«Китайский парадокс» при игре против Путина

На днях в Кремле было принято решение о целесообразности создания рабочей группы по внесению изменений в действующую Конституцию Российской Федерации.

EE ЗАДАЧА – провести анализ того, какие поправки Основного закона стали актуальны и к каким последствиям они могут привести. Скорее всего, возглавит рабочую группу профессиональный юрист и первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев.

Подготовленные проекты изменений Конституции должны быть внесены в Госдуму уже к осенней сессии. Не исключено, что к моменту их внесения появится и обращение ряда губернаторов к депутатам. Они предложат распространить норму об увеличении количества сроков избрания президента и на действующего главу государства.

На первый взгляд эта информация весьма сомнительна – В. Путин неоднократно высказывался на этот счет. Но рабочая группа Д. Медведева нужна не только для возможной проработки «президентских» поправок. Давно пора внести в Конституцию, к примеру, названия новых субъектов Федерации.

А к осени могут измениться некоторые взгляды на жизнь и самого президента. Дело в том, что наши западные партнеры все больше впадают в истерику по поводу растущей независимости России в проведении ее внешней и внутренней политики. И если накал страстей будет нарастать, то оставить страну «на новенького», не искушенного долгой работой политика может стать непозволительной роскошью.

Пока страны ЕС и США не включили на полную мощь свои политические и экономические рычаги против России. В Брюсселе и Вашингтоне считают, что Кремль блефует, пугая Запад новыми ракетами. Но любые конкретные шаги Москвы в этом направлении приведут страны НАТО к качественно новой консолидации против России. В окружении нового премьера Великобритании говорят так – или мы сломаем Путина, или сломаемся вместе с ним. Последнее означает гонку «асимметричных ответов». В ответ на радар в Чехии появятся ракеты средней дальности в Калининграде. В ответ на пусковые установки в Польше – ракеты малой и средней дальности в Белоруссии…

Но на Западе не только политики критикуют Кремль. По нашим сведениям, между 20 и 30 июня в крупнейших американских газетах будет размещено не менее 20 статей под общим девизом «Не доверяйте Путину!». Статьи выйдут накануне встречи российского и американского президентов на ранчо г-на Буша и будут проплачены рядом нефтяных компаний, которые за нарушения российского законодательства лишили лицензий на добычу газа и нефти.

Спрашивается – зачем Западу «мочить» уходящего российского президента? Ответ таков: там не знают его истинных планов и одновременно не хотят, чтобы он остался в политике. Отвыкли в Европе и США от самостоятельности наших руководителей. В Москве на это смотрят спокойно. Здесь озвучена формула – жить с Западом и без него. Она означает, с одной стороны, что ссориться мы не хотим, а с другой – перестали ощущать в странах Запада жизненную необходимость. Судите сами – золотовалютные запасы достигли 402 млрд. долларов. И только за пять месяцев текущего года в Россию пришли 40 млрд. долл. иностранных инвестиций. Это тот самый «китайский парадокс»: чем больше страна считается авторитарной, тем больше в нее вкладывают денег… Разумеется, при ее желании.

Но раскрутка напряженности все же не нужна никому. В администрации США говорят, что Москва не должна «переступить черту»: не выходить из договоров ДOBCE и по ракетам средней дальности; не размещать ракеты на европейской территории России. В ответ на встрече в США В. Путина и Дж. Буша может быть объявлено о переносе сроков размещения элементов американской ПРО в Европе.

А пока в европейских столицах и в Вашингтоне ждут – изменит ли В. Путин свою риторику на примирительный тон. Это станет ясно на встрече лидеров G8 в Германии и из его выступления на экономическом форуме в Петербурге. При этом Запад так и не признает нашей аргументации по выстраиванию системы собственной безопасности. В. Путина не слышат, и истерика, скорее всего, будет лишь нарастать.

Стоит ли удивляться тому, что именно сейчас в Москве начнет работу комиссия по внесению поправок в действующую Конституцию? Опытные бойцы сегодня наперечет.