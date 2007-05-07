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ПАРТИИ ПОДЕЛИЛИ БИЗНЕСМЕНОВ

№ 18(52) от 07.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

  Центризбирком опубликовал финансовые отчеты за 2006 г. всех зарегистрированных в РФ партий. А также тех, которые в настоящее время проходят процедуру ликвидации. Судя по ним, практически ни у одной партии не получается прожить на партвзносы и за счет госфинансирования (с 2006 г. любая партия, набравшая более 3% на выборах в Госдуму, получает из бюджета РФ по 5 руб. за каждый голос избирателя). Основной источник партийных финансов - «пожертвования» бизнес-структур.

 КАКИЕ именно олигархи являются основными спонсорами каждой из партий - отчасти можно узнать из финансовых отчетов. Впрочем, официальная отчетность имеет и массу недостатков. «Единая Россия» (ЕР), семигинские «Патриоты России», СПС, «Яблоко» и другие партии скрывают истинные имена дружественных бизнес-структур. Формально они получают большую часть денег от фондов и других некоммерческих организаций (НКО) либо от малоизвестных «частных лиц». Центризбирком неоднократно критиковал эту практику, а Госдума для борьбы с ней в декабре 2006 г. даже приняла специальный закон. Впрочем, и это ограничение можно обойти. Например, ЛДПР уже сейчас предпочитает другой способ «финансовой маскировки»: их спонсоры перечисляют деньги на счет партии через никому не известные ООО и ЗАО.

«Фонд поддержки ЕР»

 ЗА ПРОШЛЫЙ год партия власти получила от различных юрлиц 1034,8 млн. рублей. Из них около 530 млн. поступило от «общественного фонда поддерж­ки партии «Единая Россия». По закону одно юрлицо не имеет права вносить более 10 млн. руб. в год. Поэтому эти деньги внесены десятками региональных отделений фонда, каждое из которых зарегист­рировано отдельно.

 Кроме того, почти 140 млн. ЕР получила от других подобных фондов (созданного для ведения кампании Ельцина в 1996 г. фонда «Народные дома», а также «Развитие регионов», «Политическая стабильность», «Выбор народа», «Социальная солидарность молодежи», «Свобода - Развитие - Традиция», «Политическое единст­во», «Социальное партнерство» и т.д.). Были и другие перечисления фактически «самим себе»: так, орган ЕР газета «Медведь Мордовии» «пожертвовала» родной партии 2,21 млн. рублей.

 Очевидно, что в данном случае речь не идет о том, что данные фонды и распространяемые бесплатно партийные газеты сами заработали перечисленные деньги (тем более что фондам запрещено заниматься коммерцией). Ясно, что они получили деньги от каких-то солидных структур, которые руководство ЕР решило «не светить». И замаскировало их истинный источник с помощью фондов собственной поддержки. Впрочем, подобная практика распространена и у других партий, хотя именно у ЕР она расцвела самым пышным цветом.

 Еще около 110 млн. руб. внесено в кассу ЕР от ряда никому не извест­ных ООО (формально никак не связанных с более крупными структурами). При уставном капитале в 10 тыс. руб., они вносили по 5-10 млн. пожертвований. Очевидно, и здесь мы имеем дело с маскировкой под вывеской фиктивных ООО поступлений от намного более крупных бизнес-структур.

Официальные спонсоры ЕР - «Мечел», «Гута» и «Красный восток»

 ТАКИМ образом, лишь около 250 млн. руб. попали в кассу партии власти без предварительной маскировки. Что касается действительно солидных спонсоров, то их в официальном финансовом отчете можно обнаружить только семь-восемь.

 Больше всех - 80 млн. - внесли 11 предприятий стальной группы «Мечел». Это Южно-Уральский никелевый комбинат, Челябинский металлургический комбинат, «Ижсталь», ТД «Мечел», Коршуновский ГОК, угольная компания «Южный Кузбасс», «Мечел-транс», Белорецкий металлургический комбинат, «Уральская кузница», разрез Томусинский и торговый порт «Посьет». В целом эти пожертвования составили около 1% прибыли предприятий группы - похоже, это для них нечто вроде «церковной десятины» в средние века. Что получает в обмен на такие солидные вложения глава группы «Мечел» И. Зюзин (занимающий 35-40-е места в рейтингах российских миллиардеров с состоянием в 2 млрд. долл.), пока неясно. Его явных ставленников еще нет среди депутатов-единороссов. Впрочем, они могут появиться в партсписках ЕР уже в этом году…

  Второй по официальному объему инвестиций спонсор ЕР - группа «Гута»: 10 ее предприятий пожертвовали партии власти 33,7 млн. рублей. Среди этих предприятий кондитерские фабрики «Рот Фронт», «Бабаевский», «Красный Октябрь» и тульская «Ясная поляна», а также ряд ООО и ЗАО - «Трэвэл юником», «Танго кэш», «Мефитис», «Портафолио», «Белянт» и «Ардела». Такая помощь ЕР выглядит особенно заметно на фоне того, что владелец группы «Гута» Ю. Гущин занимает в рейтинге российских богатеев лишь 86-90-е места с состоянием «всего-то» в 0,6-0,8 млрд. долларов. Его людей также пока нет среди действующих депутатов ЕР…

  Третье место среди официальных спонсоров ЕР занимает группа «Красный восток» (КВ): 26,5 млн. руб. пожертвовали 4 ее предприятия в прошлом году. Среди них - «КВ-Агро», «КВ-Строймонтажсервис», Энергобанк и торговая компания «Эдельвейс». В отличие от двух предыдущих спонсоров ее владелец - А. Хайруллин - уже является депутатом Госдумы от ЕР. Хотя его состояние и не превышает 0,5 млрд. долл. (а вместе с состоянием брата - 0,7 млрд.).

 Есть в официальном отчете ЕР и известные физические лица. Например, отец певицы Алсу Р. Сафин (ранее первый вице-президент «ЛУКойла», а ныне сенатор) и его хороший знакомый Р. Губайдуллин (первый зампред банка «Зенит»).

Михаил ТУЛЬСКИЙ

    О спонсорах других партий читайте в следующих номерах

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