Укрупнение ФСБ?

Похоже, что в недрах спецслужб продолжают происходить процессы по их объединению. Так, по нашим сведениям, директор ФСБ РФ Н. Патрушев продвигает идею слияния своего ведомства с Федеральной службой охраны (ФСО) России.

КАК известно, она осуществляет охрану важных государственных деятелей и объектов, связанных с центральным управлением государства.

Еще со времен А. Коржакова, который и создавал ФСО при Б. Ельцине, это ведомство пользовалось заметными привилегиями. В том числе и из федерального бюджета. По мнению экспертов, объединение ФСБ и ФСО позволило бы оптимизировать бюджетные ассигнования и заметно улучшить координацию в работе этих близких по духу и функциям спецслужб. Кстати, во времена СССР служба охраны входила в состав КГБ и называлась Девятым главным управлением. Это соображение, похоже, и станет главным препятствием к объединению. Руководство страны может посчитать, что этот шаг напугает многих на Западе как попытка воссоздать всесильный Комитет. Ранее в него уже были возвращены погранвойска.

Не исключено, что решением проблемы станет некий промежуточный вариант. Это означает, что в рамках улучшения взаимодействия могут быть произведены изменения в штатных расписаниях двух ведомств. А возможно - пересмотр статей бюджета.