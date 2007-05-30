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В Чечне увеличивают срок

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 В НАРОДНОМ собрании Чеченской Республики идет подготовка весьма актуального по нынешним временам законопроекта. Он предусматривает увеличение срока пребывания президента ЧР на своем посту с 4 до 7 лет. Впрочем, подготовку этого революционного закона в Чечне не скрывают. Спикер Нарсобрания г-н Абдурахманов объявил об этом 17 мая в Грозном. При этом планы продления срока полномочий для Р. Кадырова были связаны спикером с «желанием народов России продлить полномочия президента В. Путина». А кроме этого – необязательностью для России и Чечни, имеющих собственные традиции, следовать в фарватере западной демократии.

 Г-н Абдурахманов заявил: «Абсолютно непонятно, почему Президент Российской Федерации, являясь молодым, здоровым человеком, прекрасно справляясь со своими обязанностями, должен уйти со своего поста только потому, что такие сроки установлены в западных странах?»

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