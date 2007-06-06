Из СПС исключат противников А. Чубайса?
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Конфликт между федеральным политсоветом (ФПС) СПС и его московской организацией уходит корнями еще в события 2005 года. Тогда москвичи выдвинули в лидеры партии не лояльного А. Чубайсу Н. Белых, а «античубайсовца» И. Старикова.
ПОСЛЕДНИЙ вынужден был уйти из партии. Сейчас же ФПС решил воспользоваться консолидацией партии, чтобы «вычистить из нее несогласных».
9–25 апреля 2007 г. ФПС провел первую в истории партии перерегистрацию: каждый член московского СПС должен был прийти в офис партии и лично подтвердить свое членство. (Когда подобные акции проводили ЛДПР или «Родина», численность членов падала в 13–20 раз.) Если бы численность отделения оказалась ниже 250 человек, оно по закону было бы ликвидировано. Но из 2349 московских эспээсовцев за 16 дней перерегистрировались 1103 члена (196 из них ФПС занес в «список лиц, по которым необходимы дополнительные решения»).
В ответ на это 5 июня прошла московская конференция СПС, на которой выражено полное доверие региональному руководству. Там же прозвучали опасения, что на заседании ФПС 21–22 июня руководство московского СПС (председатель депутат Мосгордумы И. Новицкий, замы В. Максимов, А. Малявский, З. Шаргатова, С. Городилин и К. Синюшин) будет исключено из партии. Если это произойдет, московские эспээсовцы вновь примут в партию своих лидеров первичными организациями. Ведь в уставе СПС нет запрета на принятие в партию исключенных.
Московские эспээсовцы связывают конфликт с тем, что «правая рука А. Чубайса в РАО «ЕЭС» и СПС Л. Гозман хочет возглавить московский список партии и избраться по нему в Госдуму». В ФПС же говорят, что «руководство московского СПС занимается не проблемами города, а только внутренними дрязгами». А независимые наблюдатели констатируют: СПС, набравший на региональных выборах марта-апреля 7,2%, может недобрать в декабре необходимые десятые доли процента как раз из-за подобных конфликтов.
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