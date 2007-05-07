ПАРТИИ ПОДЕЛИЛИ БИЗНЕСМЕНОВ
№ 18(52) от 07.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Центризбирком опубликовал финансовые отчеты за 2006 г. всех зарегистрированных в РФ партий. А также тех, которые в настоящее время проходят процедуру ликвидации. Судя по ним, практически ни у одной партии не получается прожить на партвзносы и за счет госфинансирования (с 2006 г. любая партия, набравшая более 3% на выборах в Госдуму, получает из бюджета РФ по 5 руб. за каждый голос избирателя). Основной источник партийных финансов - «пожертвования»
КАКИЕ именно олигархи являются основными спонсорами каждой из партий - отчасти можно узнать из финансовых отчетов. Впрочем, официальная отчетность имеет и массу недостатков. «Единая Россия» (ЕР), семигинские «Патриоты России», СПС, «Яблоко» и другие партии скрывают истинные имена дружественных
«Фонд поддержки ЕР»
ЗА ПРОШЛЫЙ год партия власти получила от различных юрлиц 1034,8 млн. рублей. Из них около 530 млн. поступило от «общественного фонда поддержки партии «Единая Россия». По закону одно юрлицо не имеет права вносить более 10 млн. руб. в год. Поэтому эти деньги внесены десятками региональных отделений фонда, каждое из которых зарегистрировано отдельно.
Кроме того, почти 140 млн. ЕР получила от других подобных фондов (созданного для ведения кампании Ельцина в 1996 г. фонда «Народные дома», а также «Развитие регионов», «Политическая стабильность», «Выбор народа», «Социальная солидарность молодежи», «Свобода - Развитие - Традиция», «Политическое единство», «Социальное партнерство» и т.д.). Были и другие перечисления фактически «самим себе»: так, орган ЕР газета «Медведь Мордовии» «пожертвовала» родной партии 2,21 млн. рублей.
Очевидно, что в данном случае речь не идет о том, что данные фонды и распространяемые бесплатно партийные газеты сами заработали перечисленные деньги (тем более что фондам запрещено заниматься коммерцией). Ясно, что они получили деньги от
Еще около 110 млн. руб. внесено в кассу ЕР от ряда никому не известных ООО (формально никак не связанных с более крупными структурами). При уставном капитале в 10 тыс. руб., они вносили по
Официальные спонсоры ЕР - «Мечел», «Гута» и «Красный восток»
ТАКИМ образом, лишь около 250 млн. руб. попали в кассу партии власти без предварительной маскировки. Что касается действительно солидных спонсоров, то их в официальном финансовом отчете можно обнаружить только
Больше всех - 80 млн. - внесли 11 предприятий стальной группы «Мечел». Это
Второй по официальному объему инвестиций спонсор ЕР - группа «Гута»: 10 ее предприятий пожертвовали партии власти 33,7 млн. рублей. Среди этих предприятий кондитерские фабрики «Рот Фронт», «Бабаевский», «Красный Октябрь» и тульская «Ясная поляна», а также ряд ООО и ЗАО - «Трэвэл юником», «Танго кэш», «Мефитис», «Портафолио», «Белянт» и «Ардела». Такая помощь ЕР выглядит особенно заметно на фоне того, что владелец группы «Гута» Ю. Гущин занимает в рейтинге российских богатеев лишь
Третье место среди официальных спонсоров ЕР занимает группа «Красный восток» (КВ): 26,5 млн. руб. пожертвовали 4 ее предприятия в прошлом году. Среди них -
Есть в официальном отчете ЕР и известные физические лица. Например, отец певицы Алсу Р. Сафин (ранее первый
Михаил ТУЛЬСКИЙ
О спонсорах других партий читайте в следующих номерах
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