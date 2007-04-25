Тимошенко продавала места в партсписке по 3-5 млн. долларов

ПЕРЕД выборами 2006 г. Юлия Тимошенко продавала проходные места в списке своего блока за 3-5 млн. долларов. Об этом «Аргументам неделi» рассказал депутат Киевсовета и бизнесмен Михаил Бродский, до недавнего времени бывший ее ближайшим соратником. «Пусть Юлия Владимировна расскажет, где она взяла деньги на роскошный дом на дамбе, рядом с поселком Конча­-Заспа. А взяла она их в кассе БЮТ, за места в списке. Вот фамилии депутатов, которые точно платили за место в списке: В. Зубик, Д. Крючков, С. Буряк, Т. Васадзе, Е. Сигал,

К. Жеваго, В. Хмельницкий… (всего г-н Бродский назвал фамилии 34 бизнесменов, ставших депутатами в обмен на финансирование). Взнос каждого - это от 3 до 5 млн. долларов - надо умножить на их количество в списке, и мы увидим, что Юля заработала на выборах 120-130 млн. долларов. Деньгами ни с кем не поделилась, зато сразу после выборов, в марте 2006 года, обзавелась недвижимостью: купила дом себе на дамбе. И дочке такой же дом купила», - заявил Бродский.

По его словам, еще недавно они очень близко общались: «Юлия Владимировна очень часто бывала у меня дома, и не одна. Я был у нее на свадьбе. И чем дальше, тем больше я убеждался, что у Тимошенко «Батькивщина» - это ее тоталитарная секта, а моя Батькивщина - это Украина. А когда она мне недавно заявила о том, что нужно начать подкупать Конституционный суд, - это был предел всему. Она мне прямо сказала, что нужны деньги на подкуп судей. Что у нее есть план: нужно двум судьям, голосов которых не хватает, дать по 1,5 млн. долларов. И тогда все будет хорошо: они подтвердят запрет перехода из одной фракции в другую, Ющенко спокойно распустит Верховную Раду. Я говорил, что невозможно подкупить конституционных судей, а она ответила: я подкуплю двоих людей Медведчука. Меня возмутили эти разговоры. Я встал и хотел уйти, а она сказала: давай поспорим на бутылку коньяка, что я их куплю… И теперь я узнаю, что двое судей деньги-то взяли, но 18 апреля вернули назад. Теперь Юлии Владимировне остается только одно: уйти из политики, освободить Украину от ее провокаций и подталкивания страны к гражданской войне».