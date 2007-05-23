Управление А. Дворковича переориентируется

В АДМИНИСТРАЦИИ президента страны в последнее время растет влияние Экспертного управления. Его, как известно, возглавляет А. Дворкович.

Росту этого влияния, говорят, способствует куратор Экс­пертного управления – помощник Президента России И. Шувалов. Он лично выбивает новые ставки для управления, хотя каждая требует визы президента. По мнению наблюдателей, такая активность г-на Шувалова связана с тем, что он нацеливает деятельность Экспертного управления на приоритетное обеспечение работы первого вице-премьера С. Иванова.

Так, новым заместителем А. Дворковича становится В. Попик. В его функциях будет помимо кураторства вопросов промышленной политики еще и организация взаимодействия работы управления с аппаратом С. Иванова.

Что касается еще одного заместителя А. Дворковича – Н. Найговзиной, то она скоро может покинуть управление по достижению пенсионного возраста. Г-жа Найговзина, кстати, курирует нацпроекты и взаимодействует с другим вице-премьером – Д. Медведевым.