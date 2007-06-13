Зачем запускать «козла в огород»?

Неделю назад президент сделал в Германии сенсационное предложение – использовать радиолокационную станцию в Габале (Азербайджан) совместно с США. В чем же его сенсационность?

Диего-Гарсия

ГАБАЛИНСКАЯ РЛС – самый секретный объект российской системы ПВО. Это огромное – высотой более 50 м бетонное сооружение, стоящее к тому же на горе. Здесь же расположен офицерский городок, в котором пробурены 3 артезианские скважины. Слежение за объектами осуществляется в трех диапазонах частот – низких, средних и высоких. Возможность отслеживать любые летящие, взлетающие или приземляющиеся объекты простирается аж до Австралии и ЮАР. Во всяком случае, американские военные базы (в том числе на о.в Индийском океане) и любые авианосные соединения находятся у нас «под колпаком».Под наблюдением находятся и территории ядерных держав – Индии, Пакистана, Израиля и, естественно, Ирана. Поэтому и режим секретности на Габалинской РЛС самый высокий. К примеру, допущенные к работе внутри РЛС офицеры теряют на 10 лет право выезда за рубеж после окончания службы.

И в эту «святая святых» приглашают американцев. Зачем? Ответ таков – давайте действовать ВМЕСТЕ на уже работающем объекте ВМЕСТО размещения элементов американской ПРО в Восточной Европе. Ясно же, что из Чехии радар будет «разглядывать» небо не в южном направлении, а в «уральском».

Разумеется, запустить американцев на сверхсекретную РЛС – значит открыть им все ее секреты. Но разве это не стоит тех огромных денег, которые мы будем вынуждены затратить на новую гонку вооружений?

Как известно, 1 и 2 июля в семейном загородном доме семейства Бушей пройдет встреча двух президентов. Она займет полных два дня, и в повестке будут значиться как минимум три темы:

1. Американская ПРО в Чехии и Польше.

2. Признание независимости Косово.

3. Ожидаемый выход России из договоров по сокращению вооружений. В первую очередь по ракетам средней дальности.

Варианты решения этих проблем просматриваются самые разные. Если, к примеру, Дж. Буш согласится отложить на неопределенный срок размещение элементов ПРО в Европе, Москве придется согласиться с независимостью края Косово. Но это очень плохо, и известно, что В. Путин настроен решительно против.

Для американцев в свою очередь очень плохо, если мы возобновим производство ракет средней дальности на Воткинском заводе в Удмуртии. Их радиус действия может быть легко доведен до 2000 км, и Европа уже в шоке лишь от возможности того, что они появятся в Калининградской области и в Беларуси. Пока производства нет, и американские специалисты подтверждают это, находясь практически постоянно в Удмуртии. Но наблюдателей легко выслать…

Одним словом, перед президентами стоят почти неразрешимые задачи, поскольку от ПРО в Европе Вашингтон пока не отказывается. Так зачем нужна эта встреча? Ряд аналитиков предполагают, что г-н Буш пригласил В. Путина к себе, чтобы сделать ему какое-то вовсе сенсационное предложение. А встреча вполне может закончиться, как встреча М. Горбачева и канцлера ФРГ Коля на берегу речки Архыз: решением разрушить «берлинскую» стену. Но сегодня близкий по значимости результат все же маловероятен.

Хотя работа идет. В понедельник и вторник к руководителю Совета по внешней политике ФРГ А. Рару приехала в Берлин большая группа самых высокопоставленных сотрудников и аналитиков Госдепа США. Туда же прибыли и эксперты из России, в том числе официальные лица. На нейтральной территории обсуждались самые разные вопросы снижения напряженности в треугольнике ЕС – Россия – США. Одним словом – проработка вариантов идет полным ходом. А о том, каким важным этот процесс считают в Кремле, как раз и свидетельствует приглашение наших пока еще партнеров в Габалу.