Ситуация вокруг МИДа обостряется

Последние год-полтора в адрес российского МИДа можно было услышать немало критических замечаний. Каких-то заметных прорывов в отношениях между нашими ближними и дальними соседями замечено не было. Самый свежий пример – Эстония. В последнее время различные группы влияния в окружении российского президента пытаются переложить друг на друга ответственность за ситуацию вокруг Эстонии. А заодно и за обострение отношений с ЕС, с которым они стали более жесткими не только из-за Эстонии, но и из-за заявлений России по ДОВСЕ и натовским базам.

ОДНАКО главная проб­лема заключается в том, что в российской политической элите нет единого мнения не только на тему «Кто виноват?», но и по вопросу «Что делать?». «Ястребы» и «голуби» российской внешней политики не договорились даже о том, надо ли сильнее давить на Эстонию или же на нее давить не стоит вовсе.

Говорят, что в роли «голубя» в этой ситуации выступил бывший глава ФСБ РФ, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Н. Ковалев. Приехав из Таллина, где он встречался с эстонскими «ястребами», и увидев, как эстонские СМИ освещают конфликт, бывший глава ФСБ в узком кругу сделал неожиданные заявления. По данным наших источников в окружении депутата, Ковалев считает, что «8 мая представителям российских властей надо было прийти на Военное кладбище Таллина вместе с лидерами Эстонии». По его мнению, ситуацию вокруг Бронзового солдата можно было разрешить «спокойно, без скандала». Такие же настроения распространены и в МИДе: там многие выступают против любого обострения в отношениях с кем-либо, предпочитая «дипломатический» подход ко всем проб­лемам.

Но чего бы добилась Россия, если бы спокойно взирала на то, как ее безнаказанно унижают? Ведь дело не только в памятнике, а в том, что Эстония и Латвия – единственные государства в мире, где установлен, по сути, режим апартеида – лишения гражданства по принципу языка и национальности. Может ли на фоне этого Россия спокойно взирать на уже 15 лет длящийся апартеид по отношению к русским в Эстонии и Латвии, не пора ли перестать делать вид, что в Прибалтике «все нормально»?

Этот вопрос задают уже «ястребы».

В связи с этим участились слухи о грядущих переменах в руководстве МИДа. Представители «вертикали власти» все чаще говорят о том, что России нужен «новый Молотов», который бы жестко отстаивал российские интересы на мировой арене. Тем более, что без российских энергоносителей Запад все равно не обойдется, а значит – будет вынужден идти на уступки.

