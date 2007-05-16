Ряды претендентов растут
№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
С приближением президентских выборов растет и число потенциальных преемников. Наиболее серьезными претендентами остаются первые
В ПОСЛЕДНЕЕ же время выросли шансы и еще двух солидных претендентов. Это глава «Рособоронэкспорта» С. Чемезов. Недавно его включили в президиум «Единой России». А в ближайшее время, по слухам, могут назначить и на важнейший пост в правительстве. Если это произойдет, то будет означать, что именно он станет преемником. Если же его назначат «всего лишь»
В. Якунина.
Но самым неожиданным «кандидатом в преемники» может стать секретарь Совбеза РФ и бывший глава МИД И. Иванов. Он считается именно той фигурой, которая может устроить и окружение В. Путина, и старую «ельцинскую Семью» одновременно. Первых - тем, что проводил «примаковскую» патриотическую линию, вторых - тем, что был назначенцем Б. Ельцина. Впрочем, его рассматривают не как полноправного, а в качестве «технического» президента. Реальная власть в этом случае останется в руках В. Путина.
В «варианте И. Иванова» особенно заинтересованы старые «ельцинские олигархи». После смерти Б. Ельцина их не будут сразу выдавливать из бизнеса. Но принадлежащие «кассирам Семьи» активы, скорее всего, будут пытаться вернуть в лоно государства и новой политической элиты. Олигархи же не настолько наивны, чтобы ждать своей участи. Кстати. Они давно вывели из России значительную часть своих капиталов, продав российские активы представителям «новой элиты».
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