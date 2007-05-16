Чеченская Республика осталась последней в России, где не было приватизации госсобственности. При Дудаеве, Яндарбиеве и Басаеве проводить ее не представлялось возможным. А последние 2 года шла зачистка территории от недобитых боевиков, и вкладывать деньги желающих не находилось.

ТОЛЬКО что стало известно, что в Грозном началась подготовка документов и подзаконных актов для приватизации. Едва ли в Чечне вспомнят «ваучерную» приватизацию. Скорее всего, используют действующий федеральный закон. Госсобственность по нему может перейти в частные руки на открытых торгах или путем передачи с баланса на баланс.

Приватизация в Чечне стала возможна после того, как президент (до недавнего прошлого премьер-министр) Р. Кадыров начал «железной рукой» наводить порядок в республике. Появились желающие вкладывать деньги не по понятиям, а по закону. Скорее всего, это будут сами чеченцы. Самый лакомый кусок в Чечне - естественно, нефть. Сегодня ее добывает «Роснефть» (С. Богданчиков). В планах Р. Кадырова возрождение «Грознефти» и передача ей всей нефтедобычи республики. Она и может стать главным объектом приватизации.