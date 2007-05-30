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Нельзя создавать законы для жуликов!

№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Нельзя создавать законы для жуликов!
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

 24–25 мая в Москве прошли Дни Нижегородской области в Совете Федерации с участием Сергея Миронова и Валерия Шанцева. Основной целью мероприятия является повышение качества совместной работы в законодательном процессе и обсуждение конкретных проблем региона.

 В «АН» №12 губернатор Нижегородской области рассказывал о том, как ему удается поднимать производство и привлекать инвестиции в свой регион. Сегодня мы говорим с ним о проблемах местного самоуправления.

Мировой опыт

 – ВЫ – ректор Муниципальной академии. Скажите, зачем давать власть на местах? Мы же привыкли, что начальник может быть только сверху?

 – Я бы посоветовал изучить мировой опыт. Людям в тех странах, где развито самоуправление, практически не нужна центральная власть. Но они имеют такие доходы, что все свои проблемы решают сами.

 Я был недавно во французском городе Руане. Его жители провели референдум о необходимости строительства химзавода. Местных доходов не хватало для культурной и спортивной работы. Было принято решение «посадить» под боком химпроизводство – и проблема действительно исчезла за счет притока налогов. Вот это – современный уровень местного самоуправления.

 А что у нас? Некая фирма купила в Павловском районе месторождение гипса и хочет его разрабатывать. Так мест­ные власти уперлись: будет нарушена экология… Им говорят: не бойтесь – у нас уже есть заводы под Парижем и Лондоном, и никто не жалуется. Я не поленился, съездил. Действительно, в 7 км от Парижа открытым способом разрабатывают гипс. Вокруг карьера в 500 м – поселки. Верхний слой земли снимают и складывают в сторонке. Потом вырабатывают гипс, засыпают землю обратно. Я видел лис в 5 м от карьера. А на деревьях – гнезда птиц. Животные не пришли бы туда, где можно загнуться.

 А вот под нижегородским Павловом мы не можем ничего поделать. Я объясняю жителям: мужики, здесь будет 760 рабочих мест с уровнем оплаты труда не меньше 1000 долл. в месяц. Плюс появятся заводы по гипсовой плите – а ведь нам жилье надо строить. Плюс налоги. А они никак не решатся. Какое это самоуправление?

Местечковый уровень

 – СТРАННО это. Говорят, что муниципалам как раз не хватает денег на местные нужды…

 – Увы, пока господствует старая психология. Часть людей даже поесть не может без верховной власти. Как им самоуправляться? При этом они все время говорят, что наверху плохо расходуют наши деньги, отдайте их нам. Ну, отдали – день­ги, функции. Избрали в октябре 2006 г. новые муниципальные формирования. Первое, что сделали начальники местного самоуправления, – установили себе зарплаты по 20–25 тыс. рублей. Это при средней зарплате на селе 2,5 тысячи. Получается, не готовы мы к этому.

 – У органов местного самоуправления есть большой резерв – земля.

 – Это абсурд: земля у нас вся государственная. А распределяют ее органы местного самоуправления, хотя не являются органом госвласти. В итоге у меня за полтора года двух глав районов посадили за взятки – за распределение земли. Хоть тебе под завод, хоть под гараж – иди к ним. Но откуда он знает, какой завод строить? Как он будет говорить с представителем, например, фирмы «Тошиба» по выпуску холодильников?

 В лучшем случае попросит помочь поставить и покрасить забор. А представитель «Тошибы» подумает: а что же тогда в Кремле у меня по­просят? Нет, я лучше поеду в Малайзию.

 Распределение земли надо делать открыто, как мы, – на инвестиционном совете. Приходит инвестор. Излагает свой проект. Сидят специалисты, представители районов, города, энергетики. Начинаем смотреть: вот этот проект является приоритетным? Да? Решили. К сожалению, после этого приходится ждать 5 месяцев, пока местные власти оформят все документы на выделение этого земельного участка! Безобразие…

Почему дорожает жилье

 – ДОСТУПНОЕ жилье – это один из приоритетных проектов. Как вы с ним справляетесь?

 – В жилищном строительстве нет нормального механизма выделения земельных участков. Скажем, приходят два инвестора, оба хотят строить, у обоих есть деньги. У меня для обоих хватит земли. Но вместо того чтобы тут же подписать бумагу и отдать им земельный участок, я говорю: нет, ребята, я должен аукцион провести. Я должен подготовить лотовую документацию – это месяца два. Я должен объявить в СМИ, что проводится аукцион, – это еще месяц. Дальше я должен провести аукцион, и не факт, что вы выиграете. Может прийти третий человек, который никогда ничего не строил. И если он предложит больше, я не могу отказать. Потом он приходит к реальным строителям и перепродаст право уже дороже. И те возьмут, все равно они продавать его будут жителям. Только повысят цену.

 Почему в два раза цена жилья увеличивается? Потому что такую систему придумали. Мы строим не в чистом поле – надо весь город реконструировать. В Нижнем деревянные дома стоят от кремля линейками, и нужно их ломать и на этом месте строить новый фонд. Когда приступил к исполнению – год вообще ни одного участка не мог распределить! Чтобы построить новые дома, нужно было переселить людей, сломать старое жилье. На это нужны деньги, нужен инвестор. А чтобы определить инвестора, нужен аукцион. Губернатор находится в замкнутом круге!

 – И как выходите из положения?

 – Нам с большим трудом разрешили проводить аукционы, не освобождая участок от прав третьих лиц. То есть тех, под чьими домами и строениями сейчас находится эта земля. А почему мы это не можем сделать без аукциона, моим, губернаторским решением? Камень преткновения – компенсации за инфраструктуру. На этих участках ведь садики, школы, поликлиники – и за них инвестор тоже должен заплатить. Пусть Греф вместе с Яковлевым утвердят методику компенсаций. Если я у инвестора меньше взял, чем по этой методике, – ведите меня к прокурору. Значит, я мог взять себе ту сумму, которая не досталась государству. Нижнюю границу мне утвердите – я туда не должен спускаться, это тюрьма. А вот вверх я должен идти, но в разумных пределах, чтобы не обременять цену квадратного метра.

 Почему этого нельзя сделать? Все говорят: а потому что жулики кругом. Ну нельзя законы писать для жуликов! Надо законы писать для честных людей. А остальных ловите. Для этого у нас море правоохранительных органов.

Вертикаль власти

 – И ВСЕ же, вернемся к самоуправлению. В чем его главная проблема?

 – Эффективно работает та система, где четко распределены функции и эти функ­ции обеспечены инструментом. У нас местное самоуправление только мешает. И чем больше мы им даем, тем хуже для нас. Ведь куда приходят в первую очередь? К тому уровню власти, который ближе. А к ним приходят, задают им вопрос – а они не знают, как его решить. У них нет ни денег, ни компетенции. Вот и мнение о власти! Раз эти бестолковые – значит, и губернатор такой же.

 Мы должны выстроить органы представительной власти по принципу избрания, а всю исполнительную власть – сделать назначаемой, как сделали у нас. Вот избрали у нас президента. Он называет кандидатуру губернатора Нижегородской области. Ее согласовывают на уровне представительной власти. Согласовали, назначили. Губернатор называет кандидатуры мэров и глав районов. А их согласовывает орган местной представительной власти. Тогда я каждый день могу спросить с этого человека, который подо мной. И если он не отвечает мне на эти вопросы, я говорю: давай-ка ты освобождай эту должность. А сейчас я спрашиваю, а он говорит – извиняюсь, я народом избран и перед народом несу ответственность. А я-то с него спрашиваю не за то, что он несет, а за то, что он НЕ несет!

 Я когда сюда приехал, смотрю – у меня денег нету, земля мною не распределяется. Ну и спрашивается – а зачем я тогда нужен?

 – Нижегородская «королева»…

 – Получается, что исполнительная власть у нас заканчивается на президенте. Его избрали, он назначает губернатора, а у губернатора нет никаких полномочий ни по земле, ни по деньгам, ни по градостроительной политике. Постановления правительства не выполняются, указы президента не выполняются. А кто их будет выполнять? С кого спросить по этой вертикали до последнего села? Я не апологет назначения мэров, просто у нас другого выхода нет. Если мы этого не сделаем, государство не поднимем, даже если у нас будет финансовый ресурс.

 Президенту нужна надежная опора в лице строго построенной вертикальной системы. С соответствующим инструментом. Чтобы у каждого было понимание: тебе дали ответственность вместе с лопатой – чтобы, условно говоря, яму выкопать. А если лопату не дали – хоть зубами ее грызи, руками яму не выкопаешь.

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