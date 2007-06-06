«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ «ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ»

ИГОРНЫЙ бизнес – это зло, и оно должно быть сосредоточено как можно дальше, в чистом поле, а ни в коем случае не в населенных пунктах», – заявил С. Миронов. А инициативная группа московской «Справедливой России» во главе с депутатами А. Самошиным и А. Лебедевым потребовала от Мосгордумы принять закон о запрете игорных заведений в столице с 1 января 2008 года. Подписаться под петицией справедливороссов москвичи смогут в 300 точках, которые вскоре будут организованы в городе.

Кстати, по информации депутата Лебедева, уже 12 регионов приняли решение о досрочном запрещении игорного бизнеса на своих территориях. Но поскольку до 80% всех казино сосредоточено в Москве, то, по мнению членов инициативной группы (а в ее число входят политики, артисты, спортсмены и представители общественных организаций), именно столицу необходимо досрочно, с 1 января 2008 г., «очистить» от подобных заведений. Для этого предполагается в короткий срок собрать подписи более 50 тыс. жителей Москвы под петицией о досрочном запрете игорных заведений на территории города и внести соответствующую законодательную инициативу в Мосгордуму.

30 мая на встрече с инициативной группой спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» С. Миронов идею поддержал. Он заметил, что вопреки поговорке «перед смертью не надышишься» представители игорного бизнеса стараются «надышаться по полной программе, выкачав из Москвы все что можно». Более того, по мнению спикера, игорное лобби уже предпринимает попытки обеспечить прохождение своих представителей в Госдуму нового созыва, избирать которую предстоит в декабре 2007 года. «Но мы этот закон отстоим, он нужен для востановления справедливости и улучшения социального самочувствия россиян», – подвел итог С. Миронов.

Г-н Миронов особо подчеркнул «внепартийность» самой идеи вывода игорного бизнеса в «резервации». Но не стал отрицать, что судьба федерального закона связана с тем, каким будет в Госдуме нового созыва представительство «Справедливой России».

«Справедливая Россия» выступает за полную ликвидацию «одноруких бандитов» (как в народе прозвали игровые автоматы), чтобы они не могли сбежать из столицы ни в какие «игровые зоны».

В одной из таких «зон» – Калинин­градской области – отделение «Справедливой России» выступило против намерения властей разместить в регионе зону игорного бизнеса. Тем временем местный губернатор Г. Боос уже заявил, что игорная зона будет размещена на побережье Балтий­ского моря в районе поселка Янтарный. А в конце апреля американская компания IdeAttack представила свой проект игорной зоны в Калининграде. Планируется, что тематический парк «Янтарный берег» площадью 5 кв. км будет состоять из 10 зон, включающих причалы для круизных кораблей, аквапарк, океанариум, spa-зону, гостиницы и казино: «Царский дворец», «Морской двор», «Hеоновая плаза», «Небесный отель» и др. Общая стоимость строительст­ва «зоны» – 20 млрд. долларов.

«Когда «Справедливая Россия» возглавила в конце зимы движение против нахождения в регионе зоны игорного бизнеса, мы рассчитывали на поддержку населения. Но сегодняшние результаты заметно превосходят ожидаемые. Уже собрано около 20 тыс. подписей, и процесс этот продолжится до конца июня. Поддержку в этом вопросе нам выражают Русская православная церковь, женские, ветеранские организации… Люди понимают, что ничего хорошего для них игорная зона не даст. Наоборот – породит множество проблем, таких как преступность, наркомания и проституция», – заявил лидер калининградской «Справедливой России» депутат В. Никитин.

Опираясь на итоги сбора подписей, он намерен использовать право законодательной инициативы и внести в Госдуму поправки к соответствующему федеральному закону. «Также будет внесена законодательная инициатива в Калининград­скую облдуму, от которой потребуем проведения в регионе референдума по данному вопросу», – сказал В. Никитин.

25 мая 2007 г. «Справедливая Россия» выполнила это обещание, данное избирателям. В облизбирком подано ходатайство о проведении референдума против появления в Калининградской области «игорной зоны».

С такими же инициативами мироновцы выступят вскоре и в других регионах.