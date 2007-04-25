Возобновление производства ракет средней дальности может начаться через 6-8 месяцев

В ПЕРВОЙ половине мая в Москве должно состояться совещание высшего военного руководства страны. Будут рассмотрены основные принципы новой оборонной доктрины. У президента страны соберутся руководители Минобороны, Генштаба и Совета безопасности.

На совещании будут конкретизированы меры и схемы противодействия усилению военного присутствия США вблизи российских границ. Похоже, что силовой шантаж Вашингтона не очень пугает наших военных. По всей видимости, с начала 2008 года начнется ускоренный ввод в войсковые части новой военной техники. В частности, в течение 6-8 месяцев предполагается возобновить производство ракет средней дальности. Одновременно будет происходить их развертывание на боевое дежурство. В том числе в Калининградской области.