Лукашенко договорился с «силовиками»

В последнее время президент Белоруссии возобновил в своих публичных выступлениях тему союзного государства с Россией. И это несмотря на то, что отношения Белоруссии с «Газпромом» остаются напряженными.

НАБЛЮДАТЕЛИ связывают новое потепление между Москвой и белорусским лидером с тем, что А. Лукашенко в последнее время подружился с «кремлев­скими силовиками». Дело в том, что председатель совета директоров «Газпрома» Д. Медведев (первый вице-премь­ер РФ) - считается представителем «кремлевских либералов». Именно с «либералами», как считается, у г-на Лукашенко сложились наиболее напряженные отношения.

А вот председателем совета директоров «Роснефти» является замглавы Администрации президента РФ И. Сечин. Он же считается и неформальным лидером «кремлевских силовиков». Именно с руководством «Роснефти», по нашей информации, в последнее время наладил конструктивный диалог белорусский лидер.