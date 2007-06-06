В. Путин поддержал инициативу С. Миронова
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
4 июня на
ОТВЕЧАЯ на вопрос немецкого журнала «Шпигель», президент РФ заявил: «В США не было раньше ограничений по срокам. Во Франции сейчас вообще нет ограничений по срокам. Там Президент может избираться столько раз, сколько хочет и сколько может, пока народ его избирает. Но
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