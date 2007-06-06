В. Путин поддержал инициативу С. Миронова

4 июня на пресс-конференции для иностранных журналистов В. Путин поддержал недавнюю инициативу С. Миронова об увеличении президентского срока до 5–7 лет.

ОТВЕЧАЯ на вопрос немецкого журнала «Шпигель», президент РФ заявил: «В США не было раньше ограничений по срокам. Во Франции сейчас вообще нет ограничений по срокам. Там Президент может избираться столько раз, сколько хочет и сколько может, пока народ его избирает. Но все-таки какие-то ограничения, на мой взгляд, необходимы… Срок 4 года – это калька с американской практики, а для России эта практика не очень подходит. У нас Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, говорил, что для России было бы, может быть, правильно 5 или даже 7 лет. Я сейчас не говорю о сроках, может быть, 5, может быть, 7 лет, но 4 года, конечно, достаточно маленький срок», – сказал В. Путин, почти дословно повторив заявление С. Миронова двухмесячной давности.