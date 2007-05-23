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Скандал в «благородном семействе»
или как поссорились Тамара Васильевна и Александр Константинович
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Александр АНТОНОВ ]
ОДИН из ее эпизодов не так давно произошел в тамбовском областном отделении КПРФ. Разругались два небезызвестных в Тамбове человека - Тамара Плетнева и Александр Жалнин, еще недавно стоявшие плечом к плечу по одну сторону баррикад.
Партийная идиллия
ВСЕГО несколько месяцев назад между ними царила полная идиллия. Она - депутат Государственной Думы от КПРФ, член ЦК партии, и он - депутат Тамбовской областной думы, владелец сети магазинов, торгующих самой разнообразной техникой - от трактора до отвертки. И вот - конфликт, взбудораживший умы всей тамбовской коммунистически ориентированной общественности. Но чтобы понять, как он возник, нужно вернуться в недавнюю историю.
Почти четыре года назад случилось так, что Тамара Васильевна, на тот момент уже трижды избиравшаяся в Государственную Думу по тамбовскому одномандатному округу, с треском проиграла выборы.
Тем не менее в Госдуме Тамара Плетнева все же оказалась, пусть и по партийному списку КПРФ. Незаурядный «талант» принципиального противника любой инициативы, предлагаемой действующей властью, сделал свое дело. Но Тамара Васильевна затаила обиду на тамбовчан, отказавших ей в доверии. «Ноги моей здесь не будет», - заявила она сразу после выборов, имея в виду Тамбовскую область. На
Но время лечит любые раны, да и события почти четырехлетней давности уже порядком подзабылись. Поэтому товарищ Плетнева вновь вернулась на Тамбовщину, но уже в качестве первого секретаря обкома.
Познакомившись поближе с делами в местном отделении КПРФ, она в первую очередь обнаружила пустую партийную казну. Видимо, это обстоятельство и подтолкнуло Тамару Васильевну на нелегкое дело: ей надо было найти «денежный мешок», который в обмен на место в областном парламенте согласился бы финансировать деятельность КПРФ.
Имеется ли такой интерес у Александра Жалнина - неясно. Но вот желание во чтобы то ни стало попасть в большую политику у него есть.
Жажда власти
НО это все слухи, а факты таковы: после выборов 2005 г. предприниматель Александр Жалнин стал депутатом областной думы по списку КПРФ, оставаясь в то же время беспартийным (в наши парадоксальные времена и не такие загогулины случаются).
Как бы то ни было, за полтора года Александр Жалнин превратился в одну из видных фигур тамбовского отделения КПРФ. Прибрал к рукам и местный партийный орган - газету «Наш голос».
Тамара Васильевна, сделавшая ему протекцию, в области появлялась редко, поэтому Александр Константинович почувствовал себя хозяином положения. Не будучи даже членом КПРФ, на партийных собраниях Жалнин всегда сидел в президиуме. Рассказывают, что он не раз намекал на то, что может купить каждого в партии и руководство примет те решения, которые выгодны ему.
Борьба компроматов
ЕГО истинные цели обнаружились совсем скоро. Александр Константинович начал войну против Тамары Васильевны. Скорее всего, он задумал убрать Плетневу с ее депутатского поста. Свою атаку Александр Жалнин начал издалека. Видимо, задействовав тот же самый ресурс, который помог ему прорваться в областную думу, он попытался инициировать коллективное письмо на имя заместителя Геннадия Зюганова - Владимира Кашина, в котором изложил негативную, но в целом правдивую информацию о деятельности Тамары Плетневой на посту первого секретаря тамбовского обкома.
В частности, о том, что «бабушка российского парламентаризма» за годы своей работы в Государственной Думе фактически перебралась с семьей в столицу и от родной области оторвалась. Ей стало трудно понимать тамбовские реалии, да и за 15 лет пребывания в Государственной Думе ничем существенным своим избирателям она не помогла.
Но никакого письма в руководстве КПРФ не получили. Зато информация о критике дошла до Тамары Васильевны. И тут разразилась буря. На Жалнина и сотрудничавшего с ним второго секретаря обкома КПРФ Павла Плотникова (кстати, тоже депутата областной думы) посыпались обвинения во всех политических грехах. В результате товарищ (или уже снова господин?) Жалнин был выведен из состава редакционной коллегии «Нашего голоса» (других высоких постов в партийной иерархии он не занимал).
А тут как раз вокруг Александра Жалнина разгорелся скандал с автомобилем, который он пытался отсудить у семьи своего скоропостижно скончавшегося работника. Юристы, нанятые Жалниным, всячески вынуждали оставшуюся с двумя детьми вдову продать квартиру, чтобы вернуть деньги за автомобиль, который ее покойный муж на самом деле (и это подтверждено судами двух инстанций) уже оплатил. Этот факт обсуждался на страницах тамбовской печати и на заседаниях областной думы. Причем некоторые депутаты утверждают, что и здесь не обошлось без руки или хотя бы молчаливого одобрения Тамары Плетневой.
Анализируя ситуацию, сложившуюся в тамбовском отделении КПРФ, невольно удивляешься: каким же запасом цинизма нужно обладать, чтобы с экрана телевизора и с газетной страницы говорить о благе народа, с придыханием вещать о защите интересов трудящихся, а в мыслях иметь только одну цель - любой ценой дорваться до власти. Но и к этим партийным боссам непременно придет момент истины, когда люди поймут их суть, увидят за красивыми словами реальные поступки. Вот тогда, наверное, и наступят, как говорит Владимир Познер, другие времена.
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