«Единая Россия» готовится к выборам

В Управлении по внутренней политике Администрации президента, координирующем свою деятельность с центральным исполкомом «Единой России» (ЕР), началась активная подготовка к выборам. Этот процесс идет по нескольким направлениям.

ПЕРВОЕ – обсуждаются модели ведения избирательных кампаний в различных регионах. Субъекты РФ в этой связи разделены на «кризисные» (где популярность ЕР недостаточно высока либо ожидается серьезная конкуренция со стороны «Справедливой России» или КПРФ), «нормальные», а также те, в которых ожидаются рекордные показатели за ЕР (к их числу относят в первую очередь национальные республики).

Второе – определяются первые тройки региональных списков. Их составляют таким образом, чтобы привлечь максимальное число голосов вне зависимости, пойдут члены этих троек в Думу или нет. Почти все региональные тройки возглавляют губернаторы. К примеру, мэр Москвы Ю. Лужков будет лидером московской региональной группы списка ЕР, а президент М. Шаймиев – лидером татарстанской. В противоположность им ряд не слишком популярных губернаторов уже не исключают того, что в последний момент могут сложить мандат и пойти в депутаты. Особенно если к тому времени им не будет гарантировано переназначение.

Третье – в каждом регионе будут определены начальники штабов из числа губернаторов или вице-губернаторов . Только в Петербурге штаб ЕР возглавит спикер Заксобрания В. Тюльпанов. К тому же питерский список уже почти сформирован: в него войдут действующие депутаты Госдумы – В. Южилин, В. Плигин, Е. Федоров и А. Бенин.

В тех же регионах, где со стороны федерального руководства к губернатору нет особого доверия, будет введено «внешнее управление». Штаб возглавит секретарь регионального политсовета ЕР, а фактическое руководство будет идти из Москвы. Такая технология уже была применена на региональных выборах в Приморье и полностью себя оправдала: доля голосов за ЕР выросла с 28 до 48%.