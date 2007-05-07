Сдержки и противовесы переходного периода

Анализ изменения ситуации накануне президентских выборов 2008 г. проводится сегодня почти всеми членами политологического сообщества. В центре внимания - модель обеспечения «преемственности» власти дейст­вующего Президента Российской Федерации. Задача аналитиков - определить условия, при которых она не прервется. Дело в том, что группы интересов, сделавшие ставку на «преемников», последовательно и целенаправленно «обрезают» любые правовые и политические возможности, позволяющие сохранить непрерывность власти нынешнего главы государства.

НАИБОЛЕЕ характерным показателем стало форсированное внесение поправок в избирательное законодательство. Ликвидация в бюллетенях строки «Против всех» и порога явки означает, что даже при минимальной активности избирателей и абсолютной непривлекательности кандидатов кто-то из кандидатов будет обязательно избран. В такой конструкции качество кандидатов практически не имеет значения для результатов голосования. Стало быть, главной целью изменения порядка выборов является не только создание условий для избрания нового главы государства. Но еще и обеспечение 100-процентных гарантий ухода действующего Президента РФ.

В этом случае единственными реальными гарантиями возвращения сверхпопулярного В. Путина на пост президента станут добрая воля и личная преданность его «преемника». Но при этом изменится сама природа президентства В. Путина. Сегодня он является самостоятельным харизматическим лидером, который опирается не только на поддержку элит, но и на кредит доверия всего народа. В новых реалиях он может стать так называемым договорным лидером. Лидер такого типа будет вынужден постоянно согласовывать свою линию с наиболее крупными политическими фигурами и группами интересов. Поддержка элит достигается в таком случае на основе принципа «ты - мне, я - тебе».

Если предположить, что такой сценарий - нежелательный, то на будущее необходимо создать некую систему сдержек и противовесов. Они должны гарантировать как действующий курс президента, так и возвращение его к власти после временного перерыва. Такие гарантии должны подкрепляться не только честным словом «преемника», но и целым рядом объективных политических, правовых и экономических факторов. В такой модели «преемник» становится не «наследником», а «хранителем».

Для того чтобы модель «хранителя» была реализована на практике, необходимо предварительно создать некий механизм. Он «свяжет руки» основным политическим игрокам нового периода. Ограничит их свободу маневра узким коридором заранее запрограммированных возможностей.

Основные элементы механизма политических сдержек и противовесов являются традиционными - это палаты Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, Конституционный суд РФ. Важную роль играет трехлетний бюджет, который фактически задает экономический коридор для переходного периода.

4-5-партийная Госдума

«РЕПЕТИЦИЯ» парламентских выборов прошла 11 марта 2007 года. Она показала, что основу следующей Государственной Думы могут составить две системообразующие партии - «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Они будут уравновешивать друг друга вследствие острой конкуренции. В новом составе нижней палаты парламента потребуются еще две-три относительно крупные фракции другого политического спектра (КПРФ, ЛДПР и какая-либо правая партия, например, под руководством М. Барщевского). Это сделает Думу неспособной принять консолидированное решение по ряду принципиальных вопросов. При таком составе Государственной Думы возможны два типа коалиций. Это - модель коалиции из двух системообразующих партий либо модель коалиции из одной системообразующей партии и одной-двух «оппозиционных». В любом случае такие союзы будут временными, быстро распадающимися.

Если модель управляемой коалиционной Думы будет реализована, то будет исключена возможность реализации любых парламентских инициатив, объективно ведущих к разрушению политической стабильности. Например:

- изменение действующей Конституции Российской Федерации и конституционных законов;

- объявление импичмента Президенту Российской Федерации;

- требование отставки Правительства Российской Федерации.

Сильное правительство

ФОРМАЛЬНО для периода 2008-2011 гг. существует два принципиальных вопроса:

Каким будет правительство - сильным или слабым («техническим»)?

Каким будет премьер - сильным или слабым?

Очевидно, что в переходный «постпутинский» период правительство не должно быть слабым («техническим»). Почему?

«Техническое» правительство предполагает наличие сильной Администрации Президента РФ. Именно она решает все ключевые вопросы экономики и политики. То есть в руки «преемника» передаются реальные инструменты власти, а значит, повышаются его возможности для несистемного маневра (изменения курса).

Чтобы исключить этот фактор, Администрация президента должна быть ли­шена права выполнять роль второго (а то и первого) правительства. Ее функции должны быть сведены к канцелярии, протоколу и делопроизводству главы государства. Все вопросы экономической стратегии и тактики должны быть переданы в Правительство Российской Федерации.

Таким образом, работоспособное правительство будет сдерживать в переходный период политическое вмешательст­во Администрации президента. Однако и эта сила, в свою очередь, также должна быть ограничена.

Для того чтобы правительство не «заигралось в политику», необходимо заложить в его структуру механизмы внутренних противоречий. Они будут препятст­вовать консолидации и политическому «омоноличиванию» кабинета министров.

Эту задачу решает модель, напоминающая устройство правительства парламентского большинства. Фактически концепция коалиционной Думы, состоящей из нескольких «воюющих» блоков, переносится и на площадку правительства. В этом случае жесткая внутренняя конкуренция заставит членов правительства эффективнее выполнять свои обязанности. Но при этом будет исключена возможность формирования несистемной коалиции по стратегическим вопросам.

Особенности статуса и роли председателя правительства в переходный период зависят от кадровых решений.

Например, премьер будет безусловно «сильным», если этот пост займет ныне действующий президент.

Премьер окажется слабым, если его фигура будет итогом компромисса между конкурирующими политическими группировками коалиционной Думы и кабинета министров.

Возможен вариант, когда конкурирующие между собой «преемники» займут посты главы государства и председателя Правительства РФ. Тогда для балансирования ситуации необходимо усилить фигуру руководителя аппарата правительства - вице-премьера Правительства РФ. При определенных обстоятельствах он может стать премьером.

Гибкий Совет Федерации

СОВЕТ Федерации в переходный период должен оставаться эффективным инст­рументом сдерживания несистемной активности любых политических субъектов (новый президент, Госдума, правительство, регионы).

Например, «слабый», не играющий заметной политической роли Совет Федерации, тем не менее должен быть способным выполнять важную функцию в системе сдержек и противовесов. Если говорить на понятном языке - «путаться под ногами» ключевых игроков, имея в руках такой инструмент, как вето на принятие законов. Как известно, для преодоления Государственной Думой вето Совета Федерации требуется собрать при повторном голосовании не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Это практически нереально для коалиционной нижней палаты.

Одновременно Совет Федерации в любом своем качестве является страховкой от реализации таких несистемных акций, как:

- объявление импичмента Президенту РФ;

- введение чрезвычайного и военного положения.

Модель «сильного» Совета Федерации возможна только в случае, если его возглавит действующий глава государства. В этом варианте разнообразные полномочия Совета Федерации могут быть активно использованы в качестве инструментов политического влияния. Например - назначение на должность судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, заместителя председателя и половины членов Коллегии Счетной палаты РФ. А также назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ.

Кроме того, ни один из политических субъектов не может распустить Совет Федерации. Именно на этот орган, согласно конституционной модели, возложена миссия оставаться гарантом стабильности и преемственности власти в случае масштабного политического кризиса.

Фактически именно Совет Федерации в ситуации масштабного кризиса играет роль охранителя территориальной целостности страны, обеспечивает согласование интересов субъектов федерации.

Поэтому при любом развитии событий нецелесообразно изменять порядок формирования Совета Федерации в «переходный период». Члены Совета Федерации не должны избираться прямыми выборами, поскольку в этом случае верхняя палата может окончательно потерять репутацию органа, формально стоящего вне политики. Она окажется неспособной выполнить в критической ситуации функции арбитра, говорящего от лица всех регионов России.

Авторитетный Конституционный суд

ФАКТИЧЕСКИ Конституционный суд Российской Федерации является высшим и последним арбитром между основными субъектами власти. Необходимо, чтобы общественное мнение считало КС органом действительно независимым, самостоятельным, стоящим вне каких-либо политических игр.

К сожалению, в настоящее время представления о самостоятельности и независимости Конституционного суда подверглись коррозии. Этому способствовало знаковое решение о переезде в Санкт-Петербург, которое было принято вопреки воле судей.

Для того чтобы вернуть репутацию и авторитет суда, а также расположение судей, достаточно оставить конституционное судопроизводство в основном в Москве. А площадку Санкт-Петербурга использовать для международных мероприятий, рассмотрения наиболее значимых, резонансных вопросов (например, толкование Конституции Российской Федерации, представление доклада о состоянии конституционной законности в стране и пр.).

Трехлетний бюджет

НОВЫЕ принципы бюджетирования и среднесрочного планирования являются дополнительным инструментом сохранения статус-кво политического и экономического курса в переходный период. Основные цели, задачи, экономическая стратегия и тактика будут сформированы сейчас, то есть до выборов 2008 года.

Вновь избранные глава государства, правительство или палаты Федерального Собрания по отдельности не будут иметь возможностей добиться изменения базовых принципов и показателей трехлетнего финансового плана. А система сдержек и противовесов не позволит сформировать коалицию всех этих сил. Таким образом, закладывается механизм финансово-экономического обеспечения преемственности политического курса.

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В НАСТОЯЩЕЕ время каждый из вышеперечисленных элементов системы власти управляется в «ручном режиме». Активность палат Федерального Собрания, правительства, Конституционного суда сдерживается и направляется главой государства. А сами эти органы «настраиваются по образу и подобию» действующего президента.

В переходный период этот импульс должен пойти в обратном направлении. «Настроенные» на действующего Президента РФ элементы системы власти должны оказывать моделирующее влияние на начинающего президента. Их задача - ограничить его вероятные несистемные инициативы коридором допустимых возможностей.

Перечисленные выше рекомендации системы сдержек и противовесов могут использоваться и в качестве индикаторов для мониторинга практической реализации различных моделей политического будущего.

Предположим, что на практике будут последовательно воплощаться такие знаковые события:

- усиление экономической и политической роли Администрации Президента РФ;

- формирование «технического» кабинета министров с политически слабой фигурой во главе;

- ликвидация возможностей для «многопартийности» в Государственной Думе (целена­правленное создание условий для победы одной партии);

- переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург;

- переход к полной выборности Совета Федерации либо активизация инициатив по созданию однопалатного парламента в Российской Федерации.

Это будет означать, что новое политическое руководство страны вольно или невольно работает на разрушение преемственности курса. А стало быть - создает условия, препятствующие возвращению нынешнего Президента России к руководству страной после «переходного периода».