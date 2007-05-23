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Скандал в «благородном семействе»

или как поссорились Тамара Васильевна и Александр Константинович

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Александр АНТОНОВ ]

 Горячая предвыборная пора в самом разгаре. И чем ближе 2 декабря, когда для многих российских партий решится участь - быть в большой политике или снова возвращаться в глубокую оппозицию, - тем яростнее разгорается борьба за места в заветных партийных списках.

 ОДИН из ее эпизодов не так давно произошел в тамбовском областном отделении КПРФ. Разругались два небезызвестных в Тамбове человека - Тамара Плетнева и Александр Жалнин, еще недавно стоявшие плечом к плечу по одну сторону баррикад.

Партийная идиллия

 ВСЕГО несколько месяцев назад между ними царила полная идиллия. Она - депутат Государственной Думы от КПРФ, член ЦК партии, и он - депутат Тамбов­ской областной думы, владелец сети магазинов, торгующих самой разнообразной техникой - от трактора до отверт­ки. И вот - конфликт, взбудораживший умы всей тамбов­ской коммунистически ориентированной общественности. Но чтобы понять, как он возник, нужно вернуться в недавнюю историю.

 Почти четыре года назад случилось так, что Тамара Васильевна, на тот момент уже трижды избиравшаяся в Государствен­ную Ду­му по тамбовскому одномандатному округу, с треском проиграла выборы.

 Тем не менее в Госдуме Тамара Плетнева все же оказалась, пусть и по партийному списку КПРФ. Незаурядный «талант» принципиального противника любой инициативы, предлагаемой дейст­вующей властью, сделал свое дело. Но Тамара Васильевна затаила обиду на тамбовчан, отказавших ей в доверии. «Ноги моей здесь не будет», - заявила она сразу после выборов, имея в виду Тамбовскую область. На какое-то время она стала партийным куратором Ярославской области, сославшись на то, что такова воля ее начальства.

 Но время лечит любые раны, да и события почти четырехлетней давности уже порядком подзабылись. Поэтому товарищ Плетнева вновь вернулась на Тамбовщину, но уже в качестве первого секретаря обкома.

 Познакомившись поближе с делами в местном отделении КПРФ, она в первую очередь обнаружила пустую партийную казну. Видимо, это обстоятельство и подтолкнуло Тамару Василь­евну на нелегкое дело: ей надо было найти «денежный мешок», который в обмен на место в областном парламенте согласился бы финансировать деятельность КПРФ.

 Имеется ли такой интерес у Александра Жалнина - неясно. Но вот желание во чтобы то ни стало попасть в большую политику у него есть.

Жажда власти

 НО это все слухи, а факты таковы: после выборов 2005 г. предприниматель Александр Жалнин стал депутатом областной думы по списку КПРФ, оставаясь в то же время беспартийным (в наши парадоксальные времена и не такие загогулины случаются).

 Как бы то ни было, за полтора года Александр Жалнин превратился в одну из видных фигур тамбовского отделения КПРФ. Прибрал к рукам и местный партийный орган - газету «Наш голос».

 Тамара Васильевна, сделавшая ему протекцию, в области появлялась редко, поэтому Александр Константинович почувствовал себя хозяином положения. Не будучи даже членом КПРФ, на партийных собраниях Жалнин всегда сидел в президиуме. Рассказывают, что он не раз намекал на то, что может купить каждого в партии и руководство примет те решения, которые выгодны ему.

Борьба компроматов

 ЕГО истинные цели обнаружились совсем скоро. Александр Константинович начал войну против Тамары Васильевны. Скорее всего, он задумал убрать Плетневу с ее депутат­ского поста. Свою атаку Александр Жалнин начал издалека. Видимо, задейст­вовав тот же самый ресурс, который помог ему прорваться в областную думу, он попытался инициировать коллективное письмо на имя заместителя Геннадия Зюганова - Владимира Кашина, в котором изложил негативную, но в целом правдивую информацию о деятельности Тамары Плетневой на посту первого секретаря тамбовского обкома.

 В частности, о том, что «бабушка российского парламентаризма» за годы своей работы в Государственной Думе фактически перебралась с семьей в столицу и от родной области оторвалась. Ей стало трудно понимать тамбовские реалии, да и за 15 лет пребывания в Государственной Думе ничем существенным своим избирателям она не помогла.

 Но никакого письма в руководстве КПРФ не получили. Зато информация о критике дошла до Тамары Васильевны. И тут разразилась буря. На Жалнина и сотрудничавшего с ним второго секретаря обкома КПРФ Павла Плотникова (кстати, тоже депутата областной думы) посыпались обвинения во всех политических грехах. В результате товарищ (или уже снова господин?) Жалнин был выведен из состава редакционной коллегии «Нашего голоса» (других высоких постов в партийной иерархии он не занимал).

 А тут как раз вокруг Александра Жалнина разгорелся скандал с автомобилем, который он пытался отсудить у семьи своего скоропостижно скончавшегося работника. Юристы, нанятые Жалниным, всячески вынуждали оставшуюся с двумя детьми вдову продать квартиру, чтобы вернуть деньги за автомобиль, который ее покойный муж на самом деле (и это подтверждено судами двух ин­станций) уже оплатил. Этот факт обсуждался на страницах тамбовской печати и на заседаниях областной думы. Причем некоторые депутаты утверждают, что и здесь не обошлось без руки или хотя бы молчаливого одобрения Тамары Плетневой.

 Анализируя ситуацию, сложившуюся в тамбовском отделении КПРФ, невольно удивляешься: каким же запасом цинизма нужно обладать, чтобы с экрана телевизора и с газетной страницы говорить о благе народа, с придыханием вещать о защите интересов трудящихся, а в мыслях иметь только одну цель - любой ценой дорваться до власти. Но и к этим партийным боссам непременно придет момент истины, когда люди поймут их суть, увидят за красивыми словами реальные поступки. Вот тогда, наверное, и наступят, как говорит Владимир Познер, другие времена.

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