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Приватизация в Чечне

№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Чеченская Республика осталась последней в России, где не было приватизации госсобственности. При Дудаеве, Яндарбиеве и Басаеве проводить ее не представлялось возможным. А последние 2 года шла зачистка территории от недобитых боевиков, и вкладывать деньги желающих не находилось.

 ТОЛЬКО что стало известно, что в Грозном началась подготовка документов и подзаконных актов для приватизации. Едва ли в Чечне вспомнят «ваучерную» приватизацию. Скорее всего, используют действующий федеральный закон. Госсобственность по нему может перейти в частные руки на открытых торгах или путем передачи с баланса на баланс.

 Приватизация в Чечне стала возможна после того, как президент (до недавнего прошлого премьер-министр) Р. Кадыров начал «железной рукой» наводить порядок в республике. Появились желающие вкладывать деньги не по понятиям, а по закону. Скорее всего, это будут сами чеченцы. Самый лакомый кусок в Чечне - естественно, нефть. Сегодня ее добывает «Роснефть» (С. Богданчиков). В планах Р. Кадырова возрождение «Грознефти» и передача ей всей нефтедобычи республики. Она и может стать главным объектом приватизации. 

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