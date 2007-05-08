В 2010 году Шотландия отделится от Англии вместе с нефтью

1970-х

НЕФТЬ у берегов Шотландии нашли. Но добывать ее стали английские компании, а основные доходы потекли не в шотландскую, а в британскую казну. Тогда и возникла, которая уже на первые для себя выборы (тогда еще в британский парламент) пошла под лозунгом «Это наша нефть!», обещая всем шотландцам баснословно разбогатеть.

- Настоящей трагедией был бы приход к власти в Шотландии националистов, которых не интересует остальная Британия, - сообщал Минфин Великобритании в секретном докладе 1975 года.

Тогда были брошены немалые деньги на то, чтобы не допустить победы шотландских националистов. Однако и в этих условиях им удалось добиться многого. На референдуме 1997 г. 74% шотландцев проголосовали за образование Шотландской ассамблеи (парламента) и 64% - за то, чтобы она могла сама вводить и упразднять налоги. С тех пор Шотландия не только сама решает свои налоговые проблемы, но и имеет свой Центральный банк, который печатает собственные «шотландские» фунты стерлингов.

А 4 мая 2007 г. наблюдателей ждала еще одна сенсация. Шотландская национальная партия, шедшая на выборы под лозунгом проведения в 2010 г. референдума о полной независимости Шотландии, победила. Она увеличила свое представительство в Шотландской ассамблее с 27 до 47 депутатов (всего в ассамблее 129 мандатов). Теперь по закону именно шотландские националисты будут формировать правительство и парламентское большинство.