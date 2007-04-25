Возобновление производства ракет средней дальности может начаться через 6-8 месяцев

Возобновление производства ракет средней дальности может начаться через
месяцев 6-8
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В ПЕРВОЙ половине мая в Москве должно состояться совещание высшего военного руководства страны. Будут рассмотрены основные принципы новой оборонной доктрины. У президента страны соберутся руководители Минобороны, Генштаба и Совета безопасности.
На совещании будут конкретизированы меры и схемы противодействия усилению военного присутствия США вблизи российских границ. Похоже, что силовой шантаж Вашингтона не очень пугает наших военных. По всей видимости, с начала 2008 года начнется ускоренный ввод в войсковые части новой военной техники. В частности, в течение
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