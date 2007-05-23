Ющенко подрался с Януковичем

Недавно премьер-министр Украины В. Янукович призвал Россию и ЕС выступить посредниками на переговорах по урегулированию украин­ского кризиса.

ПО СЛОВАМ самого г-на Януковича, дело в том, что «Ющенко нарушил достигнутые договоренности о нулевом варианте, когда подписал незаконный указ об «увольнении» судьи Конституционного суда Украины В. Иващенко».

Но, как сообщают наши источники на Украине, дело не только в этом. По их информации, на одной из встреч премьера с президентом в начале мая «дело дошло до откровенной драки, и Ющенко вызвал охрану, ударив на прощанье Януковича между ног, после чего последний едва вышел из президентского кабинета». Это крайне разозлило как Януковича, так и стоящего за ним донбасского олигарха Р. Ахметова: они начали всерьез опасаться, что Ющенко пойдет на «силовой вариант». После чего и последовал призыв к РФ и ЕС.

Дело в том, что украинская армия и особенно армейский спецназ, подчиняющиеся назначенному г-ном Ющенко минист­ру обороны, к тому же и состоят в основном из выходцев из сел Западной Украины (где популярен В. Ющенко). На стороне г‑на Януковича только милиция – глава МВД назначается парламентской коалицией, да и работают там в основном уроженцы русскоязычных регионов.

В такой ситуации силовое противостояние может быть особенно жестким. Что В. Ющенко и продемонстрировал В. Януковичу.

