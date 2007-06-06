«Яблоко» будет финансировать В. Вексельберг?

В аппарате партии Г. Явлинского ходят слухи, что «Яблоко» неожиданно нашло деньги на выборы. Источник этих денег партийцы определить затрудняются, но, по предположению одного из них, деньги пойдут в партию от принадлежащей

В. Вексельбергу компании «Ренова».

ВПРОЧЕМ, о преодолении «Яблоком» 7%-го барьера речь не идет. В октябре 2006 г. средний процент «Яблока» в двух регионах, где партия участвовала в выборах, составил 2,3%, а в марте 2007 г. в 4 регионах – 3,5%.

Теперь у партии стоит задача получить не менее 3,5% в масштабах страны. Кстати, по новому закону о партиях получение 3% на выборах гарантирует госфинансирование партии не менее 10 млн. руб. ежегодно, что достаточно для «минимального прокорма» «Яблока».

Вторая цель думской кампании для «Яблока» – создать «задел» в ключевых регионах (Москва, Петербург, Карелия, Калуга и другие) для успешного участия партии в последующих региональных выборах.

Третья цель – напомнить о себе обществу и будущему преемнику В. Путина. В том числе одному из двух основных «преемников» – Д. Медведеву, с которым у «Яблока» сложились хорошие отношения.

Удастся ли г-ну Явлинскому реализовать эти планы – вопрос сложный: ведь партия для этого, по слухам, вновь наняла «американских специалистов», которые очень далеки от российской реальности…