Ющенко подрался с Януковичем
№ 21(55) от 24.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Недавно премьер-министр Украины В. Янукович призвал Россию и ЕС выступить посредниками на переговорах по урегулированию украинского кризиса.
ПО СЛОВАМ самого г-на Януковича, дело в том, что «Ющенко нарушил достигнутые договоренности о нулевом варианте, когда подписал незаконный указ об «увольнении» судьи Конституционного суда Украины В. Иващенко».
Но, как сообщают наши источники на Украине, дело не только в этом. По их информации, на одной из встреч премьера с президентом в начале мая «дело дошло до откровенной драки, и Ющенко вызвал охрану, ударив на прощанье Януковича между ног, после чего последний едва вышел из президентского кабинета». Это крайне разозлило как Януковича, так и стоящего за ним донбасского олигарха Р. Ахметова: они начали всерьез опасаться, что Ющенко пойдет на «силовой вариант». После чего и последовал призыв к РФ и ЕС.
Дело в том, что украинская армия и особенно армейский спецназ, подчиняющиеся назначенному г-ном Ющенко министру обороны, к тому же и состоят в основном из выходцев из сел Западной Украины (где популярен В. Ющенко). На стороне г‑на Януковича только милиция – глава МВД назначается парламентской коалицией, да и работают там в основном уроженцы русскоязычных регионов.
В такой ситуации силовое противостояние может быть особенно жестким. Что В. Ющенко и продемонстрировал В. Януковичу.
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