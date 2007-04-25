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Из-за нехватки мест в партсписках начинается массовое бегство депутатов Госдумы в «Справедливую Россию»

№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

  В преддверии выборов в Госдуме начался массовый переход депутатов из одной фракции в другую. Во многом он связан с уже начавшимся формированием партийных списков в Госдуму-­2007. Независимые одномандатники все чаще стремятся примкнуть к какой-либо партии, ведь выборов по округам теперь не будет. А некоторые партийцы, узнав, что не попадают на проходные места партсписков (а значит, и в новый состав Госдумы), выходят из партийных фракций.

 ПОЛЕВЕНИЕ страны на последних выборах отразилось и на партийном составе депутатов: они, как и их избиратели, все чаще уходят из «Единой России» (ЕР) и ЛДПР, переходя в «Справедливую Россию» (СР) и КПРФ. Однако не для всех это проходит безболезненно. В декабре 2003 года депутатов-одномандатников приглашали в ЕР в обмен на посты зампредов думских комитетов. Теперь же в случае перехода их стараются лишить прежнего поста.

 Первый массовый исход депутатов состоялся 17 января 2007 года, когда 6 депутатов-бабуринцев и председатель партии СЕПР В. Шестаков (он же тренер В. Путина по дзюдо) вышли из собственной фракции, захваченной Г. Семигиным. «Теперь у этой фракции нет оснований для сущест­вования. Уверен, что ЕР еще до лета так или иначе уберет с политической сцены псевдофракцию семигинцев», - пояснил «Аргументам неделi» причину такого шага пресс-секретарь С. Бабурина Юрий Бондаренко.

СР обзавелась 7 новыми депутатами

 СТАРТ следующей волне депутатских переходов был дан в конце января 2007 года, когда С. Миронов заявил о переименовании фракции «Родина» в «Справедливую Россию». Во фракцию СР тут же вступили 3 одномандатника, ранее остававшихся независимыми:

 Е. Ройзман (возглавлявший список Партии жизни на выборах в Свердловскую облдуму), В. Похмелкин (опережающий в Пермском крае по популярности местного губернатора) и В. Зубов (бывший красноярский губернатор, возглавивший список СР на недавних выборах в краевую думу). А 20 февраля к ним присоединился и новосибирский одномандатник С. Насташевский (ранее он был соратником В. Рыжкова и Г. Семигина).

 В марте состоялся и первый переход из ЕР в СР: его совершил тульский одномандатник А. Самошин: «Я никогда не состоял в партии ЕР, а в 2004 году возглавлял список «Родины» на выборах в Тульскую облдуму, поэтому мой уход из фракции ЕР вполне закономерен», - заявил он в интервью «Аргументам неделi».

 В апреле, в связи с тем что Народная партия влилась в состав СР, два ее депутата - Г. Гудков и А. Аксаков - перешли из ЕР в СР. «10 апреля я написал заявление Грызлову, где объяснил, почему принял такое решение. Поблагодарил за совместную работу, за сотрудничество. Была беседа с О. Морозовым, который воспринял мой уход с пониманием, но все же с сожалением. Он сказал, что и после вступления в партию СР я могу оставаться во фракции ЕР. Но я все же ушел. 17 апреля было зарегистрировано мое вступление во фракцию СР - в ней больше свободы, и она отвечает моим социал-­демократическим взглядам», - пояснил «Аргументам неделi» Геннадий Гудков.

А. Аксакова лишили кабинета, пока он был в США

 А ВОТ А. Аксаков просто написал заявление в Комитет Госдумы по регламенту, причем всего две строчки: «Прошу меня вывести из ЕР и перевести в СР». Сразу после перевода в СР 17 апреля, г-н Аксаков улетел в командировку в США. В результате, как рассказал «Аргументам неделi» источник в Госдуме, в отсутствие Анатолия Геннадьевича у него отобрали должность зампреда кредитно-­финансового комитета и даже думский кабинет. Кабинеты-то у зампредов комитетов «двойные» (один для себя, другой для помощников), а иногда - даже «тройные» (для себя, для помощников и еще «предбанник»).

Перебежчики активизируются к осени

 НЕСМОТРЯ на это, переходы, скорее всего, продолжатся. «Я думаю, к сентябрю из ЕР в СР еще 10-12 депутатов перейдут, в основном одномандатники, причем бывших выдвиженцев Народной партии среди них будет даже не большинство», - заявил «Аргументам неделi» Геннадий Гудков. Он отказался назвать какие-либо фамилии, но две из них очевидны. Это одномандатник, бывший президент Коми Ю. Спиридонов (он возглавлял партсписок СР на выборах в Госсовет Коми) и владелец Национального резервного банка А. Лебедев (он, кстати, тоже зампред думского комитета - то есть и ему «есть что терять»).

 Кроме перебежчиков из ЕР в СР может войти и ряд независимых. Например, О. Дмитриева (она возглавляла список мироновцев в Петербурге). Войдет в СР и В. Шестаков: его СЕПР заявила 12 апреля о слиянии с СР. Не исключен также переход в СР и С. Горячевой, и В. Гартунга.

 Таким образом, численность фракции СР может вырасти с 27 депутатов в январе до 40 депутатов к осени. Численность же фракции ЕР уже сократилась с 311 до 304 депутатов. Впрочем, катастрофой для партии это не стало. Уходят те, кто не надеется попасть в избирательные списки «Единой России».

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