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МЕДВЕДЕВ ВНОВЬ ОПЕРЕДИЛ ИВАНОВА

Причиной этому стала раскрутка «нового преемника» А. Сердюкова

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

МЕДВЕДЕВ ВНОВЬ ОПЕРЕДИЛ ИВАНОВА
Анатолий Сердюков на Параде Победы
 Впервые вышедший на первое место в президентских рейтингах по итогам апрельских опросов «Левада-центра» С. Иванов смог удержаться на занятых позициях лишь месяц. В гипотетическом варианте выхода во второй тур Д. Медведева и С. Иванова рейтинг первого остался на уровне 28%, второго - упал с 33 до 27%. В первом же туре рейтинг Д. Медведева колеблется на уровне 16-19%, С. Иванова - 15-17%, в зависимости от состава остальных претендентов на президентский пост.

 РЕЙТИНГИ двух главных претендентов настолько близки между собой, что на то, кто окажется на первом месте, может повлиять даже самая небольшая деталь. Например, лидера «кремлевских либералов» Д. Медведева ослабляет участие в выборах И. Хакамады, имеющей какие-то 4%. По данным опросов «Левада-центра», в случае участия в выборах г-жа Хакамада оттягивает пару процентов у Д. Медведева и в то же время раздражает и консолидирует сторонников С. Иванова. В результате рейтинг главного «кремлев­ского либерала» падает на 3%, а рейтинг бывшего министра обороны возрастает на 2%.

 Но еще большее влияние на предвыборный расклад оказывает начавшаяся телевизионная раскрутка нового министра обороны А. Сердюкова. Если С. Иванов - это «по­литик-одиночка», преданный лично В. Путину и не имеющий в окружении президента широкой «группы поддержки», то за г-ном Сердюковым стоит влиятельный клан «кремлевских силовиков». Их лидером считается замглавы Админист­рации президента И. Сечин, к нему также относят помощника президента В. Иванова, главу Администрации президента С. Собянина, вице-премьера С. Нарышкина, глав Минюста В. Устинова, Минпромэнерго В. Христенко и ФСБ Н. Патрушева. Из крупных монополий к этой группе близки «Роснефть» (совет директоров которой и возглавляет И. Сечин), «Сургутнефтегаз», ОАО «РЖД», «Рос­оборонэкспорт» и часть руководства «Газ­прома» (например, глава «Газ­промбанка»).

 Все претенденты на звание «преемника от силовиков» (В. Якунин, С. Чемезов и другие) пока слабо раскручены. Результатом того, что времени на решение этой проблемы остается все меньше, уже стал публичный отказ С. Чемезова от притязаний на то, чтобы стать преемником. Одно­временно г-н Че­мезов поддержал С. Ива­нова, а так­же продолжает входить в «груп­пу поддер­жки» В. Яку­нина (которому очень благоволит Русская пра­вославная цер­ковь).

 Аналитики не исключают, что вопрос о «едином кандидате от силовиков» теперь наконец-то может быть решен. И таковым кандидатом может стать новый министр обороны А. Сердюков. В конце апреля - начале мая по ТВ уже пошла его активная раскрутка. Были продемонстрированы его встреча с министром обороны США Р. Гейтсом и жесткое заявление А. Сердюкова по ПРО. Потом показан парад 9 Мая, на котором новый министр обороны России смотрелся очень удачно, весомо и серьезно, как и должен выглядеть «настоящий министр обороны». Пока президентский рейтинг А. Сердюкова - всего 0,4%. Но ведь и С. Иванов и Д. Медведев когда-то начинали с таких же показателей. Правда, это было 1,5-2 года назад. А вот успеет ли г-н Сердюков пройти за полгода тот электоральный путь, на который двум его конкурентам понадобилось втрое больше времени, - это вопрос.

 Пока же аналитики констатируют, что начавшаяся раскрутка А. Сердюкова ослабила позиции С. Иванова, вновь обеспечив первое место в президентских рейтингах Д. Медведеву. Это происходит из-за того, что и Сердюков, и Иванов во многом ассоциируются, как «главы Минобороны» («сильные», «волевые», «патриоты»). И новый статный министр, естественно, оттянул на себя часть тех, кому симпатичен С. Иванов. Какое продолжение будут иметь эти предвыборные интриги и перестановки - мы увидим уже в ближайшие месяцы.

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