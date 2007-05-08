Во Франции победил кандидат США

6 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов, на которых победил Н. Саркози. Во время избирательной кампании его выступления отличались крайним популизмом. Он обещал в случае своего избрания «совершенно новую Францию, которая станет самой процветающей страной мира». На деле же Франция получила лишь сохранение у власти тех, кто и так у нее находится, - правящей буржуазной партии «Союза за народное движение», официальным кандидатом которой и был г-н Саркози.

ГЛАВНЫМ козырем предвыборной кампании Н. Саркози стали борьба с «наплывом иммигрантов» и обещание выдворить из страны всех нелегалов. Однако ирония судьбы заключается в том, что г-н Саркози - сам потомок иммигрантов. Его отец - венгерский аристократ - сбежал из Будапешта в 1944 г. от «советского вторжения», поэтому сам Саркози впитал неприязнь к России «с молоком матери». Мать Саркози в свою очередь является дочерью греческого еврея-иммигранта.