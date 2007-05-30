Буша вынуждают скрывать дружбу с Путиным

Прокуратура Великобритании по­требовала у России выдачи А. Лугового. Он подозревается в убийстве беглого сотрудника ФСБ А. Литвиненко.

КАК писали «Аргументы неделi» еще несколько месяцев назад, материалы для предъявления обвинения британцы собрали уже давно. Но пытались решить дело полюбовно. Для этого Москве нужно было самой предъявить обвинение г-ну Луговому и сколь угодно долго вести расследование в России. До тех пор, пока об этом все не забудут. Но российские власти на сделку не пошли.

«Дело Литвиненко» вновь всплыло после событий в Эстонии и охлаждения отношений России с США и ЕС. Свою лепту в нагнетание напряженности внесла и госсекретарь США К. Райс. О ее жесткой оценке действий Кремля мы писали в предыдущем номере. Затем прошла встреча премьер-министра Великобритании Т. Блэра и президента США Дж. Буша. Именно на ней и было принято явно политическое решение о предъявлении обвинения в убийстве Литвиненко российскому гражданину А. Луговому. Оно сопровождалось мощной пропагандистской кампанией в западных СМИ. Телеканалы словно сговорились, показывая разгон запрещенного гей-парада в Москве. И все это накануне встречи G8.

Затем последовал и фактический ультиматум Дж. Буша в адрес В. Путина. Его публичная часть оформлена в духе защиты демократии в России. В закрытой части – требование вернуться к союзу с Западом на его условиях. А в качестве гарантии – убрать из своего окружения ряд так называемых силовиков.

Разумеется, все это можно назвать не иначе как жестким политическим шантажом. И сопровождается он беспреце­де­нтными нападками западных СМИ как на российские власти, так и лично на В. Путина. Публикуют откровенные фальшивки, такие как о якобы «царящей в Кремле педофилии», о чем совсем недавно, при жизни, с удовольствием разглагольствовал в Интернете г-н Литвиненко.

Заметим, что кроме антироссийской акции с «делом Литвиненко» не удержалась от недружественных шагов и палата представителей Конгресса США. Видимо, потеряв чувство реальности происходящего, конгрессмены поставили вне закона желание любой страны мира создавать и участвовать в работе организаций, объединяющих производителей и поставщиков газа. Нервы американцев не выдержали, после того как В. Путин подписал Декларацию с лидерами Казахстана и Турк­менистана о прокладке нефте- и газо­проводов по российской территории. Быть может, в качестве ответа американским конгрессменам в России провели успешное испытание новейшей баллистической ракеты, «наследницы» знаменитой «Сатаны». Стало быть, шантаж закончился неудачей, и в Москву прилетела делегация американских сенаторов.

Тем не менее на фоне этой нешуточной борьбы идет подготовка к встрече лидеров «Большой восьмерки» в Германии. Готовится встреча с новым президентом Франции Н. Саркози и уходящим премьером Англии Т. Блэром. Не исключено, что на личной встрече президентов России и США все же удастся договориться и сгладить наиболее очевидные противоречия. Впрочем, в Кремле полны решимости и дальше отстаивать национальные интересы страны.