//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Лукашенко договорился с «силовиками»

№ 18(52) от 07.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 В последнее время президент Белоруссии возобновил в своих публичных выступлениях тему союзного государства с Россией. И это несмотря на то, что отношения Белоруссии с «Газпромом» остаются напряженными.

 НАБЛЮДАТЕЛИ связывают новое потепление между Москвой и белорусским лидером с тем, что А. Лукашенко в последнее время подружился с «кремлев­скими силовиками». Дело в том, что председатель совета директоров «Газпрома» Д. Медведев (первый вице-премь­ер РФ) - считается представителем «кремлевских либералов». Именно с «либералами», как считается, у г-на Лукашенко сложились наиболее напряженные отношения.

 А вот председателем совета директоров «Роснефти» является замглавы Администрации президента РФ И. Сечин. Он же считается и неформальным лидером «кремлевских силовиков». Именно с руководством «Роснефти», по нашей информации, в последнее время наладил конструктивный диалог белорусский лидер.

 С обретением г-ном Лукашенко новых друзей в Кремле, возможно, связан и тот факт, что «Транснефть» так и не начала пока обещанного строительства нефтепровода «в обход Белоруссии». Что в прин­ципе вполне разумно: ведь реально такое строительство принесло бы только излишние расходы…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

Президент США Дональд Трамп предположил, что возможно приглашение президента России Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Следующий саммит G7 в будущем году пройдет в США.

//Общество

Новый самолет на 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник"

Новый самолет на 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник"

Минпромторг РФ планирует заменить самолет Ан-2 на новый региональный самолет, способный перевозить 9-14 человек.Такой самолет необходим для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России.

//В мире

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Правительство Германии потребовало от Украины удалить сайт «Миротворец». Немецкие власти опровергли информацию о возможных контактах с коммерческой фирмой, которая поддерживает этот украинский портал.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

//В мире

Украинское КБ "Южное" сообщило об успешном испытании своей космической ракеты

Украинское КБ "Южное" сообщило об успешном испытании своей космической ракеты

Украинское конструкторское бюро "Южное" сообщило об успешных огневых испытаниях третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя "Циклон-4". Испытания проходили 23 августа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

На военном складе армии Украины в Донбассе произошел пожар, сгорела дорогостоящая американская аппаратура

На военном складе армии Украины в Донбассе произошел пожар, сгорела дорогостоящая американская аппаратура

Власти ДНР сообщили о пожаре на военном складе средств связи армии Украины в Донбассе. Пожар устроили военнослужащие 36-й бригады 501-го батальона. под Волновахой, расположенной к югу от Донецка.

//Интервью

Актер Тьерри Лермитт: Знать своего героя идеально – неправильно

Актер Тьерри Лермитт: Знать своего героя идеально – неправильно

Если спросить российского зрителя: «Вы знаете актера Тьерри Лермитт?» Ответят немногие. Но если показать актера, то можно услышать: «А, этот тот самый крутой комик! Классный его фильм «Откройте, полиция». Именно, крутой французский комедийный актер Тьерри Лермитт.

//Шоу-бизнес

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер Игорь Хомский в воскресенье, 25 августа, утром погиб в ДТП в Москве. Хомский управлял каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру в Юрьевском переулке.

//Здоровье

Диетолог рассказала, почему россияне страдают от ожирения

Диетолог рассказала, почему россияне страдают от ожирения

Диетолог Елена Тихомирова заявила, что в России ситуация с ожирением обстоит гораздо хуже, чем представляет это Росстат. По её словам, официальные данные можно смело умножать минимум в пять раз.

//Новости партнеров

//Общество

На Украине опять разглядели полупустые пляжи в Крыму

На Украине опять разглядели полупустые пляжи в Крыму

Очередная подборка снимков с пустых пляжей в Крыму вызвала ажиотаж на Украине. Автором снимков стала местный блогер. Украинские СМИ тут же раздули из них скандал.

//В мире

На Украине рассказали, как США управляли страной при Петре Порошенко

На Украине рассказали, как США управляли страной при Петре Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что во время президентства бывшего главы Украины Петра Порошенко страну контролировали Соединённые Штаты.

//Новости СМИ2

//В мире

В США шесть человек пострадали от удара молнии

В США шесть человек пострадали от удара молнии

Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для игры в гольф. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом сообщил телеканал Fox News.

//В мире

Япония выразила протест Республике Корея из-за учений у спорных островов

Япония выразила протест Республике Корея из-за учений у спорных островов

Власти Японии протестуют и требуют от Южной Кореи прекратить военные учения у островов Такэсима (Токто), на которые претендует Токио. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

//Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

Недавно в СМИ появилась информация о том, что актёр и худрук театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков оказался в реанимации из-за злоупотребления алкоголем. В театре прокомментировали эту информацию.

//Спорт

Однорукий боец победил в боях без правил MMA

Однорукий боец победил в боях без правил MMA

Безоговорочной победой завершился поединок однорукого бойца MMA Ника Ньюэлла. Его дебют состоялся в американском Бриджпорте.

//Общество

В Британии начали делать сыр из знаменитостей

В Британии начали делать сыр из знаменитостей

Английские кулинары разработали технологию выпуска сыра со вкусом знаменитых людей. В новом продукте используют бактерии британских селебрити. Об этом пишет Forbes.

//В мире

Пушков оценил заявление о возможном приглашении Путина на G7

Пушков оценил заявление о возможном приглашении Путина на G7

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил возможность возвращения России в G7. "Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня"

//Новости партнеров

//Здоровье

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Гены можно перепрограммировать при помощи уросоловой кислоты. Ее содержит кожура одного из самых распространенных в России садовых фруктов. Таковы результаты исследований исследователей университета Айовы.

//Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Вилкова опубликовала милое фото мужа и детей

Актриса Екатерина Вилкова опубликовала милое фото мужа и детей

Екатерина Вилкова опубликовала милое фото своей семьи - мужа актера Ильи Любимова и детей - Павлы и Петра. Екатерина и Илья - счастливые родители. И их семье подрастает 7-летняя дочь Павла и 5-летний сын Петр.

//Общество

В Чите пациентку поликлиники отправили на обследование желудка в частную клинику из-за отсутствия врачей

В Чите пациентку поликлиники отправили на обследование желудка в частную клинику из-за отсутствия врачей

В Чите женщина пришла в поликлинику для контрольного обследования желудка, но медики направили ее в частную клинику. Жительница Читы рассказала, что обращалась в поликлинику №6 в посёлке ГРЭС Читы.

//В мире

Кравчук покаялся в ошибке в первом гимне Украины

Кравчук покаялся в ошибке в первом гимне Украины

Первый глава Украины Леонид Кравчук объяснил спешкой бессмысленность первого гимна своего государства. Об этом сообщили украинские СМИ. Скандальная главная песня официальная Киева долгое время вызывала насмешки.

//Общество

Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы чиновница оскорбляет жителей Тулуна

Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы чиновница оскорбляет жителей Тулуна

Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей Тулуна, пострадавших при наводнении.

//Спорт

Петрушин: Если в чемпионате прощают, на более высоком уровне получаем по полной

Петрушин: Если в чемпионате прощают, на более высоком уровне получаем по полной

В чемпионате Росси сыграно почти четверть матчей, но пока фаворитов нет. Так считает бывший полузащитник московского «Динамо», советский и российский тренер Алексей Петрушин, давший интервью еженедельнику «Аргументы недели»

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры