Рогозин замахнулся на мэра Воронежа?

Как сообщают источники «Аргументов неделi», бывший председатель «Родины», а ныне лидер незарегистрированной партии «Великая Россия» Д. Рогозин в последние месяцы активно пытался вновь заслужить расположение Кремля.

ОН ПОМОГ блокировать намечавшийся было альянс между национал-экстремистами из Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и ультралибералами из «Другой России». На апрельском митинге Д. Рогозина и ДПНИ, который был проведен в тот же день, что и «Марш несогласных», но совсем в другом месте, ДПНИ открестилось от какой-либо возможности сотрудничества с «либералистами». В обмен на это он попросил поддержать регистрацию партии «Великая Россия» в Минюсте. Однако в этом ему было публично отказано. 7 мая замначальника Управления регистрации партий Федеральной регистрационной службы (ФРС) Г. Фокина заявила, что «партии «Великая Россия» вряд ли удастся принять участие в выборах в Госдуму – 2007, так как она не успеет пройти госрегистрацию». К концу мая ситуация с регистрацией «Великой России» стала еще более определенной: во все регионы из Москвы послана «рекомендация» не способствовать регистрации этой партии.

Тогда в 20-х числах мая, по нашей информации, г-н Рогозин на очередной встрече в Администрации президента предложил поддержать его выдвижение на пост мэра Воронежа (депутатом от которого он является в Госдуме). Выборы намечены на март 2008 г. и могут рассматриваться в контексте «сдерживания «Справедливой России» (СР)». Сейчас мэром Воронежа, как известно, является член СР Б. Скрынников.

Источник в окружении Д. Рогозина так прокомментировал «Аргументам неделi» эту информацию: «Не думаю, что Дмитрий Олегович пойдет в мэры Воронежа. Для него это слишком мелко. Год назад ему предлагали намного большую должность, и без всяких выборов».

Тем временем в воронеж­ском социологическом центре «Квалитас» утверждают, что Д. Рогозин остается в городе одним из популярных политиков, но занимает все же 2–3-е место.

В списке тех, кого жители Воронежа очень хотели бы видеть губернатором, лидирует депутат Госдумы единоросс С. Чижов (19,5%), на втором месте – Д. Рогозин (12,5%), а дейст­вующий губернатор В. Кулаков занимает лишь 5-е место (4,5%). Опрос же о выборах мэра последний раз проводился год назад, и тогда среди кандидатов в мэры первое место занимала местный депутат Г. Кудрявцева (22,8%), а дейст­вующий мэр Б. Скрынников занял 3–4-е место (6,9%).