн. евро, а новый завод будет выпускать около 150 тыс. автомобилей ежегодно.
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