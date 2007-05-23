Президент «заточен» на
Санкт-Петербург
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]
В. Путин готовится выступить с очень важной речью на
НА ФОРУМ приедут почти 4 тысячи участников - самые сливки российского бизнеса и политики. Выступая перед ними, президент затронет главные болевые точки российской экономики и внешней политики. Стоит добавить, что его речь будет произнесена сразу после саммита в Германии лидеров стран - участниц «Большой восьмерки» - G8.
По нашим сведениям, «питерская речь» готовится в двух вариантах. Первый, если в Германии на В. Путина будет оказано сильное политическое давление. Об этом, кстати, уже заявлял Дж. Буш, пообещавший расспросить своего российского друга с пристрастием о перспективах демократии в нашей стране. Тяжело придется и с японцами. Они привезут на саммит G8 новый план по отъему у России южных островов Курильской гряды. Одним словом, коршуны слетаются… Этому процессу, который, похоже, только набирает силу, президент и готовится дать оценку. Но главное все же внутренние дела.
Не исключено, что на экономическом форуме будет объявлено, что Герман Греф успешно выполнил свою миссию в качестве главы МЭРТа. Его новое место работы - только что созданный Банк развития, о чем
Но до открытия экономического форума в
Первая. О новой военной доктрине. Докладчик - начальник Генштаба Ю. Балуевский.
Вторая. О
Еще одно важное совещание в Минобороны пройдет на уровне командующих военными округами. Его тема - как действовать в условиях военного удара США по Ирану. Либо сидеть тихо и делать вид, что нас это не касается, либо привести ракетные войска, ПВО и транспортную авиацию в состояние повышенной боеготовности?
Дело в том, что если Иран нанесет в момент атаки на него ракетный удар по Израилю, возникнет острая необходимость эвакуации пострадавших. Известно, что в Израиле «на четверть наш народ». И только самолеты МЧС с задачей по их эвакуации не справятся.
А вообще - по словам работников Кремля, «президент заточен на
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