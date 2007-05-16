«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» медведей и коммунистов
Благодаря устранению кандидата СР на выборах побеждает
коммунист 31-летний
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Выборы мэра Волгограда 20 мая - последние перед федеральной кампанией в Госдуму. Поэтому крупные партии уделяют им немалое внимание. Не случайно на 9 Мая глава «Единой России» (ЕР) Б. Грызлов приехал именно в Волгоград.
ВСЕГО здесь выдвинулся 21 кандидат, из них 17 смогли зарегистрироваться (в мэрских выборах 1999 г. участвовали 6, а 2003 г. - 9 кандидатов). Причем со сдачей подписей рискнул только один кандидат, а все остальные внесли избирательный залог в 1,05 млн. руб., который возвращается кандидатам, набравшим более 5%.
Среди зарегистрированных кандидатов социологи выделяют троих фаворитов. Это бывший спикер Волгоградской облдумы (лишенный поста под давлением губернатора) член КПРФ Р. Гребенников; глава «Волгоградстроя» и «Диаманта», официальный кандидат «Справедливой России» О. Михеев; депутат Госдумы и официальный кандидат ЕР В. Галушкин (поддерживаемый и «красным» губернатором Н. Максютой). У последних двух есть и целый ряд конкурентов, «паразитирующих» на их же электорате.
Так, на поддержку СР претендуют первый
А дублеров главного единоросса даже не двое, а трое. Это бывший
Г-ну же Михееву участие однопартийцев в выборах уже не сможет навредить. Дело в том, что 28 апреля, сразу после того как он вышел на первое место по популярности, его, официального кандидата СР, сняли с выборов. С. Миронов обвинил в этом единороссов. Лидер СР косвенно поддержал кандидата КПРФ, что увеличило и без того высокие шансы на победу коммуниста Р. Гребенникова. Кстати, Роман Георгиевич - сам по себе личность довольно колоритная. Ему всего лишь 31 год, и в случае победы он станет едва ли не самым молодым российским мэром, да еще и города с почти миллионом жителей! Впрочем, для него это не впервой: в 23 года он с первой попытки избрался депутатом облдумы, а в 25 лет - был избран спикером Волгоградской облдумы! Тогда он стал самым молодым спикером в истории российского парламентаризма.
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