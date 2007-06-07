Роскошь обложат налогом

НА ЭТОЙ неделе депутаты фракции «Спра­ведливая Рос­сия» выступили с инициативой, вводящей налог на роскошь. Руко­во­дитель фракции Алек­сандр Бабаков сразу заявил, что «эсеры» намерены добиваться принятия документа, «несмотря на сопротивление оппонентов».

Налогообложение коснется в первую очередь недвижимости, стоимость которой превышает 15 млн. рублей. К предметам роскоши авторы относят автомобили, самолеты, вертолеты, яхты и катера, цена которых от 2 млн. руб. и выше. А также – драгоценности и произведения живописи и скульптуры, оценивающиеся минимум в 300 тыс. рублей.

Еще до официального появления документа в нижней палате (когда в СР только заявили о намерении его внести) вокруг него разразилась широкая общественная дискуссия. Ряд экспертов, выражая концептуальную поддержку проекта, одновременно задались вопросом: «Где грань между богатст­вом и роскошью?» Ведь обложение таким налогом богатства (а не роскоши) – верный путь к раскулачиванию… Александр Бабаков в интервью «АН» заверил, что об ограничении мелкого и даже среднего бизнеса речь, безусловно, не идет.

– В законе говорится о вла­дель­цах недвижимости, цена ко­торой выше 30 млн. рублей. Вспом­ните о пресловутом российском МРОТ (минимальный размер оплаты труда. – Ред.). Его уровень едва достигает 3000 рублей! Какие еще критерии вам нужны?

Следует отметить, что правительство законопроект уже не поддержало. Слово за парламентским большинством.