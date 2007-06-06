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ПИТЕРСКИЙ ФОРУМ ГАЛЬВАНИЗИРУЕТ ТРУП СНГ?

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Олег ГРУЗДОВ ]

ПИТЕРСКИЙ ФОРУМ ГАЛЬВАНИЗИРУЕТ ТРУП СНГ?
Представитель администрации Владимирской области в СФ РФ Вадим Густов
 Сегодня слово «интеграция» стало ключевым понятием современного мира. Не случайно первое пленарное заседание ХI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (8–10 июня 2007 г.), которое пройдет с участием глав государств СНГ, посвящено теме «Искусство интеграционных объединений в современном мире».

 О том, почему тема интеграции стала ключевой на питерском Форуме, корреспонденту «АН» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств В. Густов.

В предвкушении интеграции

 – ВАДИМ Анатольевич, тема «интеграционные процессы и СНГ» последнее время почти не упоминается ведущими политиками. Что происходит на практике?

 – В интеграционных процессах на пространстве СНГ можно выделить несколько характерных черт. Во-первых, печальный опыт Украины, Грузии, да и прибалтийских стран. Он наглядно демонстрирует, что попытка отойти от «столбовой дороги» интеграции чревата непредсказуемыми последствиями. В итоге под угрозой оказалось суверенное суще­ствование ряда стран постсоветского пространства.

 Во-вторых, «неформальная» экономическая интеграция в СНГ значительно опережает развитие той, которая провозглашается на государственном уровне (ЕврАзЭС, ЕЭП, Союз России и Белоруссии).

 В-третьих, все более важную и заметную роль в интеграции СНГ стало играть взаимодействие бизнес-структур. Хотя само Содружество, ЕврАзЭС или ЕЭП не преодолели даже стадии зоны свободной торговли. Поэтому последние годы российские корпорации стали активно расширять свое присутствие в СНГ, во многом преодолевая и компенсируя дефицит официальной интеграции.

 – Это означает усиление влияния России на пространстве СНГ. Не случайно стратегия В. Путина по возврату утерянных позиций в системе международных отношений признается весьма эффективной?

 – Безусловно, В. Путину удалось собрать команду «жестких» профессионалов и эффективно использовать основные потенциалы России: наличие природных ресурсов, развитые производст­венные фонды, инновационный и квалифицированный человеческий потенциал. И теперь Россия, являясь сильным и стабильным государст­вом, возвращает утраченное место в системе международных отношений. Не случайно неформальный саммит СНГ будет проходить в Санкт-Петербурге именно в дни форума.

 – То есть может случиться и так, что СНГ станет в ближайшее время местом дальнейшей политической карьеры В. Путина?

 – Считаю неуместным обсуждать это. В. Путин сам определит, как использовать свой богатый опыт и наработанные в стране и за рубежом контакты. Политик такого масштаба будет полезен на любом поприще.

 – Можно ли говорить о каком-то влиянии форума на развитие отношений в рамках СНГ?

 – Интеграция в рамках СНГ должна идти по пути Европейского Союза. Следует создать законодательную базу на основе модельных законов, которая была бы близка каждому государству СНГ. Чтобы они уже работали, когда мы выйдем на следующий этап развития – создание таможенного союза. Это планируют сделать через пару лет шесть государств – членов ЕврАзЭС. Сегодня уже готовы 23 нормативных документа по созданию таможенного союза, которые в ближайшее время будут подписаны Белоруссией, Казахстаном и Россией.

 Но пока, кроме России, в рамках СНГ никто не ставил вопрос о создании наднациональных исполнительных органов по примеру Евросоюза.

 – Так куда дальше пойдет СНГ?

 – Любая страна СНГ теоретически может жить и одна. Но это только теоретически. Не случайно сегодня создана группа высокого уровня из всех стран СНГ. МИД России обязан по итогам полугодия, наряду с аналогичными структурами других государств, представить свое видение развития СНГ.

Модели «высокого уровня»

 – ВЫ сказали о некой «группе высокого уровня». Речь идет о создании новой концепции развития СНГ? В Санкт-Петербурге на форуме будут озвучены или представлены некоторые наработки в этом направлении?

 – Нет. Пока государства-участники дали свои предложения. А решаться все эти вопросы будут во втором полугодии.

В Санкт-Петербурге будет вестись поиск моделей на ближайшую и дальнюю перспективу. Речь идет о стратегии, об очень крупных проектах, которые дадут возможность сделать определенный финансовый маневр каждой стране.

 Организацией форума уже второй год занимается Правительство России, и сейчас идет презентация больших государст­венных проектов. Ставятся серьезные вопросы: о земле, оптимизации законодательной и налоговой базы. Это заставляет мыслить масштабно.

 – Какие экономические направления будут определяющими для России на форуме?

 – Россия была и остается мировым центром развития космоса и атомной энергетики. Идет активное развитие дорожного строительства, строятся в том числе и част­ные дороги. Это крупные проекты, и они будут преподнесены на форуме. Теперь Россия стала уже другой: и частного капитала у нас достаточно, и государственное партнерство реализуется успешно. Да и у государства хватает денег.

 А три года назад, если сравнивать десять богатейших регионов-доноров и десять беднейших, то разница в их бюджетном обеспечении составляла 34 раза! Сейчас поставлена задача в течение 3 лет выйти на разницу в 3–4 раза. Громадные ресурсы – порядка 350 млрд. руб. – будут распределены между регионами, чтобы подтянуть и уравнять их по бюджетной обеспеченности. 

 Деньги в России есть. Есть понимание, куда их тратить. Нужна добротная нормативная база.

Три источника…

 – СЕГОДНЯ и в России, и в масштабах СНГ есть весьма острые и актуальные проб­лемы. Что вы можете сказать о них?

 – Действительно, есть ситуации, которые требуют немедленного вмешательства. Вот три буквально кричащих направления в СНГ: транспорт, энергетика (прежде всего это трубопроводы) и миграция. Эти вопросы требуют оперативного решения.

 Например, огромное количество грузов из Китая, Японии следуют через нас в Европу. Их надо быстро перебрасывать из одного региона в другой. Грузопотоки могут дать «золотой дождь» многим странам, и не только России. Но пока грузы стоят, «заморожены» многие миллиарды рублей.

 Кроме того, Украина и Белоруссия все равно должны выполнить роль «транс­портного моста». И не только для грузопотоков Азия – Европа, но и для поставок газа. В ближайшем будущем мы увеличиваем поставки газа в Европу в 2–3 раза. Ведь в Европе добыча падает. А у нас остается на прежнем уровне, да еще есть «Штокман» и другие месторождения. Поэтому требуется создание нормативной базы по финансово-промышленным группам и единому видению международных компаний.

 Третье направление – миграция. Хотим мы того или нет, но жизнь заставляет нас выработать конкретный подход и единый механизм. Люди массово выезжают из шести стран СНГ. Из одной Украины до 2 млн. человек в год въезжают в Россию, а всего оттуда выезжают 4,3 млн. человек. Схожая ситуация в Молдавии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Чуть меньше едут из Беларуси.

 Мы в России сегодня четко понимаем, что нам требуется и переселение, и миграция. Как минимум до 1 млн. человек в год.

 Требуются кадры и Казахстану, который развивается очень приличными темпами.

 А с учетом того, что Россия взяла курс на высокие технологии, на крупное строительство, как это было определено в Послании президента, уже сейчас очевидно, что со следующего года потребуется большее количество квалифицированных кадров.

 – Есть основания полагать, что наступает принципиально новый этап развития как двустороннего сотрудничества России со странами Содружества, так и в масштабах всего СНГ?

 – Сегодня вопросы гуманитарного взаимодействия в масштабах СНГ становятся приоритетными. Акцент на возрождение некогда единой университетской среды на всем постсоветском пространстве должен стать реальным и эффективным катализатором интеграционных процессов. Именно таким путем мы сможем достойно развивать наши приоритетные направления: космос, атомную энергетику, авиацию, биотехнологии. Словом, все то, чем до сих пор гордились и гордятся в СНГ.

 Это вполне актуальная тема, над которой многим российским специалистам и придется работать на XI Санкт-Петербургском экономическом форуме.

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