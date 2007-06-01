Готовится Запасной аэродром
№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Главная же идея законопроекта – придать Совбезу статус куратора и законодателя всех силовых ведомств. По аналогии – военный отдел ЦК КПСС, без которого ни одна мышь не могла прошмыгнуть как в Министерстве обороны, так и в
Для чего это будет нужно? На память приходит пример с Дэн Сяопином, который, уйдя со всех государственных постов, оставил под своим контролем руководство КНР. Для этого он возглавил китайский Совет безопасности в компартии Китая.
По слухам, главным лоббистом законопроекта выступает С. Миронов.
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