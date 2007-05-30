ПЕРСПЕКТИВЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

В распоряжение «Аргументов неделi» попали закрытые результаты всероссийских опросов Центра социального прогнозирования (ЦСП, руководитель – известный социолог Ф. Шереги). ЦСП основан еще в октябре 1988 г. и стал первой в России независимой исследовательской компанией: заказчиками его исследований за эти годы были Центробанк, Правительство РФ, а также ряд западных аналитических центров. Все это заставляет очень серьезно относиться к результатам опросов ЦСП.

У какой партии самое удачное название?

В ДАННОЙ статье мы проанализируем те результаты опросов, которые касаются левых (социалистических) и патриотических партий. Самое удачное название из них, по сведениям социологов, имеет «Справедливая Россия». Такой вывод подтверждают опросы не только ЦСП, но и ВЦИОМ. Последний в марте исследовал отношение россиян к 41 «слову-символу». Из них на первом месте по популярности оказался «порядок» (58%), а на втором – «справедливость» (49%), отрицательно к этим словам не относится почти никто (1–2%).

В этом смысле у ЛДПР название менее предпочтительное: «либерализм» вызывает положительные чувства лишь у 1% россиян, а отрицательные – у 15%. Не намного лучше обстоят дела и у КПРФ: коммунизм вызывает положительные чувст­ва у 7%, отрицательные – у 19%. Есть удачные названия и у других партий, но у них зачастую имеет место масса других проблем – от неизвестного и непопулярного лидера до чуждых большинству людей целей и задач. Например, у партии Г. Семигина удачное название («Патриоты России», ведь патриотизм на 6-м месте среди самых популярных символов с 35%), однако лидер – крайне неудачный. Большинство россиян вообще не знают Г. Семигина, а среди тех, кто знает, – почти никто ему не доверяет (см. таблицу).

Вообще, если взять основных российских политиков левого и патриотического спектра (см. таблицу), то среди них только С. Миронову доверяют больше людей, чем не доверяют. С. Глазьеву не доверяют в 1,5 раза больше россиян, чем доверяют; Г. Зюганову, Д. Рогозину, И. Зотову (бывшему лидеру Партии пенсионеров) – почти втрое больше; Г. Гудкову (бывшему председателю Народной партии) – в 5 раз больше. Наконец, Г. Семигину – в 10 раз чаще не доверяют, чем доверяют. Конечно, большинство из них просто не достигли достаточной степени известности.

Кого россияне хотят видеть в новой Думе?

НО НАИБОЛЕЕ неожиданные результаты социологи получили, когда задали вопросы о том, какие партии россияне непременно хотели бы видеть в будущем составе Госдумы, а какие – ни в коем случае не хотели бы. Немало людей (48%) хотели бы видеть КПРФ, но столь же много (26%) ни в коем случае не хотят видеть там коммунистов.

45% россиян хотели бы увидеть в Думе ЛДПР, а 29,3% ни в коем случае не хотят видеть ЛДПР.

Совсем плачевная ситуация у семигинцев: «Патриотов России» хотят видеть 21% и столько же – их на дух не переносят. И это несмотря на удачное название.

Тем временем СПС хотели бы увидеть в парламенте 23%, зато 31% – категорически против этого. Такое же соотношение и у «яблочников»: за их попадание в Думу 26%, против – 32%.

На этом фоне «Справедливая Россия» выглядит суперпопулярно. Ее непременно хотят видеть в Думе 53,8%, а вот противников у нее совсем мало – 8,6%. Если у большинст­ва партий сторонников и противников почти поровну, то у «Справедливой России» на 1 противника приходится 6 сторонников!

От сформированного имиджа уже никуда не денешься

ЕДИНСТВЕННАЯ проблема «Справедливой России» – имидж партии еще не до конца сформирован. Если идейную платформу ЛДПР не могут четко определить 36–37% россиян, то в отношении «Справедливой России» это затрудняются сделать 65%. Впрочем, это вполне закономерно: ЕР и ЛДПР существуют уже 6–15 лет, а СР – меньше года. В то же время в какой-то мере не до конца сформированный имидж партии может быть и ее существенным достоинством. Ведь в отношении «старых» партий у россиян зачастую сформировалось не лучшее впечатление. Например, 29% россиян считают ЛДПР «либеральной и правой», то есть аналогом СПС, а отношение к либерализму (как было указано выше) у россиян не самое лучшее. Еще 16% воспринимают ЛДПР в качестве «партии националистов», что также отталкивает большинст­во россиян.

Мнение об идеологии СР у большинства россиян четко не сформировано. Но у тех, у кого есть о ней определенное представление, оно вполне положительное: 12% считают партию С. Миронова «умеренно левой, выступающей за социальную защиту», 8% – «партией патриотов».

Отношение россиян к политикам левого патриотического спектра, в %

Не доверяют Безразлично Не знают такого С. Миронов25,019,143,012,9 Г. Зюганов18,249,329,53,0 С. Глазьев10,916,040,932,2 Д. Рогозин9,023,741,525,8 И. Зотов2,98,321,467,4 Г. Гудков1,89,118,769,4 Г. Семигин1,514,621,862,1 А. Бабаков1,08,218,272,6

По данным опроса 1750 россиян, проведенного ЦСП 17–22 февраля 2007 г.