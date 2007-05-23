Президент «заточен» на Санкт-Петербург

В. Путин готовится выступить с очень важной речью на Санкт-Петер­бург­ском экономическом форуме. Он пройдет 8-9 июня.

НА ФОРУМ приедут почти 4 тысячи участников - самые сливки российского бизнеса и политики. Выступая перед ними, президент затронет главные болевые точки российской экономики и внешней политики. Стоит добавить, что его речь будет произнесена сразу после саммита в Германии лидеров стран - участниц «Большой восьмерки» - G8.

По нашим сведениям, «питер­ская речь» готовится в двух вариантах. Первый, если в Германии на В. Путина будет оказано сильное политическое давление. Об этом, кстати, уже заявлял Дж. Буш, пообещавший расспросить своего российского друга с пристрастием о перспективах демократии в нашей стране. Тяжело придется и с японцами. Они привезут на саммит G8 новый план по отъему у России южных островов Курильской гряды. Одним словом, коршуны слетаются… Этому процессу, который, похоже, только набирает силу, президент и готовится дать оценку. Но главное все же внутренние дела.

Не исключено, что на экономическом форуме будет объявлено, что Герман Греф успешно выполнил свою миссию в качестве главы МЭРТа. Его новое место работы - только что созданный Банк развития, о чем г-н Греф давно мечтал. На вакантную должность министра может претендовать нынешний руководитель «Газпрома» А. Миллер.

Но до открытия экономического форума в Санкт-Петербурге политическая жизнь в Москве не останавливается. Говорят, что президент дал «добро» министру обороны А. Сердюкову на вторую волну чистки кадров в его ведомстве. Также не исключено, что на следующей неделе произойдет давно планируемая встреча президента с высшим военным руководством страны. Будут затронуты две темы.

Первая. О новой военной доктрине. Докладчик - начальник Генштаба Ю. Балуевский.

Вторая. О материально-ехническом обеспечении армии и новых видах вооружений. Докладчик - первый вице-премьер С. Иванов.

Еще одно важное совещание в Минобороны пройдет на уровне командующих военными округами. Его тема - как действовать в условиях военного удара США по Ирану. Либо сидеть тихо и делать вид, что нас это не касается, либо привести ракетные войска, ПВО и транспорт­ную авиацию в состояние повышенной боеготовности?

Дело в том, что если Иран нанесет в момент атаки на него ракетный удар по Израилю, возникнет острая необходимость эвакуации пострадавших. Известно, что в Израиле «на четверть наш народ». И только самолеты МЧС с задачей по их эвакуации не справятся.