Из СПС исключат противников А. Чубайса?

Конфликт между федеральным политсоветом (ФПС) СПС и его московской организацией уходит корнями еще в события 2005 года. Тогда москвичи выдвинули в лидеры партии не лояльного А. Чубайсу Н. Белых, а «античубайсовца» И. Старикова.

ПОСЛЕДНИЙ вынужден был уйти из партии. Сейчас же ФПС решил воспользоваться консолидацией партии, чтобы «вычистить из нее несогласных».

9–25 апреля 2007 г. ФПС провел первую в истории партии перерегистрацию: каждый член московского СПС должен был прийти в офис партии и лично подтвердить свое членст­во. (Когда подобные акции проводили ЛДПР или «Родина», численность членов падала в 13–20 раз.) Если бы численность отделения оказалась ниже 250 человек, оно по закону было бы ликвидировано. Но из 2349 московских эспээсовцев за 16 дней перерегистрировались 1103 члена (196 из них ФПС занес в «список лиц, по которым необходимы дополнительные решения»).

В ответ на это 5 июня прошла московская конференция СПС, на которой выражено полное доверие региональному руководст­ву. Там же прозвучали опасения, что на заседании ФПС 21–22 июня руководство московского СПС (председатель депутат Мосгордумы И. Новицкий, замы В. Максимов, А. Малявский, З. Шаргатова, С. Городилин и К. Синюшин) будет исключено из партии. Если это произойдет, московские эспээсовцы вновь примут в партию своих лидеров первичными организациями. Ведь в уставе СПС нет запрета на принятие в партию исключенных.

Московские эспээсовцы связывают конфликт с тем, что «правая рука А. Чубайса в РАО «ЕЭС» и СПС Л. Гозман хочет возглавить московский список партии и избраться по нему в Госдуму». В ФПС же говорят, что «руководство московского СПС занимается не проблемами города, а только внутренними дрязгами». А независимые наблюдатели констатируют: СПС, набравший на региональных выборах марта-апреля 7,2%, может недобрать в декаб­ре необходимые десятые доли процента как раз из-за подобных конфликтов.