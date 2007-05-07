Лукашенко договорился с «силовиками»
№ 18(52) от 07.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В последнее время президент Белоруссии возобновил в своих публичных выступлениях тему союзного государства с Россией. И это несмотря на то, что отношения Белоруссии с «Газпромом» остаются напряженными.
НАБЛЮДАТЕЛИ связывают новое потепление между Москвой и белорусским лидером с тем, что А. Лукашенко в последнее время подружился с «кремлевскими силовиками». Дело в том, что председатель совета директоров «Газпрома» Д. Медведев (первый
А вот председателем совета директоров «Роснефти» является замглавы Администрации президента РФ И. Сечин. Он же считается и неформальным лидером «кремлевских силовиков». Именно с руководством «Роснефти», по нашей информации, в последнее время наладил конструктивный диалог белорусский лидер.
С обретением
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