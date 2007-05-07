А. Миллер станет министром?

В Правительстве РФ говорят еще об одной возможной перестановке. Причем на этот раз эксперты ожидают их не в силовом, а в экономическом блоке.

ХОДЯТ слухи о том, что давно собирающегося в отставку Г. Грефа (недовольного тем, что М. Фрадков вывел из его подчинения таможню и Росимущество) могут заменить на С. Шаталова (ныне замминистра финансов). Однако это маловероятно: ведь г‑н Греф - личный знакомый Президента РФ, а г-н Шаталов - всего лишь протеже А. Кудрина.

Более серьезно выглядят разговоры о «повышении» председателя правления «Газпрома» А. Миллера. Его будто бы собираются назначить главой Мин­промэнерго, «на место В. Христенко». А «Газпром» может возглавить первый зам­пред концерна В. Голубев. В этом случае произойдет усиление влияния в неф­тегазовом секторе так называемых силовиков.

А. Миллер считается представителем «либералов» (к ним же принадлежит и председатель совета директоров «Газпрома» Д. Медведев). А В. Голубев близок к «силовикам», лидером которых считается председатель совета директоров «Роснефти», помощник Президента РФ И. Сечин.