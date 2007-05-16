Кондолиза Райс хочет знать имя преемника
Буйволиное мясо за нефть
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]
В Москву прилетела и улетела госсекретарь США К. Райс. А в четверг в Самаре начнется саммит Россия - ЕС. Оба эти события очень важны для страны и оба оставляют горький осадок.
НАЧНЕМ с визита американки. О чем договорились.
Первое. Стороны признали наличие проблем.
Второе. В Германии за день до встречи лидеров G8 пройдет встреча В. Путина и Дж. Буша. Ранее не исключалась возможность такой встречи в Вене 23 мая. Но разрешить разногласия К. Райс пока не удалось.
Третье. Во второй половине ноября в США планируется провести последнюю встречу двух президентов. Ее посвятят в том числе поиску решения проблемы предоставления независимости Косово и размещения в Восточной Европе элементов американской ПРО.
Как говорили в кулуарах гостиницы «Мариотт», где остановилась К. Райс со свитой, в Вашингтоне хотели бы увидеть в ноябре не только В. Путина, но и его возможного преемника. Там говорят, что от этого будет зависеть внешняя политика США в скором будущем. Еще американцев волнует - а кем будет сам В. Путин после избрания нового президента? Неожиданным посылом из кулуаров американской делегации стала и обеспокоенность судьбой договоров по разоружению. Срок действия некоторых из них заканчивается, и в Вашингтоне интересуются - будет ли Москва разрушать всю договорную систему?
Еще одна важная утечка из окружения К. Райс. Не исключено, что в конце лета в Вашингтоне или Лондоне состоится специальная встреча лидеров западных стран, посвященная ситуации в России. Речь пойдет о том же - координации политики в отношении России после ухода В. Путина. Вопросом вопросов остается все тот же - кто станет третьим президентом России, чтобы заранее оказывать на него давление по всем фронтам. На
Теперь о встрече руководства ЕС и России в Самаре. Попытка новых членов ЕС сорвать
Для России плохим моментом является то, что США впервые удалось раскрутить антироссийские настроения в ЕС до степени блокирования. Отодвигаются создание зоны свободной торговли и безвизовый режим въезда граждан наших стран.
Но есть и хорошее. В России увидели наконец державу, набирающую силу. Она начинает давать отпор. А это не так мало.
последнее. На следующей неделе В. Путин посетит Австрию и Люксембург. Не исключено, что во время визита он сделает важное политическое заявление. В том числе в связи с окончанием 23 мая действия резолюции Совбеза ООН по иранской ядерной программе.
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