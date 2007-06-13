Кремль задумал ВТО-2

Итоги работы XI Петербургского экономического фо­рума оказались впечатляющими. Было заключено инве­сти­цион­ных соглашений на 13,5 млрд. долларов. На иностранные компании пришлось около четверти этой суммы.

МИНИСТР экономического развития Герман Греф не скрывал своего удовлетворения: по его словам, организаторы рассчитывали привлечь лишь 3–4 млрд. долларов. В целом на нынешнем форуме было гораздо больше политики, чем обычно. Самым звонким местом в речи Владимира Путина была критика ВТО: по словам президента, эта организация архаична, неповоротлива и неэффективна, к тому же, на словах осуждая протекционизм, потворствует воле ведущих мировых держав. Путин высказал идею создания евразийского аналога ВТО, центры принятия решений которого могли бы находиться в России. А глава Внеш­торгбанка Андрей Костин предложил сделать все пространство СНГ зоной рублевой торговли.

Наделало шуму заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева о совместном использовании США и Россией радиолокационной станции в Габале. Будто бы согласованы уже все детали, включая программу реконструкции РЛС.

Хотя в целом иностранные гости говорили о России в положительном ключе (наша страна наравне с Индией, Китаем и Бразилией является одной из самых многообещающих в плане инвестиций стран мира), не обошлось без шпилек.

Экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон упорно говорил «большая семерка» вместо «восьмерка». А один из китайских бизнесменов заявил, что главная проблема для развития России – это постсовет­ский менталитет граждан, а место проведения форума называл Ленинградом.

Инвестиционная комиссия отобрала четыре проекта, которые получат господдержку: создание инфраструктуры для разработки месторождений полезных ископаемых на Урале (инвестиции составят 6,5 млрд. руб.), строительство трассы Москва – Петербург с 58-го по 684-й километр (11,7 млрд. руб.), создание скоростной железнодорожной магистрали Петербург – Хельсинки (25 ­млрд. руб.) и комплексное развитие Южной Якутии (6,5 млрд. рублей.). Как ожидалось, подписано соглашение о строительстве под Петербургом завода «Судзуки» на 3 млрд. рублей.

А к неожиданностям можно отнести подписание «Аэрофлотом» контракта на поставку 22 самолетов «Боинг 787 Дримлайнер», которые поступят к авиаперевозчику в 2014–2016 годах. Удивил и приход в Россию концерна «Пежо-Ситроен». Французам предложено пять «точек» под строитель­ство автозавода, назвать которые Герман Греф категорически отказался. Известно лишь, что инвестиции в проект составят 300 млн. евро, а новый завод будет выпускать около 150 тыс. автомобилей ежегодно.