Ряды претендентов растут

С приближением президентских выборов растет и число потенциальных преемников. Наиболее серь­езными претендентами остаются первые вице-премьеры Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. К числу серьезных претендентов аналитики относят и лидера «Справедливой России» С. Миронова, и главу «РЖД» В. Якунина (ему благоволит Русская православная церковь).

В ПОСЛЕДНЕЕ же время выросли шансы и еще двух солидных претендентов. Это глава «Рособоронэкспорта» С. Чемезов. Недавно его включили в президиум «Единой России». А в ближайшее время, по слухам, могут назначить и на важнейший пост в правительстве. Если это произойдет, то будет означать, что именно он станет преемником. Если же его назначат «всего лишь» вице-премьером, то стать реальным претендентом на пост президента он, скорее всего, не успеет. Впрочем, и на этот случай г-н Чемезов уже приготовил себе площадку для маневра: он поддержал С. Иванова и одновременно вошел в «группу поддержки»

В. Якунина.

Но самым неожиданным «кандидатом в преемники» может стать секретарь Совбеза РФ и бывший глава МИД И. Иванов. Он считается именно той фигурой, которая может устроить и окружение В. Путина, и старую «ельцинскую Семью» одновременно. Первых - тем, что проводил «примаковскую» патриотическую линию, вторых - тем, что был назначенцем Б. Ельцина. Впрочем, его рассматривают не как полноправного, а в качестве «технического» президента. Реальная власть в этом случае останется в руках В. Путина.

В «варианте И. Иванова» особенно заинтересованы старые «ельцинские олигархи». После смерти Б. Ельцина их не будут сразу выдавливать из бизнеса. Но принадлежащие «кассирам Семьи» активы, скорее всего, будут пытаться вернуть в лоно государства и новой политической элиты. Олигархи же не настолько наивны, чтобы ждать своей участи. Кстати. Они давно вывели из России значительную часть своих капиталов, продав российские активы представителям «новой элиты».