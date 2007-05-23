МЕДВЕДЕВ ВНОВЬ ОПЕРЕДИЛ ИВАНОВА

«Левада-центра»

16-19%,

15-17%,

РЕЙТИНГИ двух главных претендентов настолько близки между собой, что на то, кто окажется на первом месте, может повлиять даже самая небольшая деталь. Например, лидера «кремлевских либералов» Д. Медведева ослабляет участие в выборах И. Хакамады, имеющей какие-то 4%. По данным опросов «Левада-центра», в случае участия в выборах г-жа Хакамада оттягивает пару процентов у Д. Медведева и в то же время раздражает и консолидирует сторонников С. Иванова. В результате рейтинг главного «кремлев­ского либерала» падает на 3%, а рейтинг бывшего министра обороны возрастает на 2%.

Но еще большее влияние на предвыборный расклад оказывает начавшаяся телевизионная раскрутка нового министра обороны А. Сердюкова. Если С. Иванов - это «по­литик-одиночка», преданный лично В. Путину и не имеющий в окружении президента широкой «группы поддержки», то за г-ном Сердюковым стоит влиятельный клан «кремлевских силовиков». Их лидером считается замглавы Админист­рации президента И. Сечин, к нему также относят помощника президента В. Иванова, главу Администрации президента С. Собянина, вице-премьера С. Нарышкина, глав Минюста В. Устинова, Минпромэнерго В. Христенко и ФСБ Н. Патрушева. Из крупных монополий к этой группе близки «Роснефть» (совет директоров которой и возглавляет И. Сечин), «Сургутнефтегаз», ОАО «РЖД», «Рос­оборонэкспорт» и часть руководства «Газ­прома» (например, глава «Газ­промбанка»).

Все претенденты на звание «преемника от силовиков» (В. Якунин, С. Чемезов и другие) пока слабо раскручены. Результатом того, что времени на решение этой проблемы остается все меньше, уже стал публичный отказ С. Чемезова от притязаний на то, чтобы стать преемником. Одно­временно г-н Че­мезов поддержал С. Ива­нова, а так­же продолжает входить в «груп­пу поддер­жки» В. Яку­нина (которому очень благоволит Русская пра­вославная цер­ковь).

Аналитики не исключают, что вопрос о «едином кандидате от силовиков» теперь наконец-то может быть решен. И таковым кандидатом может стать новый министр обороны А. Сердюков. В конце апреля - начале мая по ТВ уже пошла его активная раскрутка. Были продемонстрированы его встреча с министром обороны США Р. Гейтсом и жесткое заявление А. Сердюкова по ПРО. Потом показан парад 9 Мая, на котором новый министр обороны России смотрелся очень удачно, весомо и серьезно, как и должен выглядеть «настоящий министр обороны». Пока президентский рейтинг А. Сердюкова - всего 0,4%. Но ведь и С. Иванов и Д. Медведев когда-то начинали с таких же показателей. Правда, это было 1,5-2 года назад. А вот успеет ли г-н Сердюков пройти за полгода тот электоральный путь, на который двум его конкурентам понадобилось втрое больше времени, - это вопрос.