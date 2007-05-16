КТО ФИНАНСИРУЕТ КПРФ?

В первой части нашего расследования мы уже писали о том, что у «Единой России» (ЕР) три крупных официальных спонсора - группы «Мечел», «Гута» и «Красный восток». Впрочем, в официальном финотчете ЕР встречаются и крупнейшие монополии - «Газпром», «Русал», «ЛУКойл» и ТНК-BP.

У «СПРАВЕДЛИВОЙ России» (СР) и КПРФ фонды собственной поддержки отсутствуют, но малоизвестных ООО также хватает. Спонсоров можно вычислить по тому, представители каких бизнес-структур уже находятся в их руководстве и среди их депутатов.

В «Справедливой России» люди серьезные

ИСТОЧНИКИ финансирования СР (в отчете даны поступления бывшей партии «Родина», без учета денег партий Жизни и Пенсионеров) сосредоточены в трех десятках разных ООО. Однако общеизвестно, что главным спонсором партии является секретарь президиума СР А. Бабаков. В РФ он возглавляет совет директоров ФК «ЦСКА» (с его именем также связывают рынок «Лужники», гостиницу «Аэрополис» и турфирму «Латина»), в Латвии - Темпбанк, а на Украине близкая к нему компания VS Energy владеет десятком обл­энерго, киевскими и крымскими гостиницами. С ним и Лужниками связан, похоже, Фонд содействия развитию науки, образования и культуры «Родина» (пожертвовавший СР 1 млн.) - его возглавляет А.Ю. Дубровский, который одновременно является директором ОАО «Аквапарк в Лужниках».

В регионах среди спонсоров СР замечены и другие солидные бизнес-структуры: «Северсталь» (ее представитель А. Никитченко занимал второе место в вологодском списке СР); принадлежащее сенатору А. Гурьеву ОАО «Апатит» (его директор по связям с общественностью возглавил мурманскую СР); «Орелоблгаз» (его директор М. Межнев возглавил орловскую СР); промышленно-строительная группа ЛСР (советник ее главы Е. Петелин возглавлял ленинград­скую СР) и «Лукойл-Северо-За­пад­нефтепродукт» (советник ее директора П. Лабутин занимал 3-е место в санкт-петербургском списке СР).

КПРФ живет на членские и депутатские взносы

КПРФ - единственная среди партий живет преимущественно на членские взносы и госфинансирование, которые составляют почти 60% поступлений в партийную кассу. Дело в том, что с 2006 г. каждая партия, набравшая более 3% на выборах в Госдуму, получает из бюджета РФ по 5 руб. за каждый голос избирателя. Кроме того, еще почти 11% поступлений (13,6 млн.) обеспечили физлица, причем в большинстве своем это вовсе не неизвестные люди и не бизнесмены (как у других партий). Среди них преобладают депутаты от КПРФ, которые по внутрипартийному «кодексу чести» обязаны перечислять часть своей зарплаты на партийные нужды. Рекордсмены по пожертвованиям - депутаты Мосгордумы от КПРФ С. Никитин, В. Лакеев и В. Улас, перечислившие партии по 500-600 тыс. руб. каждый (половину своей годовой зарплаты).

Среди бизнес-структур заметную помощь КПРФ оказала саратовская промышленно-коммерческая фирма «АСТЭК-С», которая вместе с принадлежащим ей саратов­ским «Детским миром» внесла 4,95 млн. рублей.

В следующем номере мы расскажем о спонсорах ЛДПР и правых партий