Рогозин замахнулся на мэра Воронежа?
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Как сообщают источники «Аргументов неделi», бывший председатель «Родины», а ныне лидер незарегистрированной партии «Великая Россия» Д. Рогозин в последние месяцы активно пытался вновь заслужить расположение Кремля.
ОН ПОМОГ блокировать намечавшийся было альянс между
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Источник в окружении Д. Рогозина так прокомментировал «Аргументам неделi» эту информацию: «Не думаю, что Дмитрий Олегович пойдет в мэры Воронежа. Для него это слишком мелко. Год назад ему предлагали намного большую должность, и без всяких выборов».
Тем временем в воронежском социологическом центре «Квалитас» утверждают, что Д. Рогозин остается в городе одним из популярных политиков, но занимает все же
В списке тех, кого жители Воронежа очень хотели бы видеть губернатором, лидирует депутат Госдумы единоросс С. Чижов (19,5%), на втором месте – Д. Рогозин (12,5%), а действующий губернатор В. Кулаков занимает лишь
Правда, есть и другая версия. Известно, что в партии власти, мягко говоря, недолюбливают мироновскую СР, изыскивая разные способы ее нейтрализации. Одним из таких способов может стать недопуск к выборам, например, ЛДПР и раскрутка «Великой России». Считается, что
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