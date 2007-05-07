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Губернаторы поддерживают инициативу Миронова

№ 18(52) от 07.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

  Как показал недавний опрос ВЦИОМ, инициативу С. Миронова о внесении в Конституцию изменений, позволяющих Президенту РФ В. Путину занимать президентский пост три срока подряд, поддерживают 69% россиян. Против выступают только 23%. Причем категорически против выступают лишь 8%. Не менее интересной оказалась и реакция губернаторов.

 БОЛЬШИНСТВО из них получили по «власт­­ной вертикали» указание следовать положениям Конституции и не поддер­живать предложение г-на Миронова. Однако, несмотря на такие указания, ни один глава региона не выступил против продления полномочий действующего президента. Из этого следует вывод о том, что в душе губернаторы не против того, чтобы видеть нынешнего главу государства президентом страны и еще 4 года. Даже свердловский губернатор Э. Россель, у которого со спикером Совета Федерации не самые лучшие отношения, заявил, что поддер­жит третий срок президента, но только «если за это выступит сам В. Путин».

 А 9 губернаторов откровенно поддержали инициативу С. Миронова. Наиболее активно заявил о том, что является ее сторонником, кемеров­ский губернатор А. Тулеев. Причем сделал это на совместном заседании вместе с местным спикером Законодательного собрания. Поддержал инициативу и курганский губернатор О. Богомолов. Последнее, кстати, вполне закономерно. Ведь в феврале 2000 года именно А. Тулеев и О. Богомолов (а также М. Прусак) первыми озвучили идею увеличения срока президентских полномочий с 4 до 7 лет. С тех пор дискуссии на эту тему разгораются чуть ли не каждый год, а иногда и каждый месяц.

 По мнению экспертов, публичное выдвижение инициативы усилит влияние С. Миронова как среди губернаторов, так и в Кремле, где у лидера «Справедливой России» было немало недоброжелателей. Теперь у последних (пытавшихся обвинить лидера «эсеров» в заигрывании с «противниками президента») выбит из рук главный козырь.

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