Во Франции победил кандидат США
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
6 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов, на которых победил Н. Саркози. Во время избирательной кампании его выступления отличались крайним популизмом. Он обещал в случае своего избрания «совершенно новую Францию, которая станет самой процветающей страной мира». На деле же Франция получила лишь сохранение у власти тех, кто и так у нее находится, - правящей буржуазной партии «Союза за народное движение», официальным кандидатом которой и был
ГЛАВНЫМ козырем предвыборной кампании Н. Саркози стали борьба с «наплывом иммигрантов» и обещание выдворить из страны всех нелегалов. Однако ирония судьбы заключается в том, что
Такого «борца с иммиграцией» националист
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес