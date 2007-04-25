Тимошенко продавала места в партсписке по 3-5 млн. долларов

Тимошенко продавала места в партсписке по
млн. долларов 3-5
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
ПЕРЕД выборами 2006 г. Юлия Тимошенко продавала проходные места в списке своего блока за
К. Жеваго, В. Хмельницкий… (всего
По его словам, еще недавно они очень близко общались: «Юлия Владимировна очень часто бывала у меня дома, и не одна. Я был у нее на свадьбе. И чем дальше, тем больше я убеждался, что у Тимошенко «Батькивщина» - это ее тоталитарная секта, а моя Батькивщина - это Украина. А когда она мне недавно заявила о том, что нужно начать подкупать Конституционный суд, - это был предел всему. Она мне прямо сказала, что нужны деньги на подкуп судей. Что у нее есть план: нужно двум судьям, голосов которых не хватает, дать по 1,5 млн. долларов. И тогда все будет хорошо: они подтвердят запрет перехода из одной фракции в другую, Ющенко спокойно распустит Верховную Раду. Я говорил, что невозможно подкупить конституционных судей, а она ответила: я подкуплю двоих людей Медведчука. Меня возмутили эти разговоры. Я встал и хотел уйти, а она сказала: давай поспорим на бутылку коньяка, что я их куплю… И теперь я узнаю, что двое судей
Требования Тимошенко распустить Раду
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