«ГРУППЫ ВЛИЯНИЯ» В ОКРУЖЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Так в чем же основа российской политической системы? Развернутый ответ дали аналитики Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР), сделавшие на прошлой неделе доклад на эту тему. Главный вывод – в России сформировались 7 крупных
И ВСЕ же – давайте назовем эти 7 «групп влияния», окружающих российского президента. Это «юристы» («Газпром» и возглавляющий его совет директоров
Что касается
К группе «силовиков» кроме традиционных И. Сечина, директора ФСБ Н. Патрушева и главы Минюста В. Устинова отнесены также Миграционная и Налоговая службы. В феврале 2007 г. «силовики» укрепили свои позиции в правительстве, а также презентовали проекты проникновения в нефтепереработку Китая и строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Наиболее слабым местом группы является отсутствие мощной лоббистской группы в Госдуме РФ. Большинство законопроектов готовятся и принимаются без участия «силовиков», и бороться с ними группа может лишь на ведомственном (правительственном) уровне. Еще одним уязвимым местом группы является отсутствие сильного информационного ресурса.
Последним, напротив, может похвастать группа банка «Россия» (братья Михаил, Кирилл и Юрий Ковальчуки, а также сын последнего Борис, возглавляющий Департамент Правительства РФ по нацпроектам). Банк недавно приобрел контроль над телекомпаниями «Петербург» и
У группы В. Якунина четыре стратегических инициативы. Первая – реализация инфраструктурных проектов на территории РФ (расширение и модернизация Транссиба). Вторая – укрепление позиции «РЖД» на азиатских рынках. Третья – приобретение смежных активов (проект покупки «Трансмашхолдинга», ведущего производителя подвижного состава). Наконец, последний и основной проект
Группа «Рособоронэкспорта» имеет «своих людей» во всех профильных ведомствах и структурах (Минпромэнерго, Минобороны, Генштаб). Как и РЖД, располагает значительными электоральными ресурсами: в российском машиностроении работает 2,7 млн. человек (вдвое больше, чем в РЖД). К слабостям группы относится традиционное противостояние с Минобороны.
Группы же О. Дерипаски и Р. Абрамовича заработали значительный административный ресурс, участвуя в стратегических государственных проектах — таких как Олимпиада в Сочи или управление дотационной Чукоткой.
В условиях наличия стольких зачастую конкурирующих между собой
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