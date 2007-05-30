После «всплытия» Геращенко г-н Касьянов уйдет из политики?

Недавно бывший глава Центробанка, 69-летний В. Геращенко заявил об участии в выборах Президента РФ. По мнению аналитиков, это инициировано скрывающимся в Израиле и объявленным в международный розыск совладельцем ЮКОСа Л. Невзлиным.

ДЕЛО в том, что г-н Геращенко в последние три года занимает пост председателя совета директоров ЮКОСа, а в свое время приложил немало усилий для рождения самой нефтяной компании. И с его помощью опальный олигарх решил напомнить о себе. Так что связь г-на Геращенко с Л. Невзлиным очевидна. А заявлять о желании стать президентом без соответствующей финансовой «крыши» не стал бы и романтик Геращенко. Но не все может быть столь прямолинейно.

Не исключено, что владельцем большого пакета акций ЮКОСа является крупная канадская компания THOMSON, работающая в военно-промышленном комплексе. По слухам, она не только инициировала заявление В. Геращенко, но и выиграла аукцион по продаже гигант­ского здания в Москве, где располагалась штаб-квартира ЮКОСа. На здание претендовала и крупнейшая государственная нефтяная компания «Роснефть». Но по странному стечению обстоятельств до начала аукциона выступил министр финансов А. Кудрин и заявил о грядущем финансовом кризисе в России. В том числе из-за огромных долгов госкомпаний, включая «Роснефть»… Разумеется, есть свой интерес и у самого Виктора Владимировича: этим заявлением он повышает соб­ственную общественную и политическую капитализацию. Не исключено, что о нем заговорят западные бизнесмены и пригласят в еще один совет директоров.

Единственный, кого заявление В. Геращенко могло привести в уныние, – экс-премьер М. Касьянов. Он тоже заявлял о желании стать кандидатом в президенты от радикальных оппозиционеров. Увидев, что теперь он не единственный кандидат «непримиримых», г-н Касьянов подумывает о примирении с Кремлем. Именно так аналитики трактуют заявление экс-премьера от 28 мая о том, что он не будет участвовать в «маршах несогласных» в Петербурге и в Москве, а «планирует сосредоточиться на разработке политической программы».