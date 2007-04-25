Из-за нехватки мест в партсписках начинается массовое бегство депутатов Госдумы в «Справедливую Россию»

нехватки мест в партсписках начинается массовое бегство депутатов Госдумы в «Справедливую Россию» Из-за
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В преддверии выборов в Госдуме начался массовый переход депутатов из одной фракции в другую. Во многом он связан с уже начавшимся формированием партийных списков в
ПОЛЕВЕНИЕ страны на последних выборах отразилось и на партийном составе депутатов: они, как и их избиратели, все чаще уходят из «Единой России» (ЕР) и ЛДПР, переходя в «Справедливую Россию» (СР) и КПРФ. Однако не для всех это проходит безболезненно. В декабре 2003 года
Первый массовый исход депутатов состоялся 17 января 2007 года, когда 6
СР обзавелась 7 новыми депутатами
СТАРТ следующей волне депутатских переходов был дан в конце января 2007 года, когда С. Миронов заявил о переименовании фракции «Родина» в «Справедливую Россию». Во фракцию СР тут же вступили 3 одномандатника, ранее остававшихся независимыми:
Е. Ройзман (возглавлявший список Партии жизни на выборах в Свердловскую облдуму), В. Похмелкин (опережающий в Пермском крае по популярности местного губернатора) и В. Зубов (бывший красноярский губернатор, возглавивший список СР на недавних выборах в краевую думу). А 20 февраля к ним присоединился и новосибирский одномандатник С. Насташевский (ранее он был соратником В. Рыжкова и Г. Семигина).
В марте состоялся и первый переход из ЕР в СР: его совершил тульский одномандатник А. Самошин: «Я никогда не состоял в партии ЕР, а в 2004 году возглавлял список «Родины» на выборах в Тульскую облдуму, поэтому мой уход из фракции ЕР вполне закономерен», - заявил он в интервью «Аргументам неделi».
В апреле, в связи с тем что Народная партия влилась в состав СР, два ее депутата - Г. Гудков и А. Аксаков - перешли из ЕР в СР. «10 апреля я написал заявление Грызлову, где объяснил, почему принял такое решение. Поблагодарил за совместную работу, за сотрудничество. Была беседа с О. Морозовым, который воспринял мой уход с пониманием, но все же с сожалением. Он сказал, что и после вступления в партию СР я могу оставаться во фракции ЕР. Но я все же ушел. 17 апреля было зарегистрировано мое вступление во фракцию СР - в ней больше свободы, и она отвечает моим
А. Аксакова лишили кабинета, пока он был в США
А ВОТ А. Аксаков просто написал заявление в Комитет Госдумы по регламенту, причем всего две строчки: «Прошу меня вывести из ЕР и перевести в СР». Сразу после перевода в СР 17 апреля,
Перебежчики активизируются к осени
НЕСМОТРЯ на это, переходы, скорее всего, продолжатся. «Я думаю, к сентябрю из ЕР в СР еще
Кроме перебежчиков из ЕР в СР может войти и ряд независимых. Например, О. Дмитриева (она возглавляла список мироновцев в Петербурге). Войдет в СР и В. Шестаков: его СЕПР заявила 12 апреля о слиянии с СР. Не исключен также переход в СР и С. Горячевой, и В. Гартунга.
Таким образом, численность фракции СР может вырасти с 27 депутатов в январе до 40 депутатов к осени. Численность же фракции ЕР уже сократилась с 311 до 304 депутатов. Впрочем, катастрофой для партии это не стало. Уходят те, кто не надеется попасть в избирательные списки «Единой России».
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