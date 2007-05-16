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Укрупнение ФСБ?

№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Похоже, что в недрах спецслужб продолжают происходить процессы по их объединению. Так, по нашим сведениям, директор ФСБ РФ Н. Патрушев продвигает идею слияния своего ведомства с Федеральной службой охраны (ФСО) России.

 КАК известно, она осуществляет охрану важных государственных деятелей и объектов, связанных с центральным управлением государства.

 Еще со времен А. Коржакова, который и создавал ФСО при Б. Ельцине, это ведомство пользовалось заметными привилегиями. В том числе и из федерального бюджета. По мнению экспертов, объединение ФСБ и ФСО позволило бы оптимизировать бюджетные ассигнования и заметно улучшить координацию в работе этих близких по духу и функциям спецслужб. Кстати, во времена СССР служба охраны входила в состав КГБ и называлась Девятым главным управлением. Это соображение, похоже, и станет главным препятствием к объединению. Руководство страны может посчитать, что этот шаг напугает многих на Западе как попытка воссоздать всесильный Комитет. Ранее в него уже были возвращены погранвойска.

 Не исключено, что решением проблемы станет некий промежуточный вариант. Это означает, что в рамках улучшения взаимодействия могут быть произведены изменения в штатных расписаниях двух ведомств. А возможно - пересмотр статей бюджета.

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