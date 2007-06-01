Готовится Запасной аэродром

В НЕДРАХ партии «Спра­­ведливая Россия» зреет законопроект по изменению статуса. Се­годня этот конституционный орган готовит президенту страны экс­пертные оценки по проблемам внутренней и внеш­ней политики.

Главная же идея законо­проекта – придать Совбезу ста­тус куратора и законодате­ля всех силовых ведомств. По ана­логии – военный отдел ЦК КПСС, без которого ни од­на мышь не могла прошмыг­нуть как в Министерст­ве обороны, так и в воен­но-про­мыш­ленном комплексе.

Для чего это будет нужно? На память приходит пример с Дэн Сяопином, который, уйдя со всех государст­венных постов, оставил под своим контролем руководство КНР. Для этого он возглавил китайский Совет безопасности в компартии Китая.

По слухам, главным лоббистом законопроекта выступает С. Миронов.