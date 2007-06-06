Сын М. Шаймиева станет вице-спикером Госдумы?

Активное формирование партийных списков в Госдуму РФ приводит к тому, что число губернаторов, которые еще не состоят в «Единой России», стремительно сокращается. Особенно этот процесс просматривается с губернаторами-коммунистами.

ЕЩЕ в начале 2007 г. в стране было 3 губернатора, состоящих в КПРФ, а к началу выборной кампании на всю Россию останется лишь один – владимирский глава Н. Виноградов. Камчатский губернатор-коммунист М. Машковцев в связи с объединением региона недавно заменен на А. Кузьмицкого (бывшего замдиректора петербургской «Службы спасения»).

А в отношении волгоградского губернатора, пока еще члена КПРФ Н. Максюты уже решено, что он возглавит региональный список ЕР на предстоящих выборах в Госдуму. Похожая история уже была перед выборами-2003 в отношении члена КПРФ краснодарского губернатора А. Ткачева. Сам Н. Максюта даже рад такой перспективе. 7 мая он участвовал в форуме сторонников ЕР, на котором надел синий шарф с символикой партии власти и заявил, что «динамика развития страны, социальная защищенность и безопасность населения, будущее нашей молодежи могут быть обеспечены только при помощи ЕР». Второе место в волгоградском списке займет уполномоченный г-на Грызлова О. Жолобов (бывший московский спортивный комментатор).

Не менее интересно складывается ситуация с татарстанским списком ЕР. Партия власти планирует получить в республике 1,2–1,3 млн. голосов, что составляет до 5% общероссийских голосов. А это в свою очередь дает Татарстану только по списку ЕР 10–13 мандатов в Думе. Список ЕР возглавят президент М. Шаймиев, О. Морозов, спикер Госсовета Ф. Мухаметшин, премьер Р. Минниханов и мэр Казани И. Метшин. Они будут лицами партии, а следом пойдут кандидаты, которым и будет суждено работать в Думе. Среди них нынешние депутаты В. Ельцов, М. Рокицкий (выдвиженцы президента республики), А. Салихов (выдви­женец мэра Казани), А. Хайруллин (владелец холдинга «Красный восток»), Р. Губайдуллин (до избрания депутатом возглавлял Татфондбанк) и Ф. Гайнуллина (ей благоволит генсек ЕР В. Володин). Что касается новых кандидатов, то среди них татарстан­ские эксперты называют Э. Губайдуллина (ныне сенатор Совета Федерации от М. Шаймиева), Р. Хакимова (политический советник президента Татарстана). Не исключено, что по татарстанскому списку пойдет и нынешний депутат от ликвидируемой Корякии, владелец финансового холдинга «Русь» и «Мотовилихинских заводов» Р. Гималов. Последнее время он, уроженец Казани, все чаще мелькает по татарстанскому ТВ. Места депутатов прочат и сыновьям М. Шаймиева – младшему Радику (по слухам, он может стать даже вице-спикером Госдумы), а возможно, и старшему Айрату. Оба сына президента Татарстана, кстати, успешные хозяйст­венники, к тому же чемпионы Европы по автогонкам (старший – даже трехкратный чемпион).

Большинство региональных списков ЕР возглавят губернаторы (тем более что среди них ко времени выборов останется лишь один член КПРФ, а остальные – либо единороссы, либо беспартийные, которые также будут возглавлять списки ЕР). Исключением станут лишь те, кого сама партия власти сочтет нецелесообразным ставить во главе своих списков. Таких списков будет всего штук пять. Например, башкирский список ЕР возглавит депутат П. Крашен­ин­ников, рязанский – министр сельского хозяйства А. Гор­деев, пермский – вице-премьер А. Жуков, ставропольский и коми-архангельский – вице-спикеры В. Катренко и А. Чилингаров.