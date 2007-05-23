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МЕДВЕДЕВ ВНОВЬ ОПЕРЕДИЛ ИВАНОВА
Причиной этому стала раскрутка «нового преемника» А. Сердюкова
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
РЕЙТИНГИ двух главных претендентов настолько близки между собой, что на то, кто окажется на первом месте, может повлиять даже самая небольшая деталь. Например, лидера «кремлевских либералов» Д. Медведева ослабляет участие в выборах И. Хакамады, имеющей
Но еще большее влияние на предвыборный расклад оказывает начавшаяся телевизионная раскрутка нового министра обороны А. Сердюкова. Если С. Иванов - это
Все претенденты на звание «преемника от силовиков» (В. Якунин, С. Чемезов и другие) пока слабо раскручены. Результатом того, что времени на решение этой проблемы остается все меньше, уже стал публичный отказ С. Чемезова от притязаний на то, чтобы стать преемником. Одновременно
Аналитики не исключают, что вопрос о «едином кандидате от силовиков» теперь
Пока же аналитики констатируют, что начавшаяся раскрутка А. Сердюкова ослабила позиции С. Иванова, вновь обеспечив первое место в президентских рейтингах Д. Медведеву. Это происходит
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