Ставленник Фрадкова или Вексельберга?

Отставка прежнего главы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) О. Вьюгина и назначение на его пост В. Миловидова продолжают обрастать новыми слухами.

СОГЛАСНО одному из них, г-на Вьюгина собирались назначить главой Центробанка РФ, и был подготовлен соответствующий указ президента. Однако в последний момент кто-то очень влиятельный заблокировал подписание этого указа (по одним данным, им были недовольны представители «ельцинской семьи», по другим – «кремлевские силовики» припомнили г‑ну Вьюгину нежелание продавать «Юганскнефтегаз» на аукционе). В знак протеста против несостоявшегося назначения в Центробанк О. Вьюгин будто бы и подал в отставку с поста главы ФСФР, возглавив совет директоров МДМ-банка.

Место же главы ФСФР занял В. Миловидов, хорошо знакомый М. Фрадкову по своей прежней работе в 80–90-х годах. Впрочем, некоторые аналитики склонны считать В. Миловидова не «человеком Фрадкова», а другом олигарха В. Вексельберга. И даже ждут в связи с этим усиления влияния в правительстве близких к г-ну Вексельбергу алюминиевого гиганта «СУАЛ» и нефтяной компании ТНК-BP.