«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» медведей и коммунистов

Выборы мэра Волгограда 20 мая - последние перед федеральной кампанией в Госдуму. Поэтому крупные партии уделяют им немалое внимание. Не случайно на 9 Мая глава «Единой России» (ЕР) Б. Грызлов приехал именно в Волгоград.

ВСЕГО здесь выдвинулся 21 кандидат, из них 17 смогли зареги­стрироваться (в мэрских выборах 1999 г. участвовали 6, а 2003 г. - 9 кандидатов). Причем со сдачей подписей рискнул только один кандидат, а все остальные внесли избирательный залог в 1,05 млн. руб., который возвращается кандидатам, набравшим более 5%.

Среди зарегистрированных кандидатов социологи выделяют троих фаворитов. Это бывший спикер Волгоградской облдумы (лишенный поста под давлением губернатора) член КПРФ Р. Гребенников; глава «Волгоградстроя» и «Диаманта», официальный кандидат «Справедливой России» О. Михеев; депутат Госдумы и официальный кандидат ЕР В. Галушкин (поддерживаемый и «красным» губернатором Н. Максютой). У последних двух есть и целый ряд конкурентов, «паразитирующих» на их же электорате.

Так, на поддержку СР претендуют первый вице-мэр Волгограда Р. Херианов (ставший после отстранения Ищенко и.о. мэра) и зампред ассоциации «Деловой совет ЕврАзЭС», член СР А. Тюрин.

А дублеров главного единоросса даже не двое, а трое. Это бывший вице-мэр Волгограда А. Кращенко, советник гендиректора «Волградоблгаза» М. Балабанов и гендиректор оружейного «Производственного комплекса «Ахтуба» С. Аллахвердиев. За несанкционированное участие в выборах все трое 29 марта были исключены из ЕР. Однако они заявили, что обжалуют в суд решение об исключении из партии, и продолжают оттягивать на себя часть электората партии власти. Например, рейтинг Кращенко, по некоторым опросам, доходит до 9%.

Г-ну же Михееву участие однопартийцев в выборах уже не сможет навредить. Дело в том, что 28 апреля, сразу после того как он вышел на первое место по популярности, его, официального кандидата СР, сняли с выборов. С. Миронов обвинил в этом единороссов. Лидер СР косвенно поддержал кандидата КПРФ, что увеличило и без того высокие шансы на победу коммуниста Р. Гребенникова. Кстати, Роман Георгиевич - сам по себе личность довольно колоритная. Ему всего лишь 31 год, и в случае победы он станет едва ли не самым молодым россий­ским мэром, да еще и города с почти миллионом жителей! Впрочем, для него это не впервой: в 23 года он с первой попытки избрался депутатом облдумы, а в 25 лет - был избран спикером Волгоградской облдумы! Тогда он стал самым молодым спикером в истории россий­ского парламентаризма.