«ГРУППЫ ВЛИЯНИЯ» В ОКРУЖЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА

Так в чем же основа российской политической системы? Развернутый ответ дали аналитики Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР), сделавшие на прошлой неделе доклад на эту тему. Главный вывод – в России сформировались 7 крупных номенклатурно-политических «групп влияния», причем лидерами каждой из них являются люди из ближайшего окружения президента. Поэтому все они заинтересованы в укреплении породившего их государства («вертикали власти»). Сегодня эти группы лоббируют собственных кандидатов на высшую должность в стране. Но лишь до тех пор, пока В. Путин не обозначил своего преемника.

И ВСЕ же – давайте назовем эти 7 «групп влияния», окружающих российского президента. Это «юристы» («Газпром» и возглавляющий его совет директоров вице-премь­ер Д. Медведев), «силовики» («Роснефть» и возглавляющий ее совет директоров замглавы Кремля И. Сечин), группа банка «Россия» (включая близкий к нему «Сургутнефтегаз»), группа С. Чемезова («Рос­оборонэкспорт», другие оборонные предприятия, АвтоВАЗ), В. Якунина (ОАО «РЖД»), О. Дерипаски («Базэл», «Русал») и Р. Абрамовича (металлургическая «Евраз-групп»). Впрочем, ряд экспертов отмечают, что к числу «групп влияния» стоит добавить и 8-ю – «Альфа-групп» (М. Фридмана).

Что касается «юристов»-«газпромовцев», то в докладе ЦПКР говорится, что эта группа сотрудничает с генпрокурором Ю. Чайкой, Антимонопольной службой, а также главой Мин­экономразвития Г. Грефом, Минприроды Ю. Трутневым и замглавой Росприроднадзора О. Митволем. Ей принадлежат и солидные медиаактивы, входящие в холдинг «Газпром-медиа»: телеканал НТВ, радио «Эхо Моск­вы», газета «Известия» и журнал «Итоги». Внутри страны «газ­промовцам» помогает наличие серьезного лобби в Госдуме. На мировой арене усиливает позиции «юристов» наличие у «Газпрома» стратегических проектов в Европе (Северо-европейский газопровод, «Голубой поток – 2» и т.д.). Позиции «Газпрома» нередко делает уязвимыми «враждебная» активность со стороны его же «дочерних» структур.

К группе «силовиков» кроме традиционных И. Сечина, директора ФСБ Н. Патрушева и главы Минюста В. Устинова отнесены также Миграционная и Налоговая службы. В феврале 2007 г. «силовики» укрепили свои позиции в правительстве, а также презентовали проекты проникновения в нефтепереработку Китая и строительства неф­тепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Наиболее слабым местом группы является отсутст­вие мощной лоббистской группы в Госдуме РФ. Большинство законопроектов готовятся и принимаются без участия «силовиков», и бороться с ними группа может лишь на ведомственном (правительственном) уровне. Еще одним уязвимым местом группы является отсутст­вие сильного информационного ресурса.

Последним, напротив, может похвастать группа банка «Россия» (братья Михаил, Кирилл и Юрий Ковальчуки, а также сын последнего Борис, возглавляющий Департамент Правительст­ва РФ по нацпроектам). Банк недавно приобрел контроль над телекомпаниями «Петербург» и Ren-TV (пакетами акций обоих телеканалов владеет также «Северсталь»). Влияние Ковальчуков усиливается и наличием у них давних связей с другими представителями президентского окружения. В руководство банка «Россия» в прошлом входили нынешние глава «РЖД» В. Якунин, министр образования и науки А. Фурсенко и замминистра экономического развития В. Савельев.

У группы В. Якунина четыре стратегических инициативы. Первая – реализация ин­фраструктурных проектов на территории РФ (расширение и модернизация Транссиба). Вторая – укрепление позиции «РЖД» на азиатских рынках. Третья – приобретение смежных активов (проект покупки «Трансмашхолдинга», ведущего производителя подвижного состава). Наконец, последний и основной проект г-на Якунина – создание «Грузовой компании «РЖД» (она должна стать ключевым активом железнодорожного оператора, став источником прибыли всей группы). Среди основных уязвимых позиций РЖД – противостояние с профильным ведомством (Минтрансом).

Группа «Рос­оборон­экспор­та» имеет «своих людей» во всех профильных ведомствах и структурах (Минпромэнерго, Мин­обороны, Генштаб). Как и РЖД, располагает значительными электоральными ресурсами: в российском машиностроении работает 2,7 млн. человек (вдвое больше, чем в РЖД). К слабостям группы относится традиционное противостояние с Минобороны.

Группы же О. Дерипаски и Р. Абрамовича заработали значительный административный ресурс, участвуя в стратегических государственных проектах — таких как Олимпиада в Сочи или управление дотационной Чукоткой.