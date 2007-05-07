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СТОН ЕВРОСОЮЗА НА «ВОЛЖСКОМ УТЕСЕ»

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

  В Самаре практически завершена подготовка саммита Россия - ЕС. Он должен пройти на территории пансионата «Волжский утес» 17-18 мая. Самарский аэропорт приведен в идеальное состояние. Дорога в «Утес» - тоже. В район стягиваются 7 тыс. военнослужащих. Еще 5 тыс. человек командируются от МВД и ФСО. Небо над пансионатом будут охранять зенитные комплексы «Шилка».

 ОДНИМ словом, праздничная сторона мероприятия раскручивается по полной программе. А что за кулисами? Вот там - то как раз и не все в порядке. И если совсем откровенно, то проведение и главное - ожидаемый результат саммита - стали сильнейшей головной болью россий­ской политической элиты.

 Напомним, что Польша так и не сняла свое вето на начало переговоров России и ЕС по заключению нового всеобъемлющего договора. А после прекращения в июле председательства Германии в ЕС он и вовсе станет под вопросом. Германия - то наш естественный лоббист.

 Но и это - не главное. По данным из весьма информированных источников, 11 мая, накануне саммита, может разразиться крупный международный скандал. Руководство Польши, Эстонии и Литвы может потребовать экстренного совещания министров иностранных дел стран ЕС. На повестке дня один вопрос - об отмене или переносе встречи руководителей России и стран ЕС на Волге. Само собой, для этого должна быть весьма веская причина. И она очевидна - это напряженные отношения России и Эстонии в связи с переносом памятника советскому солдату. Причем напряжение нарастает.

 Ожидается, что 9 мая в Таллине вновь пройдут серьезные беспорядки с поджогами и битьем витрин. Это станет главным и последним предлогом для отмены встречи: обвинят - то во всем Москву!

 По мнению российских специалистов, за организацией «прибалтийского демарша» стоят США. Им крайне выгодно нарушить крепнущую экономическую и политическую связку Москва - Берлин. Да и подложить нам и немцам «свинью», как говорится, самое время. Г-жа Меркель уходит из руководства ЕС, у В. Путина меньше чем через год истекают полномочия. А так хотелось завершить все новым, 10-летним договором!

 Вот и получается: главная интрига первого полугодия - сумеют ли США руками «ручных» европейцев сорвать сближение Большой Европы и России?

 Вариантов всего два.

 Первый. Встреча будет сорвана.

 Второй - она все же пройдет и завершится протокольным обменом мнениями.

 Второй вариант позволит всем сохранить лицо. Хотя Ангела Меркель получит весьма чувствительный удар. Всем известно, что она должна была образумить поляков, но сделать ей этого не удалось.

 Москве остается ждать: чем закончится в Таллине 9 мая? Эмоции протестующих против возрождения и прославления там фашизма понятны - людям не прикажешь из Москвы молча наблюдать за триумфом солдат СС. Но и стать жертвой заготовленной провокации тоже не хочется. При том что известно - поляки и эстонцы будут требовать даже введения экономических санкций против России.

 Тем временем подготовка к саммиту на Волге продолжается. По некоторым предположениям, президент на встрече с правительством 15 мая может объявить о ряде кадровых назначений. На саммит с европейцами якобы предполагалось приехать с новыми членами правительст­ва. Так сказать, для их знакомства с такими европейскими тяжеловесами, как президент Еврокомиссии Баррозу, верховный представитель ЕC Солана и, разумеется, канцлер ФРГ Ангела Меркель. Придется ли менять планы?

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