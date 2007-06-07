Роскошь обложат налогом
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
Налогообложение коснется в первую очередь недвижимости, стоимость которой превышает 15 млн. рублей. К предметам роскоши авторы относят автомобили, самолеты, вертолеты, яхты и катера, цена которых от 2 млн. руб. и выше. А также – драгоценности и произведения живописи и скульптуры, оценивающиеся минимум в 300 тыс. рублей.
Еще до официального появления документа в нижней палате (когда в СР только заявили о намерении его внести) вокруг него разразилась широкая общественная дискуссия. Ряд экспертов, выражая концептуальную поддержку проекта, одновременно задались вопросом: «Где грань между богатством и роскошью?» Ведь обложение таким налогом богатства (а не роскоши) – верный путь к раскулачиванию… Александр Бабаков в интервью «АН» заверил, что об ограничении мелкого и даже среднего бизнеса речь, безусловно, не идет.
– В законе говорится о владельцах недвижимости, цена которой выше 30 млн. рублей. Вспомните о пресловутом российском МРОТ (минимальный размер оплаты труда. – Ред.). Его уровень едва достигает 3000 рублей! Какие еще критерии вам нужны?
Следует отметить, что правительство законопроект уже не поддержало. Слово за парламентским большинством.
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